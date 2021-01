DGAP-News: DO & CO Aktiengesellschaft: (deutsch)

DO & CO Aktiengesellschaft:

HINWEIS gemäß § 174 (2) AktG

Der Vorstand der DO & CO Aktiengesellschaft ("Gesellschaft") hat in Ausübung der ihm durch die außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft am 15. Jänner 2021 erteilten Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen am 21. Jänner 2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, Wandelschuldverschreibungen mit einer Laufzeit bis Jänner 2026 im Gesamtnennbetrag von EUR 100 Mio. und unterteilt in 1.000 Wandelschuldverschreibungen mit einer Stückelung von je EUR 100.000,00 im Rahmen einer Privatplatzierung ausschließlich an in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren ausgewählte institutionelle Investoren auszugeben.

Die Beschlüsse des Vorstandes und des Aufsichtsrates über die Ausgabe der Wandelschuldverschreibungen (ISIN AT0000A2N7T2) sind beim Handelsgericht Wien als Firmenbuchgericht hinterlegt.

Wien, am 27.01.2021

Der Vorstand

Kontakt: Mag. Maximilian Nausch Group Legal Department

Sprache: Deutsch Unternehmen: DO & CO Aktiengesellschaft Stephansplatz 12 1010 Wien Österreich Telefon: +43 (1) 535 0644 1010 Fax: +43 (1) 74000-1089 E-Mail: investor.relations@doco.com Internet: www.doco.com

ISIN: AT0000818802

WKN: 81880 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London, Wiener Börse (Amtlicher Handel) EQS News ID: 1163798

