DGAP-News: Dr. jur. Alexander Baratta wird neuer Vorstand bei der curasan AG (deutsch)

18.03.2020 / 18:45 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Kleinostheim, 18. März 2020 - Der Aufsichtsrat der curasan AG ( ISIN DE000A2YPGM4 ) hat am 16.03.2020 beschlossen, Herrn Dr. jur. Alexander Baratta mit sofortiger Wirkung bis zum Ablauf des 31. Dezember 2020 zum Vorstand des Unternehmens zu bestellen.

Gleichzeitig traf der Aufsichtsrat den Beschluss, Herrn Torben Sorensen mit sofortiger Wirkung als Vorstand abzuberufen.

Für die curasan AG war am 24. Februar 2020 beim zuständigen Amtsgericht Aschaffenburg Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens wegen bilanzieller Überschuldung gestellt worden.

Der promovierte Jurist Baratta ist österreichischer Staatsbürger und lebt seit mehr als 20 Jahren in Deutschland. Er verfügt über große Erfahrung im Bereich internationaler Finanzierung, ist selbst Unternehmer und umfänglich in verschiedenen Branchen investiert.

"Der Aufsichtsrat dankt Torben Sorensen für seine geleistete Arbeit in der schwierigen Phase der letzten Monate", erklärte der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Detlef Wilke. "Herr Dr. Baratta ist aufgrund seiner langjährigen Erfahrung im Management von mittelständischen Unternehmen hervorragend positioniert, als Schnittstelle zwischen der curasan AG und dem M&A-Spezialisten Saxenhammer & Co. Corporate Finance zu agieren, der mit der Investorensuche beauftragt wurde".

Über die curasan AG: curasan entwickelt, produziert und vermarktet Biomaterialien und andere Medizinprodukte aus dem Bereich der Knochen- und Geweberegeneration. Als Branchenpionier hat sich das Unternehmen vor allem auf synthetische Knochenersatzstoffe zur Verwendung in der Orthopädie sowie der dentalen Implantologie spezialisiert. Zahlreiche Patente und eine umfangreiche Liste an wissenschaftlichen Dokumentationen belegen den klinischen Erfolg der Produkte und die hohe Innovationskraft von curasan. Weltweit profitieren chirurgisch tätige Zahnärzte, Implantologen und Mund-, Kiefer,- Gesichtschirurgen sowie Orthopäden, Traumatologen und Wirbelsäulenchirurgen vom hochwertigen und anwenderorientierten Portfolio des Technologieführers. Das Unternehmen unterhält seinen eigenen Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsstandorts in Frankfurt/Main, dessen Ausstattungsniveau höchste Ansprüche erfüllt und der von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) sowie anderen internationalen Behörden erfolgreich auditiert ist. Neben dem Stammsitz betreibt der Konzern eine Tochtergesellschaft, curasan Inc., in Wake Forest, nahe Raleigh, N.C., USA. Die Aktien der curasan AG sind im General Standard an der Frankfurter Börse gelistet.

Sprache: Deutsch Unternehmen: curasan AG Lindigstraße 4 63801 Kleinostheim Deutschland Telefon: 06027/40 900 0 Fax: 06027/40 900 29 E-Mail: info@curasan.de Internet: www.curasan.de

ISIN: DE000A2YPGM4

WKN: A2YPGM Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1001231

