DGAP-News: e.battery systems GmbH geht Vertriebs- und Industrialisierungspartnerschaft mit Hörmann Automotive Wackersdorf GmbH ein (deutsch)

e.battery systmes und der deutsche TIER 1 Supplier Hörmann Automotive Wackersdorf haben eine strategische Partnerschaft bekannt gegeben. Ziel der Zusammenarbeit sei die Entwicklung, Industrialisierung sowie Vertrieb leistungsstarker, skalierbarer stationärer Energiespeicher, die sowohl die Anforderungen für Peak-Shaving erfüllen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Im Rahmen der strategischen Partnerschaft wollen beide Unternehmen ihr komplementäres Know-how sowie ihre jeweilige Technologie-Expertise kombinieren. Als einer der führenden TIER1 Supplier wird Hörmann insbesondere die Expertise und langjährige Erfahrung in der Entwicklung und Industrialisierung von Elektronik- und Mechatronikbauteilen in die Zusammenarbeit einbringen. Mit dem von e.battery systems entwickelten stationären Batteriespeichern lässt sich die Leistungsfähigkeit der Speicher weiter steigern, indem Sicherheit, Lebensdauer und Qualität kosteneffizient erhöht werden. Im Rahmen der Kooperation soll vor allem die Zellverbindungs- sowie die Peak-Shaving Technologie von e.battery systems in die BESS von Hörmann integriert werden. Resultate der strategischen Partnerschaft sollen in Q3/2021 in Serie gehen, heißt es weiter. "Hörmann ist für uns ein idealer strategischer Partner. Zum einen können wir dadurch unsere Technologie im Batterie-Bereich erfolgreich auf die Straße bringen, zum anderen werden wir zusammen mit Hörmann die stationären Speicher von morgen auf ein ganz neues Level heben können", sagt Mag. Christopher Schöpf, CEO von e.battery systems. "Wir haben eine mehr als 20 Jahre lange Erfahrung im Bereich der Baugruppenfertigung und bereits über 10 Millionen Systeme für die Automotive Industrie produziert. Diese Position wollen wir kontinuierlich ausbauen. Durch die Zusammenarbeit mit e.battery systems werden wir die Leistungsfähigkeit unserer Produktfamilie weiter steigern und auf diese Weise den Trend zum elektrischen Fahren nachhaltig unterstützen", ergänzt Marcus Schaffranka, Geschäftsführer Hörmann Automotive Wackersdorf.

