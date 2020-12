EarthRenew Inc: ERTH EarthRenew gibt Verlängerung des Miet- und Rohstoffvertrags für seine Flaggschiff-Anlage bekannt, die sich am Standort von Cattleland Feedyards befindet

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

ERTH EarthRenew gibt Verlängerung des Miet- und Rohstoffvertrags für seine Flaggschiff-Anlage bekannt, die sich am Standort von Cattleland Feedyards befindet

Die wichtigsten Punkte:

* EarthRenew hat seinen Mietvertrag für 2,92 Acres des CattlelandFeedyards-Standorts in Wheatland County, Alberta, östlich von Calgary, für eine Laufzeit von 9 Jahren verlängert, mit einer Option zur Verlängerung um weiter 5 Jahre

* Der im Mietvertrag enthaltene Rohstoffvertrag sichert jährlich mindestens 40.000 Tonnen Nassdung-Rohstoff, mit dem schätzungsweise bis zu 18.000 Tonnen organischer Dünger von EarthRenew erzeugt werden können

* CattlelandFeedyards erwartet Einsparungen von bis zu 500.000 USD pro Jahr, wenn die einzigartige Abfallentsorgungslösung von EarthRenew vor Ort genutzt wird

Toronto, 01. Dezember 2020 EarthRenew Inc. (CSE: ERTH) ("EarthRenew" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass am 25. November 2020 mit Cattleland Feedyards Ltd. ("Cattleland Feedyards") ein neuer 9-Jahres-Mietvertrag mit Wirkung zum 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2029 einschließlich einer 5-Jahres-Verlängerungsoptionen abgeschlossen wurde. Das Objekt befindet sich in Strathmore, Alberta, im 25.000 Rinder umfassenden Mastbetrieb von Cattleland Feedyards. Wir schätzen, dass der Mastbetrieb EarthRenew mit über 50.000 Tonnen Nassdung pro Jahr versorgen kann. Der Mietvertrag gewährleistet auch eine langfristige Lösung für das Mistmanagement bei Cattleland Feedyards.

Der Mietvertrag sichert langfristig den Flaggschiffbetrieb von EarthRenew, während das Unternehmen seine Wiederinbetriebnahmephase fortsetzt. Der Mietvertrag bezieht sich auf 2,92 Acres des Futterplatzes und wir schätzen, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, aus dem von Cattleland Feedyards bereitgestellten Dünger ungefähr 18.000 Tonnen fertiges Düngemittelprodukt pro Jahr zu produzieren.

Der im Mietvertrag enthaltene Rohstoffvertrag berechtigt EarthRenew zu mindestens 40.000 Tonnen Nassdung pro Jahr. Die Vereinbarung enthält auch Richtlinien für die Qualität von Gülle, einschließlich Feuchtigkeitsgehalt, Frische, Abfallgehalt und Schmutz. Die beiden Unternehmen haben vereinbart, die Sammel- und Übergabeverfahren je nach Jahreszeit und saisonalen Bedingungen kontinuierlich zu überarbeiten.

Keith Gregory, CEO von CattlelandFeedyards, kommentierte: "Die Wiederinbetriebnahme der EarthRenew-Anlage wird den größten Teil unserer Gülle-Management-Lösung ausmachen. Durch die Entsorgung unserer Abfälle können wir durch den Betrieb von EarthRenew jährlich fast eine halbe Million Dollar an Transport- und Verteilungskosten einsparen. "

Keith Driver, CEO von EarthRenew, kommentierte: "Wir freuen uns sehr, unseren Mietvertrag mit Cattleland Feedyards langfristig zu verlängern. Cattleland Feedyards war bisher ein ausgezeichneter Partner und wir freuen uns, die Synergien zu nutzen, die sich aus der gemeinsamen Standortbestimmung direkt an unserer Rohstoffquelle ergeben. " Herr Driver fuhr fort: "Wir glauben, dass dieser Mietvertrag mehr als nur eine Transaktionsbeziehung darstellt, sondern vielmehr eine echte Vereinigung. Es zeigt, wie Unternehmen zusammenarbeiten können, um ein nachhaltigeres Agrarsystem zu schaffen."

EarthRenew freut sich, dieses Videointerview mit Keith Gregory zu präsentieren, in dem er seine Herausforderungen bei der Güllebewirtschaftung und die Vorteile des neu unterzeichneten Mietvertrags mit EarthRenew erläutert: https://www.earthrenew.ca/media

Über CattlelandFeedyards Ltd.

Cattleland Feedyards bietet Beschaffungs-, Fütterungs-, Forschungs- und Marketingdienstleistungen für Rinder an. Das Unternehmen bietet Mast-, neue Pharma- und Futtermittelzutatenprodukte für Forschung, LKW und Landwirtschaft an.

Über EarthRenew

EarthRenews Aufgabe ist, ein Landwirtschaftssystem zu unterstützen, das gesunde Böden und die Rentabilität der Erzeuger wieder auf den Tisch bringt. EarthRenew wandelt Abfälle aus der Nutztierhaltung in einen leistungsstarken organischen Dünger um, der von ökologischen und traditionellen Erzeugern in Kanada und den USA verwendet wird. Unser Vorzeige-Werk in Strathmore befindet sich auf einem Mastbetrieb mit ca. 25.000 Rindern und kann mittels einer erdgasbefeuerten Turbine pro Stunde bis zu vier Megawatt (MW) kostengünstigen Strom produzieren. Die Abwärme der Turbine wird zur Umwandlung von Mist in zertifizierten organischen Dünger verwendet. EarthRenew ist an der CSE unter dem Symbol "ERTH" notiert.

Besuchen Sie bitte unsere Unternehmenswebsite: www.earthrenew.ca

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Keith Driver CEO von EarthRenew Tel.: +1 (403) 860-8623 E-Mail: kdriver@earthrenew.ca

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

