DGAP-News: Domicil Real Estate AG: Domicil Real Estate AG nimmt Schuldscheindarlehen in Höhe von rund 300 Millionen Euro auf (deutsch)

^ DGAP-News: Domicil Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleihe/Finanzierung Domicil Real Estate AG: Domicil Real Estate AG nimmt Schuldscheindarlehen in Höhe von rund 300 Millionen Euro auf

PRESSEMITTEILUNG

Domicil Real Estate AG nimmt Schuldscheindarlehen in Höhe von rund 300 Millionen Euro auf

- Laufzeit von vier Jahren

- Zinskupon von 4,00 Prozent p.a.

München, 16.12.2021 - Ein Unternehmen des Immobilien- und Investmenthauses Domicil Real Estate AG hat ein Schuldscheindarlehen über rund 300 Millionen Euro aufgenommen. Der ausgegebene Schuldschein hat eine Laufzeit von vier Jahren und ist mit vier Prozent p.a. verzinst. Mit den Mitteln werden von der Domicil erworbene Immobilien finanziert.

Die Deutsche Bank AG fungiert als Arrangeur, Bank, Erster Gläubiger und Zahlstelle.

"Im Rahmen der strategischen Weiterentwicklung unseres Unternehmens erschließen wir uns Schritt für Schritt alle Instrumente der Corporate-Finance-Toolbox. Dabei stellt das Schuldscheindarlehen hier ein maßgeschneidertes Instrument dar, das wir in vertrauensvoller Zusammenarbeit mit dem Team der Deutschen Bank AG auf die Bedürfnisse unserer Strategie, angekaufte Mietwohnungen unter Wahrung des Mieterschutzes an vorsorgeorientierte Kapitalanleger weiter zu veräußern, anpassen konnten", erklärt Holger Lüth, Deputy CEO und CFO der Domicil Real Estate AG, und ergänzt: "Wir freuen uns, ein innovatives Finanzierungskonzept umzusetzen und die bereits für die nächsten Jahre gesicherte Pipeline der Domicil Real Estate AG damit zu attraktiven Konditionen zu finanzieren. Durch die Begebung dieses Kapitalmarktinstruments entwickeln wir unser Unternehmen insgesamt einen Schritt weiter. Wir danken allen Beteiligten für die jederzeit transparente und konstruktive Zusammenarbeit."

Die rechtliche Beratung erfolgte durch Ashurst auf Seiten der Domicil sowie White & Case auf Seiten der Bank. Wilmington Trust SP Services (Frankfurt) GmbH fungiert als Sicherheitentreuhänder und Solutus Advisors GmbH als Facility Agent.

Über die Domicil Real Estate AG

Die Domicil Real Estate AG ist ein Investment- und Immobiliendienstleister mit Sitz in München. Kerngeschäft ist der An- und Verkauf von Wohnimmobilien im gesamten Bundesgebiet. Im Fokus stehen der Erwerb von mittelgroßen bis großen Wohnungsbeständen und der zeitnahe Weiterverkauf an Mieter, Selbstnutzer und Kapitalanleger. Dies kann sowohl einzelne Wohnungen als auch ganze Objekte oder Portfolios umfassen. Institutionellen Kunden stellt die Domicil Real Estate AG darüber hinaus ihre Kompetenz über alle Stufen der Immobilienwertschöpfungskette hinweg zur Verfügung - vom Ankauf über das Portfolio- und Asset-Management bis hin zum späteren Exit. Weitere Informationen: www.domicil-group.de

Pressekontakt

Elisabeth Knöpfle

Head of Marketing & PR

Tel.: +49 89 411 115 765

E-Mail: e.knoepfle@domicil-group.de

