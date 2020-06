DGAP-News: EarthRenew Inc: EarthRenew kündigt Machbarkeitsstudie mit einem der größten Mastbetriebe im Südwesten der USA an (deutsch)

EarthRenew Inc: EarthRenew kündigt Machbarkeitsstudie mit einem der größten Mastbetriebe im Südwesten der USA an

EarthRenew kündigt Machbarkeitsstudie mit einem der größten Mastbetriebe im Südwesten der USA an

Die wichtigsten Punkte:

- EarthRenew initiiert eine Machbarkeitsstudie, um die Rentabilität ihres ersten potenziellen US-Standorts zu bewerten.

- Die Anlage des Partners ist einer der größten Mastbetriebe im Südwesten der USA.

- Der Standort wird laut Projektion EarthRenew einen strategischen Zugang zum Südwesten der USA ermöglichen, einem der größten Bio-Märkte der Welt.

- Es wird erwartet, dass der Partner aktiv an der Machbarkeitsstudie mitarbeitet.

- Ziel der Machbarkeitsstudie ist, die wichtigsten Bedingungen für eine Absichtserklärung (Letter of Intent, LOI) zu entwickeln.

Toronto, 19. Juni 2020. - EarthRenew Inc. (CSE: ERTH | OTC: VVIVD) ( WKN: A2P6MB ) ("EarthRenew" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen seinen ersten potenziellen Standort in den USA identifiziert hat. Diese Anlage ist einer der größten Mastbetriebe im Südwesten der USA und bringt jährlich über 200.000 Rinder auf den Markt.

Wir sind der Ansicht, dass der Standort dem Unternehmen eine Vorzeigeeinrichtung in einer strategischen operativen Lage bieten würde, da der Südwesten der USA einer der weltweit größten Märkte für ökologischen Landbau ist. Das Unternehmen schätzt, dass diese Anlage bis zu viermal so groß sein könnte wie EarthRenews Anlage in Strathmore, Alberta, mit geschätzten Kapitalkosten im Bereich von 37 bis 42 Millionen CAD. Darüber hinaus schätzt EarthRenew, dass das Unternehmen in einer Anlage dieser Größenordnung über 70.000 Tonnen organische Düngemittelpellets pro Jahr produzieren könnte.

Gemäß den Bedingungen der anfänglichen Vereinbarung wird EarthRenew mit dem potenziellen Partner zusammenarbeiten, um eine Machbarkeitsstudie durchzuführen. Die Machbarkeitsstudie wird unter anderem eine Überprüfung des Standorts, die Verfügbarkeit der erforderlichen Versorgungsunternehmen, das regulatorische Umfeld, vorläufige technische Überlegungen und Einzelheiten des Marktes für organische Düngemittel umfassen, um die Gesamtrealisierbarkeit zu bestimmen. Die Studie wird voraussichtlich zwei Monate in Anspruch nehmen und 50.000 Dollar kosten. Sie wird die wichtigsten Bedingungen für eine Absichtserklärung zwischen dem Unternehmen und dem potenziellen Partner ermitteln. Wir erwarten, dass die wichtigsten Bedingungen der Absichtserklärung Folgendes umfassen werden: Bedingungen für Leasing und gemeinsame Dienstleistungen, Parameter für die Lieferung der Rohmaterialien und die gemeinsame Vermarktung der Endprodukte sowie Bedingungen für potenzielle Stromverkäufe an den Partner für seine elektrifizierten Zäune.

"Wir freuen uns sehr, offiziell mit der Bewertung neuer Standorte für EarthRenew zu beginnen. Unser potenzieller Partner ist sehr auf unsere Nachhaltigkeitsziele ausgerichtet und freut sich, dass wir eine Lösung für seine Mistproduktion werden können", sagte Keith Driver, CEO von EarthRenew. Herr Driver fuhr fort: "Diese neue Anlage könnte möglicherweise drei- bis viermal so viel produzieren wie unsere Anlage in Strathmore und uns die Möglichkeit bieten, den riesigen Markt im Südwesten der USA zu bedienen."

Über EarthRenew

EarthRenew verwandelt Abfälle aus der Nutztierhaltung in einen leistungsstarken organischen Dünger um, der von ökologischen und traditionellen Erzeugern in Kanada und den USA verwendet wird. Unser Vorzeige-Werk in Strathmore befindet sich auf einem Mastbetrieb mit ca. 25.000 Rindern und kann mittels einer erdgasbefeuerten Turbine pro Stunde bis zu vier Megawatt (MW) kostengünstigen Strom produzieren. Die Abwärme der Turbine wird zur Umwandlung von Mist in zertifizierten organischen Dünger verwendet.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Keith Driver CEO von EarthRenew Tel.: (403) 860-8623 E-Mail: kdriver@earthrenew.ca

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

