EarthRenew gibt vorläufige Ergebnisse aus ihrer Machbarkeitsstudie über Partner und Standort ihrer ersten Anlage in den USA bekannt

Die wichtigsten Punkte:

- EarthRenew gibt vorläufige Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie mit einem potenziellen Partner bekannt.

- Die Anlage des Partners ist einer der größten Mastbetriebe im Südwesten der USA und könnte ein strategisches geografisches Standbein in den USA bieten.

- In der Studie wurden wichtige Fristen für die ersten behördlichen Genehmigungen ermittelt.

- Nach Abschluss der Studie planen wir den Abschluss eine Absichtserklärung ("LOI", Letter of Intent) mit dem Partner.

Toronto, 19. August 2020. EarthRenew Inc. (CSE: ERTH) ("EarthRenew" oder das "Unternehmen") gab am 19. Juni 2020 bekannt, dass das Unternehmen einen Partner (der "Partner") für seinen ersten potenziellen Standort einer EarthRenew-Anlage in den USA identifiziert hat und mit einer Machbarkeitsstudie zur Bewertung der Wirtschaftlichkeit des Standorts beginnt. Diese Anlage ist einer der größten Mastbetriebe im Südwesten der USA und bringt jährlich über 200.000 Rinder auf den Markt. Diese Anlage wird laut Projektionen dem Unternehmen einen strategischen operativen Standort bieten, da der Südwesten der USA einer der weltweit größten Märkte für ökologischen Landbau ist. Aufgrund der erwarteten Modulbauweise schätzen wir, dass die Produktionskapazität der an diesem Standort errichteten Anlage von einer anfänglichen Kapazität, die der unserer Anlage in Strathmore ähnelt, auf das Vierfache ihrer Kapazität erweitert werden könnte. Weitere Informationen zum potenziellen Standort, einschließlich der geschätzten Kosten, finden Sie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 19. Juni 2020, die unter "Company Profile" bei SEDAR, www.sedar.com, und www.thecse.com verfügbar ist.

Die vorläufigen Ergebnisse der Machbarkeitsstudie zeigen, dass es keine signifikanten regulatorischen Hindernisse gibt, die EarthRenew daran hindern werden, mit dem Partner weiter zusammenzuarbeiten. Die Zulassungsvorgaben des Landkreises (County) in den Bereichen Luft, Umwelt und Elektrizität wurden von externen Beratern geprüft. Erste Ergebnisse deuten darauf hin, dass der Erhalt der Genehmigungen 12 bis 18 Monate in Anspruch nehmen könnte.

Der nächste Schritt des Unternehmens besteht darin, die wichtigsten Bedingungen des LOI festzulegen, die voraussichtlich Folgendes umfassen: Bedingungen für Leasing und gemeinsame genutzte Leistungen, Parameter für die Lieferung von Rohmaterial und die gemeinsame Vermarktung von Endprodukten sowie Bedingungen für potenzielle Stromverkäufe an den Partner für dessen elektrifizierte Zäune.

"Die ersten Ergebnisse unserer Studie, einschließlich des Feedbacks unserer externen Berater, sind äußerst ermutigend. Wir wissen, dass sich unterschiedliche Regulierungssysteme als schwierig erweisen können, und die Kenntnis dieses Prozesses, bevor wir uns für einen weiteren Schritt entscheiden, wird definitiv dazu beitragen, die Genehmigungen und die Entwicklung zu vereinfachen", sagte Catherine Stretch, Direktorin von EarthRenew. Frau Stretch fuhr fort: "Dieser wichtige Standort könnte es uns künftig ermöglichen, Großkunden im Südwesten der USA zu bedienen."

Frau Stretch fügte hinzu: "Wir freuen uns darauf, unsere Machbarkeitsstudie abzuschließen, eine Absichtserklärung mit dem Partner zu unterzeichnen und die technischen Vorarbeiten im Laufe dieses Quartals abzuschließen."

Über EarthRenew

EarthRenews Aufgabe ist, ein Landwirtschaftssystem zu unterstützen, das gesunde Böden und die Rentabilität der Erzeuger wieder auf den Tisch bringt. EarthRenew verwandelt Abfälle aus der Nutztierhaltung in einen leistungsstarken organischen Dünger um, der von ökologischen und traditionellen Erzeugern in Kanada und den USA verwendet wird. Unser Vorzeige-Werk in Strathmore befindet sich auf einem Mastbetrieb mit ca. 25.000 Rindern und kann mittels einer erdgasbefeuerten Turbine pro Stunde bis zu vier Megawatt (MW) kostengünstigen Strom produzieren. Die Abwärme der Turbine wird zur Umwandlung von Mist in zertifizierten organischen Dünger verwendet.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Catherine Stretch Director EarthRenew Inc. E-mail: Catherine.stretch@earthrenew.ca

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

