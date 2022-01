DGAP-News: EcoGraf Limited: Baugenehmigungen für die EcoGraf HFfree(TM) BAM-Anlage eingereicht (deutsch)

EcoGraf Limited: Baugenehmigungen für die EcoGraf HFfree(TM) BAM-Anlage eingereicht

Baugenehmigungen für die EcoGraf HFfree(TM) BAM-Anlage eingereicht

Wichtiger Meilenstein für die Produktion von hochreinem HF-freiem Anodenmaterial für den weltweiten Markt von Batterien für Elektroautos

EcoGraf Limited (EcoGraf oder das Unternehmen) (ASX: EGR, Frankfurt: FMK,

OTCQX: ECGFF), freut sich bekannt zu geben, dass die Bau- und Entwicklungsgenehmigungsanträge für seine neue EcoGraf(TM) Batterieanodenmaterial-Anlage (BAM) in Westaustralien eingereicht worden sind.

Wichtigste Highlights

* Der optimierte Entwurf berücksichtigt die positiven Ergebnisse des im kommerziellen Maßstab ausgeführten mechanischen Formgebungsprogramms, das eine Steigerung der Produktausbeute um mehr als 60 % gezeigt hat

* Die Konfiguration zielt darauf ab, die Bauzeit vor Ort zu minimieren, um die Inbetriebnahme im ersten Halbjahr 2023 zu erreichen und eine modulare Erweiterung zur Steigerung der Produktion auf 20.000 Tonnen pro Jahr zu ermöglichen

* Das Design der Anlage ermöglicht eine flexible Produktion sowohl für Standard-Elektroautobatterien (hdBAM) als auch Hybrid-Elektroautobatterien (superBAM)

* Der Planentwurf sieht eine zukünftige Wertschöpfung von Nebenprodukten (greenRECARB, ecoCEM und hpFINES) vor, um neue Produktmarktchancen zu nutzen

* Hochmoderne Anlage mit branchenführender Ausrüstung und Null-Abfall-Betriebsstrategie des Unternehmens zur nachhaltigen Herstellung hochwertiger, wettbewerbsfähiger HF-freier Batterieanodenmaterialien

* Antrag auf Erteilung der Baugenehmigung an den Grundstückseigentümer Development WA vor der Einreichung bei der Stadt Rockingham gestellt. Einreichung des Antrags auf Betriebsgenehmigung bei der westaustralischen Behörde für Umwelt und Wasserwirtschaft

* Die Anträge werden durch detaillierte, unabhängige Studien zur Umweltplanung (Emissionen, Lärmschutz, Grundwassermanagement, Verkehrsmanagement, Flora- und Faunamanagement) sowie zu Gesundheit und Sicherheit (Zugang zum Gelände, Plan und Brandschutz), Gebäudeplanung, Standortinfrastruktur und Offsite-Dienstleistungen unterstützt

Die Genehmigungsanträge wurden mit der Unterstützung führender Branchenexperten erstellt, die über umfangreiche Erfahrungen mit ähnlichen Verfahren im strategischen Industriegebiet Kwinana-Rockingham verfügen. Das Gebiet liegt etwa 30 km südlich der westaustralischen Hauptstadt Perth und wurde als vorrangige Zone für die Entwicklung eines weltweit führenden Zentrums für die Verarbeitung von Batteriemineralien ausgewiesen.

Die HF-freie BAM-Anlage von EcoGraf(TM), die von der Bundesregierung durch den Status als "Major Project" und durch die westaustralische Regierung als Lead Agency unterstützt wird, wird die erste ihrer Art sein, die außerhalb Chinas gebaut wird. Sie wird den Kunden eine zuverlässige alternative, nachhaltig produzierte Quelle für hochwertige Batterieanodenmaterialien bieten.

Die neue Anlage verfolgt nicht nur eine Null-Abfall-Betriebsstrategie, was eine Maximierung des Recyclings, die Wiederverwendung von Produktionsmitteln, die Vermeidung jeglicher gasförmiger Emissionen und die Wertschöpfung mit Nebenprodukten bedeutet, sondern sie verfügt auch über ein umweltfreundliches visuelles Design, das sich in die unmittelbare Umgebung einfügt und den fortschrittlichen Fertigungszweck widerspiegelt.

