DGAP-News: EarthRenew Inc: EarthRenew unterzeichnet eine Absichtserklärung für neue Anlage auf Mastbetrieb mit 50.000 Rindern in Colorado (deutsch)

EarthRenew unterzeichnet eine Absichtserklärung für neue Anlage auf Mastbetrieb mit 50.000 Rindern in Colorado

Die wichtigsten Punkte:

- EarthRenew avanciert ihre Wachstumsstrategie in den USA durch die Unterzeichnung einer unverbindlichen Absichtserklärung mit Diamond Feeders, dem Eigentümer eines Mastbetriebs mit 50.000 Rindern in Colorado.

- Der neue Standort wird EarthRenew laut Projektion einen strategischen Zugang zum Südwesten der USA, einem der größten Bio-Märkte der Welt, ermöglichen.

- Der neue Standort wird über 40.000 Tonnen Fertigprodukt pro Jahr produzieren und kann als Misch- und Granulieranlage dienen, um den Bedarf der USA zu decken.

- Nach Unterzeichnung verbindlicher Vereinbarungen wird die Genehmigung, Planung und Errichtung der Misch- und Granulierungsanlage voraussichtlich etwa 12 Monate und die Genehmigung, Planung und Errichtung von EarthRenews Produktionsanlage weitere 12 Monate dauern.

- Wir suchen weiterhin nach weiteren Standorten in den USA, um einen umfassenderen Wachstumsplan für EarthRenews Produktlinien zu unterstützen.

Toronto, 2. März 2021. - EarthRenew Inc. (CSE: ERTH; OTCQB: VVIVF) ("EarthRenew" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass mit Bezug auf die Pressemitteilung vom 19. August 2020 das Unternehmen mit Diamond Feeders, LLC ("Diamond Feeders") eine unverbindliche Absichtserklärung ("LOI", Letter of Intent) für die potenzielle Entwicklung von EarthRenews erster Anlage in den USA ("Standort Colorado") unterzeichnet hat. EarthRenew hat bereits im Dezember 2020 eine Machbarkeitsstudie am Standort Colorado durchgeführt. Falls gebaut, wird sich die neue Anlage auf Diamond Feeders' großem Mastbetrieb im Westen der USA befinden, auf dem jährlich über 50.000 Rinder gemästet werden und reichlich Rohmaterial liefern könnte.

Wir erwarten, dass der Standort Colorado ein strategischer operativer Standort sein könnte, da er sich in unmittelbarer Nähe des Südwestens der USA befindet, einem der weltweit größten Märkte für ökologischen Landbau. Nach Errichtung könnten laut unseren Erwartungen in der Anlage am Standort Colorado 40.000 Tonnen unserer organischen Düngemittelpellets pro Jahr für den Vertrieb an Märkte im Südwesten der USA produziert werden, was der doppelten Kapazität unserer bestehenden Anlage in Strathmore, Alberta, entspricht. Zusätzlich zu den potenziellen direkten finanziellen Vorteilen der Produktherstellung am Standort Colorado erwarten wir, dass die Anlage nach Abschluss unserer Akquisition (die "Akquisition") von Replenish Nutrients Ltd. ("Replenish") auch als strategisches Zentrum in den USA für das Mischen und Granulieren von Replenishs Produktlinie fungieren könnte. Weitere Informationen zur Akquisition finden Sie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 18. Februar 2021, die hier oder in den Profilen des Unternehmens unter www.sedar.com und www.theCSE.com verfügbar ist. Der Abschluss der Akquisition unterliegt weiterhin mehreren Abschlussbedingungen, einschließlich des Abschlusses einer endgültigen Vereinbarung.

Gemäß den Bestimmungen des LOI plant EarthRenew die Unterzeichnung eines verbindlichen langfristigen Pachtvertrags mit Diamond Feeders für den Standort Colorado, damit die Genehmigungsverfahren und technischen Arbeiten durchgeführt werden können. Zu den wichtigsten Bedingungen des LOI zählen: Pacht und gemeinsam genutzte Leistungen für die Colorado-Anlage, Parameter für Rohmaterialgebühren sowie Lieferung und Co-Marketing der Endprodukte sowie Bedingungen für potenzielle Stromverkäufe an Diamond Feeders, um die Anforderungen vor Ort zu erfüllen.

"Wir sind sehr begeistert, den LOI zu unterzeichnen und verbindliche Vereinbarungen für unsere erste Anlage in den USA zu treffen. Diamond Feeders ist auf unsere Nachhaltigkeitsziele ausgerichtet und freut sich darauf, dass wir ihnen eine Lösung für ihre Probleme bei der Entsorgung des Mists bieten können", sagte Keith Driver, CEO der EarthRenew. Herr Driver fuhr fort: "Diese neue Anlage könnte möglicherweise mehr als 40.000 Tonnen unserer organischen Düngemittelpellets pro Jahr produzieren und wird uns dabei helfen, unsere Produktlinie zu erweitern, was uns eine enorme Chance bietet, den riesigen US-amerikanischen Markt zu bedienen. Wenn wir am Standort Colorado erfolgreich sind, besteht außerdem das Potenzial für eine zukünftige Expansion auf andere Standorte in den USA, die im Besitz der Diamond Feeders sind."

Diamond Feeders ein von EarthRenew unabhängiges Unternehmen. Der Bau einer neuen Anlage am Standort Colorado unterliegt weiterhin mehreren Bedingungen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die Unterzeichnung endgültiger Vereinbarungen mit Diamond Feeders, einschließlich eines langfristigen Pachtvertrags und Vereinbarungen in Bezug auf gemeinsam genutzte Leistungen, Lieferung von Rohmaterial, Co-Marketing und Stromverkauf (zusammen die "endgültigen Vereinbarungen"), Abschluss der Genehmigungsverfahren und technischen Arbeiten und dass EarthRenew die Bauaufträge abschließt. Es kann nicht garantiert werden, dass die erforderlichen Genehmigungen eingeholt werden, die endgültigen Vereinbarungen und Bauaufträge abgeschlossen werden oder die neue Anlage gebaut wird.

Über EarthRenew

EarthRenews Aufgabe ist, ein Landwirtschaftssystem zu unterstützen, das gesunde Böden und die Rentabilität der Erzeuger wieder auf den Tisch bringt. Wir wollen ein treibender Teil der Bewegung für regenerative Landwirtschaft sein, indem wir Düngemittellösungen anbieten, die den Boden mit Nährstoffen versorgen, um die Fähigkeit der Erde zu stärken, sich selbst zu erneuern. Wir bauen eine einzigartige, nachhaltige Anlage zur Erzeugung von hochwertigem organischem Dünger aus tierischen Abfällen mittels einer mit Erdgas befeuerten Turbine, die auch bis zu 4 MW pro Stunde kostengünstigen Strom erzeugt. Die Abwärme der Turbine wird verwendet, um tierische Abfälle in zertifizierten organischen Dünger umzuwandeln.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Keith Driver CEO der EarthRenew Tel.: +1 (403) 860-8623 E-Mail: kdriver@earthrenew.ca

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

