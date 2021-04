DGAP-News: Douglas GmbH: Mark Langer wird CFO von Douglas (deutsch)

Douglas GmbH: Mark Langer wird CFO von Douglas

Mark Langer wird CFO von Douglas

Düsseldorf, 22. April 2021. Douglas, Europas größte Beauty-Plattform, beruft Mark Langer zum Chief Financial Officer (CFO).

Der 52-jährige Kapitalmarktexperte tritt zum 01. Mai in die Geschäftsleitung ein. Mark Langer ist ein sehr versierter M-Dax CFO und wird mit seiner Erfahrung Group CEO Tina Müller dabei unterstützen, die Perspektiven von Douglas im Rahmen der Strategie #FORWARDBEAUTY.DigitalFirst optimal zu nutzen. Der bisherige Group CFO Matthias Born verlässt das Unternehmen nach der jüngst erfolgreich abgeschlossenen Refinanzierung im besten gegenseitigen Einvernehmen, um sich einer neuen beruflichen Herausforderung zu stellen.

"Mark Langer ist die richtige CFO-Persönlichkeit für die nächste Entwicklungsphase von Douglas. Er hat eine herausragende Kapitalmarkterfahrung, ist bestens vernetzt und erfahren im Umgang mit internationalen Investoren. Zudem verfügt er über eine hohe Expertise aus seiner Zeit bei Marken- und Konsumgüterunternehmen", sagte der Aufsichtsratschef Henning Kreke.

"Ich freue mich, gemeinsam mit Mark Langer unsere Strategie #FORWARDBEAUTY.DigitalFirst weiterzuentwickeln und setze dabei besonders auf seine Erfahrungen als CFO in einem börsennotierten Umfeld", sagte Group CEO Tina Müller.

Vor seinem Wechsel zu Douglas war er fast 18 Jahre für Hugo Boss tätig, nach verschiedenen Führungspositionen im Finanzbereich, seit 2010 als CFO und von 2016 bis 2020 als CEO. Zuvor war Mark Langer bei McKinsey und für den Konsumgüterhersteller Procter & Gamble tätig.

"Matthias Born hat in den vergangenen Jahren einen wichtigen Beitrag für die finanzielle Solidität von Douglas geliefert, dafür steht vor allem die erfolgreiche Refinanzierung aus dem April. Im Namen des gesamten Aufsichtsrats danke ich ihm für seine Leistung und wünsche ihm für die Zukunft alles Gute", sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Henning Kreke.

ÜBER DOUGLAS:

Douglas ist Europas führende Premium-Beauty-Plattform. Mit über 130.000 Beauty- und Lifestyle-Produkten in Online-Shops, Beauty-Marketplace und über 2.000 Filialen inspiriert Douglas in nie dagewesener Vielfalt, individuelle Schönheit zu leben. 2021 hat Douglas die Diversitätszertifizierung der Initiative BeyondGenderAgenda erhalten und vertritt Diversität, Chancengerechtigkeit und Inklusion nach innen und außen. Der weitere Ausbau des wachstumsstarken E-Commerce steht im Zentrum des Strategieprogramms #FORWARDBEAUTY.DigitalFirst. Im Geschäftsjahr 2019/2020 erwirtschaftete Douglas einen Umsatz von 3,2 Milliarden Euro in den Bereichen Parfümerie, dekorative Kosmetik, Haut- und Haarpflege sowie Nahrungsergänzung und Accessoires.

