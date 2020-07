DGAP-News: EcoGraf Limited: Elektrochemische Ergebnisse für Batterien (deutsch)

EcoGraf Limited: Elektrochemische Ergebnisse für Batterien

^ DGAP-News: EcoGraf Limited / Schlagwort(e): Sonstiges EcoGraf Limited: Elektrochemische Ergebnisse für Batterien

01.07.2020 / 13:20 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Juli 2020

Elektrochemische Ergebnisse für Batterien

Ergebnisse zeigen Chancen für mehr Produktverkäufe im Lithium-Ionen-Batteriemarkt

EcoGraf Limited ("EcoGraf" oder das "Unternehmen") (ASX: EGR, WKN: A2PW0M ) freut sich die elektrochemischen Ergebnisse für sein bevorzugtes Batterie-Ausgangsmaterial aus dem kürzlich abgeschlossenen Benchmarking-Programm für die geplante EcoGraf(TM)-Batteriegraphitanlage in Kwinana, Westaustralien, bekanntzugeben.

Die elektrochemischen Testarbeiten wurden durchgeführt, um die elektrochemische Leistung jedes Ausgangsmaterials zu bestimmen. Die Produktintelligenz und Leistung soll auf diese Weise verbessert werden.

Die Testarbeiten wurden in einem führenden deutschen Forschungsinstitut ausgeführt, welches die großen Batteriehersteller und Hersteller von Elektrofahrzeugen fachlich unterstützt. Jede Produktprobe aus sphärischem Graphit (SpG15) wurde unter identischen Bedingungen konfiguriert und entwickelt, dazu gehörte die gleiche Zusammensetzung der Elektroden, der Zellkonfiguration und der Elektrolyte.

Die gewonnenen Ergebnisse haben bedeutungsvolle Datenpunkte und Trends für jede Rohmaterialquelle hervorgebracht:

Zentrale Erkenntnisse sind u.a.:

- Die Ausgangsmaterialien sind unterschiedlich leistungsstark, manche Quellen liefern unter bestimmten Bedingungen bessere Ergebnisse, was die Möglichkeit bietet, die Leistung des Produktmaterials zu verbessern.

- Mit der Mischung von Herkunftsquellen durch Abstimmung der jeweiligen elektrochemischen Leistung können Produktverkäufe gesteigert werden.

- Zusätzliche parallele und nachgelagerte Chancen zur Wertschöpfung werden unterstützt.

Die Nachfrage nach einer diversifizierten und verantwortlich produzierten Versorgung mit Batteriegraphit steigt aufgrund der führenden Kunden der Lieferkette in Europa, Nordostasien und den USA. Batteriegraphitprodukte von EcoGrafTM positionieren sich als führende Versorgungsalternative zur bestehenden Versorgung aus China.

Das Unternehmen ist mit Kundenaufträgen gut vorangekommen, was durch die kürzlich abgeschlossene Vereinbarung mit der deutschen Unternehmensgruppe Thyssenkrupp Material Trading unterstrichen wird. Diese langfristige kommerzielle Vereinbarung über den Kauf von Batteriegraphitprodukten des Unternehmens ist ein Meilenstein.

Das Unternehmen prüft derzeit auch weitere Ausgangsmaterialien für eine Reihe von Kunden und wird zur Unterstützung der lokalen Rohstoffindustrie die australischen Graphitlagerstätten evaluieren.

Die Elektrodenergebnisse für die vier ausgewählten Ausgangsmaterialien werden in der Grafik (siehe Originalmeldung

https://www.ecograf.com.au/wp-content/uploads/2020/07/EGR_ASX_Battery-Electrochemical-Results-Final.pdf

) angezeigt. Die Messungen umfassen den Lade- und irreversiblen Kapazitätsverlust, womit die Daten zu Analyse der elektrochemischen Leistung jedes Materials in einer Lithium-Ionen-Batterie erhoben wurden.

Die Eignungstests dienten der Analyse einer Reihe von unterschiedlichen Ladebedingungen ("C-rate").

Der C-Koeffizient ("C-rate") ist eine Maßeinheit für den Ladestrom einer Batterie bezogen auf ihre maximale Kapazität. Ein C-Koeffizient von 1 (1C) bedeutet dass der Ladestrom die ganze Batterie in 1 Stunde (60 Minuten) auflädt. 0,2C bedeutet, dass die komplette Aufladung 5 Stunden benötigt (60 Minuten/0,2 = 5 Stunden) und 5C bedeutet, dass die Batterie in 12 Minuten (60 Minuten/5 = 12 Minuten) komplett aufgeladen wird.

Diese Meldung ist von Andrew Spinks, Managing Director, für die Veröffentlichung autorisiert.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Andrew Spinks Managing DirectorT: +61 8 6424 9002

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich und enthält Abbildungen. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

Über EcoGraf

EcoGraf baut ein vertikal integriertes Unternehmen zur Produktion von hochreinem Graphit für den Lithium-Ionen-Batteriemarkt und ist gegründet auf einem Bekenntnis zu Innovation und Nachhaltigkeit.

Die neue hochmoderne Verarbeitungsanlage in Westaustralien wird sphärische Graphitprodukte für den Export nach Asien, Europa und Nordamerika herstellen. Dabei wird eine überlegene, ökologisch verantwortungsvolle Reinigungstechnologie angewandt, so dass die Kunden mit einem nachhaltig produzierten, leistungsstarken Batterieanodengraphit beliefert werden. Die Produktionsbasis von Batteriegraphit wird rechtzeitig auch auf zusätzliche Anlagen in Europa und Nordamerika ausgeweitet werden, um den weltweiten Übergang zu sauberen, erneuerbaren Energien in diesem kommenden Jahrzehnt zu unterstützen.

Darüber hinaus wird die bahnbrechende Rückgewinnung von Graphit aus recycelten Batterien unter Anwendung des unternehmenseigenen EcoGraf(TM)-Reinigungsverfahrens der Recyclingindustrie ermöglichen, Batterieabfälle zu reduzieren und das recycelte Graphit wiederzuverwenden und damit die Lebenszyklus-Effizienz von Batterien zu verbessern.

Zur Ergänzung des Geschäftsbereichs Batteriegraphit entwickelt EcoGraf auch den Bereich TanzGraphite Naturflockengraphit, beginnend mit dem Epanko Graphitprojekt, welches zusätzliches Ausgangsmaterial für die Verarbeitungsanlagen für sphärischen Graphit liefern wird und den Kunden eine langfristig gesicherte Versorgung mit hochqualitativen Graphitprodukten für Industrieanwendungen wie zum Beispiel Feuerfestmaterialien, Aufkohlungsmittel und Schmierstoffen verspricht.

EcoGraf ist ein einzigartig vertikal integriertes Graphitunternehmen, bereit für die Zukunft sauberer Energie.

Ein Video, das die geplante Anlage in einer Modellanimation vorstellt, ist über folgenden Link online abrufbar: Fly through video

01.07.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1083513 01.07.2020

°