DGAP-News: EcoGraf Limited: Ausgliederung von Innogy soll Shareholder Value freisetzen (deutsch)

15. März 2022

Ausgliederung von Innogy soll Shareholder Value freisetzen

Auf Nickel fokussiertes Unternehmen für Batteriekathoden-Mineralien geht an die australische Wertpapierbörse

Das diversifizierte Unternehmen für Batterieanodenmaterialien EcoGraf Limited (EcoGraf oder das Unternehmen) EcoGraf Limited (ASX: EGR; Frankfurt: FMK; OTCQX: ECGFF) freut sich Pläne zur Erschließung von Shareholder Value durch die Ausgliederung und den Börsengang (IPO) der Tochtergesellschaft für Batteriekathoden-Mineralien Innogy Limited (Innogy) bekannt zu geben.

Höhepunkte

* Größtes Konzessionspaket für Nickelexploration in Tansania mit insgesamt 4.600 km2

* Liegt in einer der interessantesten Nickelregionen der Welt, einschließlich 140 km durchgehender Streichlänge im Karagwe-Ankole-Gürtel, der das Weltklasse-Nickelprojekt Kabanga beherbergt

* Die Transaktion setzt den Shareholder Value der umfangreichen Nickeldatenbank des Unternehmens frei, darunter die geologischen Kartierungen, geophysikalischen Untersuchungen, geochemischen Analysen und Explorationsbohrungen der vergangenen 10 Jahre

* Das neue, auf Nickel fokussierte Geschäft mit Batteriemineralien verschafft den EcoGraf-Aktionären ein einzigartiges Engagement sowohl bei Anoden- als auch bei Kathoden-Batteriemineralien, welche vom weltweiten Batteriemarkt benötigt werden, für den bis 2030 ein jährliches Wachstum von mehr als 30 % prognostiziert wird

* EcoGraf behält Eckpfeiler der Innogy-Beteiligung und die EcoGraf-Aktionäre erhalten ein Vorzugsangebot neuer Innogy-Aktien

* Innogy wird EcoGrafs umfangreiche Betriebserfahrung in Tansania und seine etablierten Beziehungen zu Herstellern von Elektrofahrzeugen und Lithium-Ionen-Batterien nutzen

* Der weltweite Übergang zu Elektrofahrzeugen und sauberer Energie treibt die steigende Nachfrage nach langfristigen Lieferungen von nachhaltig produzierten Batteriemineralien voran

* Der Nickelpreis ist aufgrund des knappen Angebots und der steigenden Nachfrage auf einem Allzeithoch

In den vergangenen zehn Jahren hat EcoGraf ein einzigartiges, vertikal integriertes Geschäft mit Batterieanodenmaterial aufgebaut, das auf dem frühen Explorationserfolg und der Entdeckung seiner Mineralvorkommen in Tansania sowie der Anwendung seiner HF-freien EcoGraf(TM)-Verarbeitungstechnologie zur Herstellung von umweltfreundlichen, hochwertigen Graphitprodukten basiert.

Im Zuge der Entwicklung seines Geschäfts mit Batterieanodenmaterial hat das Unternehmen seine umfangreiche Datenbank mit Nickel-Explorationsmöglichkeiten in Tansania genutzt, um in den letzten zwei Jahren ein riesiges Nickel-Explorationskonzessionspaket mit einer Gesamtfläche von 4.600 km2 zusammenzustellen, einschließlich 140 km durchgehender Streichlänge im Karagwe-Ankole-Gürtel, der das Weltklasse-Nickelprojekt Kabanga im Norden Tansanias beherbergt, die größte erschließungsreife hochgradige Nickelsulfid-Lagerstätte der Welt.

Um den Wert seines Datenpakets, das geologische Kartierungen, geophysikalische Untersuchungen, geochemische Analysen und Explorationsbohrungen umfasst, zu erschließen, plant EcoGraf, seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Innogy Limited separat an der australischen Wertpapierbörse ASX zu notieren (vorgeschlagener ASX-Code: IOG), um den Aktionären die Möglichkeit zu geben, sich direkt an einem auf Nickel fokussierten Batteriemineralunternehmen in einer der interessantesten Nickelregionen der Welt zu beteiligen.

Innogys Strategie ist es, die Mineralienexploration und den technischen Erfolg von EcoGraf zu wiederholen.

Ein unabhängiges geologisches Gutachten hat sehr aussichtsreiche Zielgebiete für die Nickelsulfid-Exploration innerhalb des Bodenpakets identifiziert. Neben Nickel sind alle Frontier-Projekte auch aussichtsreich für Gold und andere Kathodenmineralien. Die Priorität von Innogy liegt zunächst auf den Projekten Northern und Southern Frontier. Es folgt eine Zusammenfassung der vier Projekte.

Northern Frontier Nickel-Projekt

* Das Northern Frontier Nickel-Projekt befindet sich innerhalb des Karagwe-Ankole Gürtels und entlang der Streichrichtung der Weltklasse Kabanga Nickel-Lagerstätte, die sich im Besitz von Kabanga Nickel Ltd. befindet und die größte entwicklungsfähige hochgradige Nickelsulfid-Lagerstätte der Welt ist.

