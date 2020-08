DGAP-News: Dr. Greger & Collegen: Schadensersatzklagen gegen EY Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Sachen Wirecard AG eingereicht (deutsch)

Dr. Greger & Collegen: Schadensersatzklagen gegen EY Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Sachen Wirecard AG eingereicht

^ DGAP-News: Dr. Greger & Collegen / Schlagwort(e): Rechtssache Dr. Greger & Collegen: Schadensersatzklagen gegen EY Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Sachen Wirecard AG eingereicht

24.08.2020 / 13:25 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die Fachanwaltskanzlei Dr. Greger & Collegen hat im Zusammenhang mit dem Wirecard-Bilanzskandal beim zuständigen Landgericht München I für mehrere ihrer Mandanten Schadensersatzklage gegen die EY Wirtschaftsprüfungsgesellschaft eingereicht.

Der Klage vorausgegangen sind intensive Ermittlungen der Kanzlei, die erhebliche Versäumnisse der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young bestätigt haben. Trotz falscher Geschäftszahlen hat EY die Bilanzen der Wirecard AG bis einschließlich 2018 uneingeschränkt testiert und durchgewunken.

"Nach Abschluss unserer Recherchen sind wir der festen Überzeugung, dass EY den Investoren gegenüber unbegrenzt schadensersatzpflichtig ist, weil sie diese in sittenwidriger und vorsätzlicher Weise geschädigt hat", so Kanzleiinhaber und Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht, Dr. Stephan Greger. "Ein Schadensersatzanspruch eines Anlegers wegen vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung gegen einen Wirtschaftsprüfer kommt nach aktueller Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs dann in Betracht, wenn der Bestätigungsvermerk nicht nur unrichtig ist, sondern der Wirtschaftsprüfer seine Aufgabe nachlässig erledigt hat - zum Beispiel durch unzureichende Ermittlungen oder durch Angaben ins Blaue hinein", so Rechtsanwalt Dr. Greger. "Unsere Ansicht wird auch durch das uns vorliegende Sonderprüfungsgutachten der KPMG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bestätigt, in dem sie eine eingehendere Prüfung der Treuhandkonten, auf denen angeblich die fehlenden 1,9 Mrd. Euro verbucht sein sollten, für zwingend notwendig erachtet."

Neben den bereits eingereichten Einzelklagen steht in Kürze auch die Einreichung der Sammelklagen bevor. Anleger, die sich hieran noch beteiligen möchten und von den in der Sammelklage vergünstigten Kosten profitieren möchten, können sich unter

wirecard@dr-greger.de

der kostenlosen Interessensgemeinschaft anschließen. Registrierte Anleger erhalten daraufhin weiterführende Informationen zur Sammelklage.

Kontakt: Rechtsanwälte Dr. Greger & Collegen

Standort München: Prinzregentenstraße 54 80538 München Tel.: +49 89 / 237 08 480 Fax: +49 89 / 237 08 4811

Standort Regensburg: Dr.-Leo-Ritter-Str. 7 93049 Regensburg Tel.: +49 941 / 630 99 60 Fax: +49 941 / 630 99 620

Web: www.dr-greger.de

24.08.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1122339 24.08.2020

°