DGAP-News: DLA Piper verstärkt den Bereich Litigation und International Arbitration mit Partner Dr. Marc Jacob (deutsch)

16. März 2022 - DLA Piper verstärkt die Praxisgruppe Litigation & Regulatory zum 1. April 2022 mit Dr. Marc Jacob als neuem Partner am Frankfurter Standort. Dr. Marc Jacob kommt von Shearman & Sterling, wo er seit 2013 im Bereich Prozessführung und internationale Schiedsgerichtsbarkeit tätig war.

Dr. Marc Jacob ist auf grenzüberschreitende Schiedsverfahren und Prozesse spezialisiert. Er ist oft mit Investor-Staat-Streitigkeiten und damit verbundenen Verfahren betraut. Neben Investoren vertritt er auch häufig beklagte Staaten in Investitionsschutzverfahren. Unter anderem war er für die Republik Litauen und die Republik Kroatien tätig.

Als deutscher Rechtsanwalt und englischer Barrister tritt er zudem oft als Prozessvertreter an der Schnittstelle von Common Law und dt. Recht auf. Unter anderem ist er im Energiesektor, bei projektbezogenen Streitigkeiten, im Bereich Biotechnologie und in Post-M&A-Konflikten im Einsatz.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Beratung im allgemeinen Völkerrecht und Wirtschaftsvölkerrecht, z.B. zu Sanktionen, sowie im internationalen Privatrecht. Dr. Marc Jacob war ehemals wissenschaftlicher Referent am Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht in Heidelberg. Darüber hinaus war er amicus curiae vor dem Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten und hat diverse Rechtsgutachten zu Fragen des allgemeinen Völkerrechts, zur diplomatischen Immunität, zum Seerecht, zum internationalen Menschenrechtsschutz und zum Investitionsrecht verfasst.

'Mit Dr. Marc Jacob gewinnen wir einen Rising Star und weiteren ausgewiesenen Experten im Bereich Arbitration, der mit seiner breiten internationalen Erfahrung und seinem Schwerpunkt im Bereich Investitionsstreitigkeiten unser Litigation & Regulatory Team am Standort Frankfurt hervorragend ergänzen wird. Mit seinem Zugang setzen wir unsere strategische Weiterentwicklung konsequent fort. Wir heißen Dr. Marc Jacob bei DLA Piper herzlich willkommen", so Dr. Benjamin Parameswaran, Managing Partner von DLA Piper in Deutschland.

'Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit dem hervorragenden und global aufgestellten Team von DLA Piper und hoffe, das weitere Wachstum der Praxisgruppe national und international mitgestalten und insbesondere meine Erfahrung in Schiedsverfahren einbringen zu können", so Dr. Marc Jacob.

