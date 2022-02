DGAP-News: EcoGraf Limited: Australische Regierung bewilligt bedingt Ausbaudarlehen in Höhe von 40 Mio. US-Dollar (deutsch)

EcoGraf Limited: Australische Regierung bewilligt bedingt Ausbaudarlehen in Höhe von 40 Mio. US-Dollar

Finanzierung zur Unterstützung des Ausbaus der australischen HF-freien EcoGraf(TM)-Batterieanodenmaterial-Anlage

EcoGraf Limited ("EcoGraf" oder das "Unternehmen") (ASX: EGR, Frankfurt: FMK,

OTCQX: ECGFF), freut sich mitzuteilen, dass der Commonwealth of Australia ein Darlehen in Höhe von bis zu 40 Mio. US-Dollar im Rahmen der Critical Minerals Facility der australischen Regierung in Höhe von 2 Mrd. AUD unter Vorbehalt genehmigt hat, um die geplante Erweiterung der australischen Batterieanodenmaterial-Anlage des Unternehmens auf 20.000 tpa zu unterstützen.

Die 2 Mrd. AUD schwere Critical Minerals Facility wurde am 28. September 2021 von der australischen Regierung angekündigt und wird von Export Finance Australia verwaltet. Sie soll dazu beitragen, die lebenswichtige Versorgung mit Rohstoffen zu sichern, die für die neue Energiewirtschaft und die Arbeitsplätze im Rohstoffsektor der Zukunft benötigt werden.

Weitere Informationen dazu finden Sie auf: https://www.pm.gov.au/media/backing-australias-critical-minerals-sector.

Export Finance Australia hat dem Unternehmen mitgeteilt, dass es von der australischen Regierung die bedingte Genehmigung erhalten hat, ein Darlehen von bis zu 40 Mio. US-Dollar zur Verfügung zu stellen, um EcoGraf bei der geplanten Erweiterung seiner australischen Anlage für Batterieanodenmaterial zu unterstützen.

Das vorgeschlagene Darlehen unterliegt einer Reihe von Bedingungen, die sich auf den Abschluss aller Due-Diligence-Prüfungen zur Zufriedenheit von Export Finance Australia, den erfolgreichen Bau und die Inbetriebnahme der ersten 5.000-tpa-Anlage und die Unterzeichnung wesentlicher Vereinbarungen für den Bau der Erweiterung, den Betrieb und die Verkaufsvereinbarungen beziehen. Diese Bedingungen sind für Projektfinanzierungen derlei Art üblich bzw. im Rahmen der Critical Minerals Facility erforderlich.

EcoGraf hat Finanzberater damit beauftragt, die verbleibenden Due-Diligence-Aktivitäten mit Export Finance Australia zu koordinieren, damit die Parteien verbindliche Vereinbarungen für das Darlehen abschließen können.

Die neue Batterieanodenmaterial-Anlage des Unternehmens wurde zuvor von der Bundesregierung durch die Verleihung des Status eines Großprojekts unterstützt und erhielt von der westaustralischen Regierung den Status einer Lead Agency. Darüber hinaus hat es wertvolle Unterstützung vom Australian Critical Minerals Facilitation Office, der Major Projects Facilitation Agency, der australischen Wirtschaftsförderung Austrade und dem westaustralischen Ministerium für Arbeit, Tourismus, Wissenschaft und Innovation erhalten, um seine Entwicklungspläne voranzutreiben und die Position Australiens in der weltweiten Lithium-Ionen-Batterieindustrie zu stärken.

Die Anlage soll im strategischen Industriegebiet Rockingham-Kwinana, 30 km südlich von Perth in Westaustralien, errichtet werden und wird die umweltfreundliche und kosteneffiziente Reinigungstechnologie des Unternehmens nutzen, um hochwertiges Batterieanodenmaterial aus natürlichem Flockengraphit für den Export nach Asien, Europa und Nordamerika herzustellen.

Am 6. Dezember 2021 teilte EcoGraf der Börse mit, dass die australische Regierung über IP Australia die Annahme des Patentantrags des Unternehmens bestätigt hat, welcher die Verwendung seines einzigartigen Reinigungsverfahrens für das Recycling von Batterieanodenmaterial aus der Produktion von Lithium-Ionen-Batterien und aus Altbatterien einbezieht.

EcoGraf hat Anträge auf Entwicklungs- und Baugenehmigungen für den Bau und den Betrieb der neuen australischen Anlage für Batterieanodenmaterial eingereicht. Die Anträge wurden mit Unterstützung führender Branchenexperten vorbereitet, die über umfangreiche Erfahrungen mit ähnlichen Verfahren im strategischen Industriegebiet Kwinana-Rockingham verfügen, das als vorrangige Zone für die Entwicklung eines weltweit führenden Zentrums für die Verarbeitung von Batteriemineralien ausgewiesen wurde.

