DGAP-News: DONNER & REUSCHEL JAHRESAUSBLICK 2022 (deutsch)

Der Start in das neue Jahr 2022 verlief holprig an den internationalen Kapitalmärkten. Kein Wunder, wenn man auf die lange Liste potenzieller Unsicherheitsfaktoren schaut. Allen voran belastet noch immer die Corona-Pandemie die wirtschaftlichen Perspektiven vieler Unternehmen und dämpft die Kauflust von Konsumenten. Hinzu kommen anhaltende Lieferengpässe, massive Steigerungen von Produktionskosten und ein resistent hohes Inflationsniveau. Wirtschaftlich durchlaufen Europa und China eine Schwächephase im Winterhalbjahr, während auch die US-Ökonomie ihren Zenit möglicherweise überschritten hat. Und auch geopolitisch nehmen die belastenden Entwicklungen eher zu.

Wie sind vor diesem Hintergrund die weiteren Perspektiven für die globale Konjunktur und die verschiedenen Anlageklassen? Ausgehend von einem makroökonomischen Überblick unseres Chefvolkswirts Carsten Mumm wollen wir zusammen mit Dr. Tobias Regele, unserem Head of Global Macro and Derivatives, etwas tiefer die Chancen und Risiken einzelner Anlageklassen beleuchten. Abgerundet wird das Bild über das Kapitalanlagejahr 2022 von einer charttechnischen Analyse der wichtigsten Indizes, Zinskurven, Währungen, Rohstoffe und Krypto-Assets durch unseren Leiter Technische Analyse, Martin Utschneider.

Unser Jahresausblick für professionelle Anleger findet am Freitag, den 21. Januar 2022 von 08:30 - 09:30 Uhr (plus Zeit für Ihre Fragen) statt. Hierbei interessiert uns im Chat auch Ihr Standpunkt zur Entwicklung der Märkte in 2022.

