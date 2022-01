E.I. Sturdza Strategic Management Limited: Sturdza Family Fund erhält höchste Performance- und Nachhaltigkeits-Ratings von Morningstar

^ DGAP-News: E.I. Sturdza Strategic Management Limited / Schlagwort(e): Fonds/Sonstiges E.I. Sturdza Strategic Management Limited: Sturdza Family Fund erhält höchste Performance- und Nachhaltigkeits-Ratings von Morningstar

25.01.2022 / 09:31 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Sturdza Family Fund erhält höchste Performance- und Nachhaltigkeits-Ratings von Morningstar

Frankfurt, 25. Januar 2022 - Der Sturdza Family Fund hat von dem renommierten Analysehaus Morningstar für seine Performance sowie Nachhaltigkeit herausragende Bewertungen erhalten. Der aktive Mischfonds hat im Dezember 2021 eine dreijährige Laufzeit und damit die Mindestlaufzeit für ein Fondsrating erreicht. Die institutionelle SI-Tranche hat aufgrund der überragenden Performance im Vergleich zur Benchmark und vergleichbaren Fonds die höchste Morningstar-Bewertung von fünf Sternen erhalten. Weitere Retail-Tranchen erhielten ein Morningstar-Rating von vier Sternen.1

Der Sturdza Family Fund wird von einem sechsköpfigen Fondsmanagement-Team unter der Leitung von Eric Sturdza und Constantin Sturdza gemanagt. Eric Sturdza und Constantin Sturdza haben kürzlich ein Citywire-Fondsmanagerrating von A für einen Zeitraum von drei Jahren (31.12.2018 bis 31.12.2021) erhalten. Seit seiner Auflegung vor drei Jahren hat der Mischfonds eine Performance von 49,50 Prozent (SI-Tranche) bzw. 42,25 Prozent (B-Tranche) erzielt. Der Sturdza Family strebt einen langfristigen Wertzuwachs durch die Anlage in globale Aktien von soliden und wachstumsstarken Unternehmen, festverzinsliche Wertpapiere und Derivate an, wobei die Aktienquote zwischen 51 und 80 Prozent beträgt. Durch eine flexible Allokation wird dabei eine reduzierte Volatilität angestrebt.

Auch hinsichtlich seiner Nachhaltigkeit hat der Sturdza Family Fund die höchste Bewertung von fünf Morningstar-Globen erhalten.2 Damit gehört der Fonds zu den besten 10 Prozent3 in seiner Peer Group. Das Fondsmanagement-Team hat die Nachhaltigkeitsanalyse als Bestandteil des Investmentprozesses integriert. Der Sturdza Family Fund ist als Artikel 8-Fonds gemäß der EU-Offenlegungsverordnung eingestuft.4

Constantin Sturdza, Co-Portfoliomanager des Sturdza Family Fund: "Wir möchten unseren Kunden für ihr Vertrauen und unserem gesamten Team für die unermüdliche Arbeit danken, die sie geleistet haben, um diesen Fonds zu einem Erfolg zu machen. Die vergangenen drei Jahre waren von massiven und manchmal unvorhersehbaren Ereignissen geprägt, und ich bin stolz darauf, dass unsere Strategie, die auf langfristigen Grundsätzen der Wertschöpfung beruht, bisher ihre Ziele erreicht hat. Auch in Zukunft wollen wir unseren Ansatz kontinuierlich verbessern und uns an die sich verändernde Investitionslandschaft anpassen, um unseren Kunden weiterhin überdurchschnittliche Ergebnisse zu liefern."

Andrew Fish, Managing Director von Eric Sturdza Investments, erklärt: "Unser übergeordnetes Ziel ist es, unseren Kunden eine langfristige Performance und einen Mehrwert zu bieten, wobei wir uns darüber im Klaren sind, dass "Mehrwert" heute mehr bedeutet als reine Wirtschaftserträge. Wir sind daher stolz auf die Leistungen des Fonds und freuen uns über die unabhängige Anerkennung, die er in Bezug auf zwei unserer wichtigsten Erfolgskriterien - starke Performance und ESG-Integration - erhalten hat."

Über E.I. Sturdza

E.I. Sturdza Strategic Management Limited (EISSML) wurde im November 1999 gegründet und gehört zur Eric Sturdza Group mit Hauptsitz in Genf. EISSML ist verantwortlich für die Fondsaktivitäten der Gruppe, wobei sie sich gegenwärtig auf exklusive Partnerschaften mit ausgewählten Portfoliomanagern stützt, die allesamt in ihrem Bereich führend sind und eine solide und langfristige Erfolgsbilanz aufweisen. Dabei stellt EISSML ihren Portfoliomanagern eine umfassende Infrastruktur zur Verfügung, die es ihnen erlaubt, sich auf das reine Portfoliomanagement zu konzentrieren. Seit der Gründung vor über 20 Jahren hat die Investmentgesellschaft zahlreiche Auszeichnungen gewonnen.

