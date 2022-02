DGAP-News: Douglas GmbH: Schönheit und Gesundheit wachsen zusammen: DOUGLAS steigt in Online-Apothekenmarkt ein (deutsch)

Douglas GmbH: Schönheit und Gesundheit wachsen zusammen: DOUGLAS steigt in Online-Apothekenmarkt ein

PRESSEMITTEILUNG

Übernahme von Disapo

Schönheit und Gesundheit wachsen zusammen: DOUGLAS steigt in Online-Apothekenmarkt ein

- DOUGLAS erwirbt niederländische Online-Apotheke disapo.de und erschließt sich damit wachstumsstarken Online-Apothekenmarkt

- Online-Apotheke wird mit DOUGLAS-Plattform verknüpft - Start in Deutschland

- Schrittweise Expansion für rezeptfreie Apothekenprodukte in europäische DOUGLAS-Kernmärkte geplant

- Tina Müller, DOUGLAS Group CEO: "Die Märkte für Schönheit und Gesundheit wachsen zunehmend zusammen. Mit dem Einstieg in den Online-Apothekenmarkt werden wir die Wachstumschancen im Gesundheitsmarkt systematisch nutzen."

Düsseldorf, 10. Februar 2022. Mit dem Erwerb der niederländischen Online-Apotheke Disapo erschließt sich DOUGLAS ein enormes Wachstumsfeld und erweitert zugleich sein Gesundheitsprodukte-Portfolio deutlich. Auch setzt Europas führende Premium-Beauty-Plattform die Digitalisierungsstrategie damit konsequent fort. Die disapo.de Apotheke B.V. aus Heerlen (NL) zählt zu den wachstumsstarken Anbietern im Online-Apothekengeschäft mit den derzeitigen Kernmärkten Deutschland und China. Im Geschäftsjahr 2021 verzeichnete das Unternehmen mit rund 200 Mitarbeiter*innen einen Umsatz im hohen zweistelligen Millionenbereich. Mit der Akquisition stärkt DOUGLAS zwei Säulen seiner Wachstumsstrategie: die weitere konsequente Digitalisierung des Geschäftsmodells und die Ausweitung des Angebots der DOUGLAS-Gruppe auf Gesundheitsprodukte.

"Die Märkte für Schönheit und Gesundheit wachsen zunehmend zusammen, dies sehen wir ganz klar an den Wünschen unserer Kund*innen", sagt DOUGLAS Group CEO Tina Müller. "Wir haben diesen Trend frühzeitig erkannt und unser Sortiment bereits kontinuierlich in Richtung Gesundheit erweitert. Wir werden in diesem Segment unsere führende Rolle als Beauty- und Health-Plattform weiter ausbauen. Im Zuge der zukünftigen Einführung des E-Rezepts in Deutschland ist mit einem enormen Zuwachs im Online-Apothekengeschäft zu rechnen. Mit Disapo werden wir die Wachstumschancen im Online-Gesundheitsmarkt systematisch nutzen."

DOUGLAS wird Disapo an die eigene Digitalplattform anbinden und damit den Millionen von DOUGLAS-Kund*innen künftig einen Zugang zur Online-Apotheke bieten. Gestartet werden soll im Laufe der ersten Jahreshälfte zunächst in Deutschland mit rezeptfreien Arzneimitteln ( sog. "OTC", Abk. für "Over-The-Counter"), die auf dem DOUGLAS-Marktplatz über den Partner Disapo eigenständig angeboten, verkauft und versendet werden. Die Möglichkeiten zur Bestellung von rezeptpflichtigen Arzneimitteln werden im Zuge der flächendeckenden Einführung des so genannten E-Rezepts im Laufe des Jahres weiter ausgebaut.

"Mit dem Angebot von rezeptfreien Arzneimitteln und sonstigen Apothekenprodukten durch Disapo werden auf unserem Marktplatz auf einen Schlag Millionen von Kund*innen allein schon in Deutschland erreicht. Damit entwickeln wir uns systematisch zur Beauty- und Health-Plattform", so Vanessa Stützle, Chief Digital Officer der DOUGLAS Group. "Wir planen eine schrittweise Expansion des Online-Apothekenangebots in unsere europäischen Kernländer, womit wir in einen Markt mit einem Gesamtumsatz 2020 von mehr als 160 Milliarden Euro eintreten."

DOUGLAS und der Disapo-Gründer und -CEO Sebastian Kraus haben bereits eine Kaufvereinbarung unterzeichnet. Die Übernahme steht noch unter dem kartellrechtlichen Vorbehalt, im Laufe des Frühjahres soll die Transaktion abgeschlossen werden. Kraus bleibt Geschäftsführer der disapo.de Apotheke B.V. und wird künftig seine Expertise auf dem Gebiet des Versandhandels mit Arzneimitteln und anderen Apothekenprodukten in die Partnerschaft mit DOUGLAS einbringen. "Wir haben Disapo in den vergangenen Jahren mit viel Leidenschaft und Energie zu einer leistungsstarken Online-Apotheke geformt", sagt Kraus. "Zusammen mit DOUGLAS bündeln wir nun unsere Stärken und erschließen uns hervorragende Wachstumsperspektiven. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit dem Management Team von DOUGLAS."

Der deutsche Apothekenmarkt wird für 2020 auf rund 60 Milliarden Euro Umsatz geschätzt, in den DOUGLAS-Kernländern Frankreich, Italien, Spanien, Polen, Österreich und den Niederlanden belief sich das Volumen hier zuletzt auf geschätzte mehr als 100 Milliarden Euro. Auf den Onlinehandel entfielen in Deutschland 2020 rund fünf Prozent des Gesamtmarktes. Disapo führt ein breites Portfolio und wurde von Computerbild und Statista als "Trend Shop Aufsteiger des Jahres 2022" ausgezeichnet.

ÜBER DOUGLAS:

DOUGLAS ist Europas führende Premium-Beauty-Plattform. Mit über 160.000 Beauty- und Lifestyle-Produkten in Online-Shops, Beauty-Marketplace und über 2.000 Filialen inspiriert DOUGLAS in nie dagewesener Vielfalt, individuelle Schönheit zu leben. Der weitere Ausbau des wachstumsstarken E-Commerce steht im Zentrum des Strategieprogramms #FORWARDBEAUTY.DigitalFirst. Im Geschäftsjahr 2020/2021 erwirtschaftete DOUGLAS einen Umsatz von 3,1 Milliarden Euro in den Bereichen Parfümerie, dekorative Kosmetik, Haut- und Haarpflege sowie Nahrungsergänzung, Gesundheit und Accessoires.

PRESSEKONTAKT:

Peter Wübben Leiter Unternehmenskommunikation & Nachhaltigkeit Telefon: +49 211 16847 8569 E-Mail: pr@douglas.de