Das Prüfverfahren für die Baugenehmigung der westaustralischen Regierung und die Erschließungsgenehmigung der Stadt Rockingham dauert in der Regel 3 bis 4 Monate, in denen EcoGraf wichtige Bauverträge abschließen, wichtige Ausrüstung beschaffen und detaillierte technische Pläne fertigstellen wird.

In Verbindung mit dem Genehmigungsverfahren hat EcoGraf Gespräche mit der Regierung und mehreren großen Betreibern in der Region Kwinana-Rockingham geführt, um Möglichkeiten für die Versorgung des Betriebs mit sauberer, erneuerbarer Energie zu prüfen, ein regionales Produktinnovationszentrum mitzufinanzieren und weitere nachgelagerte Verarbeitungen vorzunehmen, um wertschöpfende Anoden- und Kathodenmaterialprodukte für die Lithiumbatterie- und grünen Stahlmärkte herzustellen.

Die neue EcoGraf(TM)-Anlage ist ideal gelegen, um von der Erschließung mit sauberem Wasserstoff zu profitieren, welche die multinationalen Energiekonzernen Woodside und bp für das Gebiet Kwinana-Rockingham vorgeschlagen haben, was eine zusätzliche Quelle sauberer Energie für die EcoGraf(TM)-Verarbeitungsprozesse darstellen wird.

Diese Meldung ist von Andrew Spinks, Managing Director, für die Veröffentlichung autorisiert.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

INVESTOREN

Andrew Spinks

Managing Director

T: +61 8 6424 9002

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich und enthält Abbildungen und Fotos. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

Über EcoGraf

EcoGraf baut ein diversifiziertes Geschäft für Batterieanodenmaterialien zur Produktion von hochreinen Graphitprodukten für die Lithium-Ionen-Batteriemärkte und fortschrittliche Fertigungsmärkte. Bisher sind über 30 Millionen US-Dollar investiert worden, um zwei hochattraktive, entwicklungsbereite Geschäftsbereiche aufzubauen.

Die neue hochmoderne EcoGraf-Verarbeitungsanlage in Westaustralien wird sphärische Graphitprodukte für den Export nach Asien, Europa und Nordamerika herstellen. Dabei wird eine überlegene, ökologisch verantwortungsvolle HF-freie Reinigungstechnologie angewandt, so dass die Kunden mit einem nachhaltig produzierten, leistungsstarken Batterieanodengraphit beliefert werden. Die Produktionsbasis von Batteriegraphit wird rechtzeitig auch auf zusätzliche Anlagen in Europa und Nordamerika ausgeweitet werden, um den weltweiten Übergang zu sauberen, erneuerbaren Energien in diesem kommenden Jahrzehnt zu unterstützen.

Darüber hinaus wird die bahnbrechende Rückgewinnung von Graphit aus recycelten Batterien unter Anwendung des unternehmenseigenen EcoGraf(TM)-Reinigungsverfahrens der Recyclingindustrie ermöglichen, Batterieabfälle zu reduzieren und das recycelte Graphit wiederzuverwenden und damit die Lebenszyklus-Effizienz von Batterien zu verbessern.

Zur Ergänzung des Geschäftsbereichs Batteriegraphit entwickelt EcoGraf auch den Bereich TanzGraphite Naturflockengraphit, beginnend mit dem Epanko Graphitprojekt, welches zusätzliches Ausgangsmaterial für die Verarbeitungsanlagen für sphärischen Graphit liefern wird und den Kunden eine langfristig gesicherte Versorgung mit hochqualitativen Graphitprodukten für Industrieanwendungen wie zum Beispiel Feuerfestmaterialien, Aufkohlungsmittel und Schmierstoffen verspricht.

EcoGraf ist ein einzigartig vertikal integriertes Graphitunternehmen, bereit für die Zukunft sauberer Energie.

Über Export Finance Australia

Export Finance Australia (EFA) ist die australische Agentur für Exportkredite. EFA bietet Finanzlösungen zur Unterstützung australischer Exporteure, einschließlich Darlehen, Garantien, Anleihen und Versicherungen, und fördert die Entwicklung der Infrastruktur im pazifischen Raum und darüber hinaus. Die EFA verwaltet auch die 2 Milliarden AUD schwere Critical Minerals Facility der australischen Regierung, mit der wichtige Rohstoffprojekte unterstützt und auf den Weg gebracht werden..

Die Critical Minerals Facility in Höhe von 2 Mrd. AUD wurde von der australischen Regierung am 28. September 2021 ins Leben gerufen und wird von Export Finance Australia verwaltet. Sie soll dazu beitragen, die lebenswichtige Versorgung mit Rohstoffen zu sichern, die für die neue Energiewirtschaft und die Arbeitsplätze im Rohstoffsektor der Zukunft benötigt werden.

Weitere Informationen finden Sie auf: https://www.pm.gov.au/media/backing-australias-critical-minerals-sector.

Ein Video, das die geplante Anlage in einer Modellanimation vorstellt, ist über folgenden Link online abrufbar:

https://www.ecograf.com.au/#home-video