Weitere Informationen finden Sie unter https://ericsturdza.com/de/

Pressekontakt: edicto GmbH Dr. Sönke Knop / Jessica Pommer Eschersheimer Landstraße 42 60322 Frankfurt am Main Tel. +49 (69) 905 505-57 jpommer@edicto.de

Disclaimer

1 Quelle der Bewertung: Morningstar. Das Rating bezieht sich auf die jeweilige Anteilsklasse. Ein hohes Rating allein ist keine ausreichende Grundlage für eine Anlageentscheidung. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist weder eine Garantie noch ein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse. Aufgrund von Währungsschwankungen können sich die Renditen verringern bzw. Verluste entstehen. Weitere Informationen zur Berechnungsmethodik finden Sie unter folgendem Link: https://esi.fund/?ODI4MDE. -

2 Quelle und Haftungsausschluss für Auszeichnungen: (c) 2021 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seinen Inhaltsanbietern; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität übernommen. Weder Morningstar noch seine Inhaltsanbieter sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Nutzung dieser Informationen entstehen. Für weitere Informationen klicken Sie bitte hier. Der Sturdza Family Fund B USD Class erhielt zum 31.10.2021 einen 5 Globe Morningstar Sustainability Award, von 2.890 Mischfonds zum 31.10.2021, basierend auf 100,00% des AUM. Historischer Nachhaltigkeits-Score per 30/09/2021. Sustainalytics liefert Analysen auf Unternehmensebene, die in die Berechnung des Morningstar Historical Sustainability Score einfließen. Die Daten basieren nur auf Long-Positionen. Ein hohes Rating allein ist keine ausreichende Grundlage für eine Anlageentscheidung. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist weder eine Garantie noch ein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse. Aufgrund von Währungsschwankungen können sich die Erträge verringern oder Verluste entstehen.

3 Morningstar Sustainability Rating breakpoints; 5 Hoch (höchste 10%), 4 Überdurchschnittlich (nächste 22,5%), 3 Durchschnittlich (nächste 35%), 2 Unterdurchschnittlich (nächste 22,5%) und 1 Niedrig (niedrigste 10%)

4 https://ericsturdza.com/about-us/environmental-social-governance-esg/

Allgemeiner Haftungsausschluss: In den Performancezahlen sind weder Provisionen, Ausgabe- und Rücknahmekosten noch lokale Steuern berücksichtigt. Bitte beachten Sie, dass die Performancezahlen, die Referenzbenchmarks und die Asset Allocation nur zu Informationszwecken angegeben werden.

Copyright Morgan Stanley Capital International, Inc. 2021. Alle Rechte vorbehalten. Unveröffentlicht. EIGENTUM VON MORGAN STANLEY CAPITAL INTERNATIONAL INC. Die kombinierten Renditen werden von E.I. Sturdza Strategic Management Limited unter Verwendung der von MSCI lizenzierten Indexwerte zum Tagesende ("MSCI-Daten") berechnet. Um Zweifel auszuschließen, sei darauf hingewiesen, dass MSCI nicht der Benchmark-"Verwalter" für die kombinierten Renditen oder ein "Beitragszahler", "Einreicher" oder "beaufsichtigter Beitragszahler" für die kombinierten Renditen ist, und dass die MSCI-Daten nicht als "Beitrag" oder "Einreichung" in Bezug auf die kombinierten Renditen betrachtet werden, wie diese Begriffe in Regeln, Gesetzen, Verordnungen, Rechtsvorschriften oder internationalen Standards definiert sein können. Die MSCI-Daten werden im Ist-Zustand ohne Garantie oder Haftung zur Verfügung gestellt und dürfen nicht kopiert oder verbreitet werden. MSCI gibt keine Zusicherungen hinsichtlich der Vorteilhaftigkeit einer Anlage oder Strategie ab und sponsert, fördert, emittiert, verkauft oder empfiehlt oder unterstützt keine Anlagestrategien, einschließlich Finanzprodukte oder -strategien, die auf MSCI-Daten, -Modellen, -Analysen oder anderen Materialien oder Informationen basieren, diese verfolgen oder anderweitig nutzen. Bloomberg(R) und Bloomberg US Aggregate Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und seinen verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), dem Verwalter des Index (zusammen "Bloomberg"), und wurden von E.I. Sturdza Strategic Management Limited (EISSML) für die Verwendung zu bestimmten Zwecken lizenziert. Bloomberg ist nicht mit EISSML verbunden und Bloomberg billigt, unterstützt, überprüft oder empfiehlt den Sturdza Family Fund nicht. Bloomberg übernimmt keine Garantie für die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen in Bezug auf den Sturdza Family Fund.

25.01.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: E.I. Sturdza Strategic Management Limited 3rd Floor, Maison Trinity, Rue du Pre GY1 1LT St Peter Port Guernsey (Kanalinsel) Telefon: +44 1481 722 322 Fax: +44 1481 710 884 E-Mail: info@eisturdza.com Internet: www.eisturdza.com EQS News ID: 1272483

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1272483 25.01.2022

°