In der neuen Anlage wird das einzigartige HF-freie Reinigungsverfahren des Unternehmens zum Einsatz kommen, das in den vergangenen fünf Jahren in Australien und Deutschland durch umfangreiche Analysen und Optimierungen entwickelt wurde, einschließlich der erfolgreichen Prüfung globaler Ausgangsrohstoffe und des Abschlusses von Produktqualifizierungsprogrammen.

Das Prüfverfahren für die Baugenehmigung der westaustralischen Regierung und die Entwicklungsgenehmigung der Stadt Rockingham dauert in der Regel 3 bis 4 Monate. In dieser Zeit wird EcoGraf die wichtigsten Bauverträge abschließen, mit der Beschaffung der wichtigsten Ausrüstungsgegenstände beginnen und die detaillierten technischen Pläne fertigstellen.

Managing Director Andrew Spinks erklärte: "Die Fertigstellung der Anlagenplanung und der Einreichungsdokumente ist ein Meilenstein für unser EcoGraf-Team und unsere Berater, denn dazu waren umfangreiche Arbeiten erforderlich, zu denen auch unsere jüngsten positiven technischen Ergebnisse gehören."

"Die Bedeutung der neuen Anlage für Batterieanodenmaterial im strategischen Industriegebiet Kwinana-Rockingham wird von der australischen Bundes- und Landesregierung anerkannt, da es sich um eine der ersten Anlagen in Australien zur Herstellung von Batteriemineralien handeln wird, die die Investitionen in Kathodenmaterial ergänzt und die künftige Herstellung von Batteriezellen in Australien unterstützen wird."

Diese Meldung ist von Andrew Spinks, Managing Director, für die Veröffentlichung autorisiert.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

INVESTOREN

Andrew Spinks

Managing Director

T: +61 8 6424 9002

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich und enthält Abbildungen und Fotos. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

Über EcoGraf

EcoGraf baut ein diversifiziertes Geschäft für Batterieanodenmaterialien zur Produktion von hochreinen Graphitprodukten für die Lithium-Ionen-Batteriemärkte und fortschrittliche Fertigungsmärkte. Bisher sind über 30 Millionen US-Dollar investiert worden, um zwei hochattraktive, entwicklungsbereite Geschäftsbereiche aufzubauen.

Die neue hochmoderne EcoGraf-Verarbeitungsanlage in Westaustralien wird sphärische Graphitprodukte für den Export nach Asien, Europa und Nordamerika herstellen. Dabei wird eine überlegene, ökologisch verantwortungsvolle HF-freie Reinigungstechnologie angewandt, so dass die Kunden mit einem nachhaltig produzierten, leistungsstarken Batterieanodengraphit beliefert werden. Die Produktionsbasis von Batteriegraphit wird rechtzeitig auch auf zusätzliche Anlagen in Europa und Nordamerika ausgeweitet werden, um den weltweiten Übergang zu sauberen, erneuerbaren Energien in diesem kommenden Jahrzehnt zu unterstützen.

Darüber hinaus wird die bahnbrechende Rückgewinnung von Graphit aus recycelten Batterien unter Anwendung des unternehmenseigenen EcoGraf(TM)-Reinigungsverfahrens der Recyclingindustrie ermöglichen, Batterieabfälle zu reduzieren und das recycelte Graphit wiederzuverwenden und damit die Lebenszyklus-Effizienz von Batterien zu verbessern.

Zur Ergänzung des Geschäftsbereichs Batteriegraphit entwickelt EcoGraf auch den Bereich TanzGraphite Naturflockengraphit, beginnend mit dem Epanko Graphitprojekt, welches zusätzliches Ausgangsmaterial für die Verarbeitungsanlagen für sphärischen Graphit liefern wird und den Kunden eine langfristig gesicherte Versorgung mit hochqualitativen Graphitprodukten für Industrieanwendungen wie zum Beispiel Feuerfestmaterialien, Aufkohlungsmittel und Schmierstoffen verspricht.

EcoGraf ist ein einzigartig vertikal integriertes Graphitunternehmen, bereit für die Zukunft sauberer Energie.

Ein Video, das die geplante Anlage in einer Modellanimation vorstellt, ist über folgenden Link online abrufbar:

https://www.ecograf.com.au/#home-video

Folgen Sie EcoGraf auf LinkedIn, Twitter oder abonnieren Sie den Newsletter des Unternehmens für die neuesten Meldungen, Pressemitteilungen oder Marktinformationen.

