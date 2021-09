DGAP-News: EASY SOFTWARE AG: EASY SOFTWARE AG gibt den Rückzug von Oliver Krautscheid aus dem Vorstand bekannt (deutsch)

EASY SOFTWARE AG: EASY SOFTWARE AG gibt den Rückzug von Oliver Krautscheid aus dem Vorstand bekannt

Nach mehr als acht Jahren bei der EASY SOFTWARE AG, zuletzt als Finanzvorstand, hat Oliver Krautscheid dem Aufsichtsrat mitgeteilt, dass er sich neuen Aufgaben widmen möchte.

Der Aufsichtsrat bedauert diesen Schritt und hat der Beendigung seiner Bestellung als Vorstandsmitglied mit Wirkung zum 31. Oktober 2021 zugestimmt. Andreas Zipser, Vorstandsvorsitzender, wird die Verantwortung des Finanzvorstands interimsweise bis zur Ernennung eines Nachfolgers übernehmen.

Unter der Führung von Oliver Krautscheid im Vorstand hat sich der Aktienkurs der Gesellschaft nachhaltig vervielfacht.

Für das erste Halbjahr 2021 hat die Gesellschaft ein signifikantes Wachstum des Software-as-a-Service-Geschäfts erzielt.

Steve Rowley, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der EASY SOFTWARE

AG: Im Namen des gesamten Aufsichtsrats und von Battery Ventures danke ich Oliver Krautscheid sehr herzlich für seine langjährigen, hervorragenden Leistungen im Aufsichtsrat und im Vorstand der EASY SOFTWARE AG.

Er ist ein ausgewiesener Kapitalmarktexperte mit internationaler Private Equity Erfahrung. Oliver Krautscheid hat Reorganisationen, Prozessverbesserungen und Kostensenkungen umgesetzt. Damit hat er einen wesentlichen Beitrag zur strategischen Weiterentwicklung der EASY SOFTWARE Gruppe erbracht. Unter seiner Führung wurde die Transformation vom Software-Unternehmen zum kundenorientierten Cloudanbieter erfolgreich eingeleitet.

Wir wissen es besonders zu schätzen, dass er in Zeiten des Umbruchs und der Covid-19-Krise mit Führungsstärke und großem Engagement die Führung der EASY SOFTWARE AG als Alleinvorstand und später als Finanzvorstand übernommen hat.

Wir respektieren seine Entscheidung und wünschen Oliver Krautscheid für seinen weiteren Lebensweg alles Gute.