* Der Karagwe-Ankole-Gürtel weist ähnliche geologische Merkmale auf wie andere proterozoische orogene Gürtel auf der ganzen Welt, einschließlich des Circum-Superior-Gürtels in Kanada, der die Ni-Cu-Lagerstätten Raglan, Thompson und Voisey's Bay beherbergt, sowie des Albany-Fraser-Gürtels in Westaustralien, in dem sich die jüngste Nova-Bollinger-Entdeckung von IGO befindet.

* Northern Frontier ist nach vielen Maßstäben noch nicht ausreichend erforscht und wurde noch nicht mit modernen Explorationstechniken und neuestem Wissen untersucht.

Southern Frontier Nickel-Projekt

* Das Southern Frontier Nickel-Projekt befindet sich im Südosten Tansanias, südwestlich von EcoGrafs Graphitprojekt Epanko.

* Southern Frontier weist die gleichen geologischen Gegebenheiten auf wie die Nickel-Sulfid-Lagerstätte Ntaka Hill im Südosten Tansanias, die viele Ähnlichkeiten mit dem Thompson Nickel Belt in Kanada aufweist.

* Das Projektgebiet gilt als sehr aussichtsreich und wenig erforscht.

Western Frontier Nickel-Projekt

* Ein wenig erkundetes Nickelsulfid-Projekt am südlichen Ende der Kabanga-Musongati-Kapalagulu-Achse.

* 95 km südöstlich der Kapalagulu-Nickel-Lagerstätte gelegen und noch nicht ausreichend exploriert.

* Die beiden nördlichen Konzessionsanträge konzentrieren sich auf das historische Kabulwanyele-Nickel-Laterit-Gossan-Vorkommen, das eine ultramafische Intrusion überlagert.

* Mehrere historische Goldvorkommen innerhalb der Konzessionsgebiete.

* Goldprojekt am östlichen Rand der archäischen Goldfelder am Viktoriasee mit einer Goldmenge von 70 Mio. Unzen.

* Gleicher Strukturkorridor wie die Golden Pride Mine.

* Das Projekt deckt ein Gebiet ab, in dem zuvor eine Reihe von Goldvorkommen definiert wurden.

* Gold in the area is hosted within veined shear zones within Band Iron Formations (BIF).

* Das Gold in diesem Gebiet ist in gemaserten Scherzonen innerhalb der Bandeisenformationen (BIF) enthalten.

Canaccord Genuity wurde zum Lead Manager für den Börsengang ernannt. Der Börsengang wird ein vorrangiges Angebot für berechtigte EcoGraf-Aktionäre umfassen, gefolgt von einem öffentlichen Angebot, das von EcoGraf als Großaktionär unterstützt wird.

Das Unternehmen wird die Aktionäre zu gegebener Zeit über weitere Einzelheiten der Transaktion informieren.

Diese Meldung ist von Andrew Spinks, Managing Director, für die Veröffentlichung autorisiert.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

INVESTOREN

Andrew Spinks

Managing Director

T: +61 8 6424 9002

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich und enthält Abbildungen. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

Über EcoGraf

EcoGraf baut ein diversifiziertes Geschäft für Batterieanodenmaterialien zur Produktion von hochreinen Graphitprodukten für die Lithium-Ionen-Batteriemärkte und fortschrittliche Fertigungsmärkte. Bisher sind über 30 Millionen US-Dollar investiert worden, um zwei hochattraktive, entwicklungsbereite Geschäftsbereiche aufzubauen.

Die neue hochmoderne EcoGraf-Verarbeitungsanlage in Westaustralien wird sphärische Graphitprodukte für den Export nach Asien, Europa und Nordamerika herstellen. Dabei wird eine überlegene, ökologisch verantwortungsvolle HF-freie Reinigungstechnologie angewandt, so dass die Kunden mit einem nachhaltig produzierten, leistungsstarken Batterieanodengraphit beliefert werden. Die Produktionsbasis von Batteriegraphit wird rechtzeitig auch auf zusätzliche Anlagen in Europa und Nordamerika ausgeweitet werden, um den weltweiten Übergang zu sauberen, erneuerbaren Energien in diesem kommenden Jahrzehnt zu unterstützen.

Darüber hinaus wird die bahnbrechende Rückgewinnung von Graphit aus recycelten Batterien unter Anwendung des unternehmenseigenen EcoGraf(TM)-Reinigungsverfahrens der Recyclingindustrie ermöglichen, Batterieabfälle zu reduzieren und das recycelte Graphit wiederzuverwenden und damit die Lebenszyklus-Effizienz von Batterien zu verbessern.

Zur Ergänzung des Geschäftsbereichs Batteriegraphit entwickelt EcoGraf auch den Bereich TanzGraphite Naturflockengraphit, beginnend mit dem Epanko Graphitprojekt, welches zusätzliches Ausgangsmaterial für die Verarbeitungsanlagen für sphärischen Graphit liefern wird und den Kunden eine langfristig gesicherte Versorgung mit hochqualitativen Graphitprodukten für Industrieanwendungen wie zum Beispiel Feuerfestmaterialien, Aufkohlungsmittel und Schmierstoffen verspricht.

EcoGraf ist ein einzigartig vertikal integriertes Graphitunternehmen, bereit für die Zukunft sauberer Energie.

Ein Video, das die geplante Anlage in einer Modellanimation vorstellt, ist über folgenden Link online abrufbar:

https://www.ecograf.com.au/#home-video

