DGAP-News: EcoGraf Limited: Status als Großprojekt von australischer Regierung genehmigt (deutsch)

EcoGraf Limited: Status als Großprojekt von australischer Regierung genehmigt

05.03.2021

Status als Großprojekt von australischer Regierung genehmigt

Ergänzt den von der westaustralischen Landesregierung verliehenen Status als "Lead Agency"

EcoGraf Limited (EcoGraf oder das Unternehmen) (ASX: EGR, Frankfurt: FMK,

WKN: A2PW0M ) freut zu berichten, dass die australische Regierung EcoGrafs Fabrik für Batterieanodenmaterial in Westaustralien den Status eines Großprojekts (Major Project Status MPS) zuerkannt hat.

Mit der Anerkennung dieses Status hat die Ministerin für Industrie, Wissenschaft und Technologie, Hon. Karen Andrews MP, bestätigt, dass die Anlage für Batterieanodenmaterial die Chance hat, zum Wachstum der zentralen Rohstoffindustrie in Australien beizutragen und dass ihre geplante Investition in die nachgelagerte Verarbeitung entscheidender Mineralrohstoffe das Potenzial hat, weitere Projektentwicklungen zu voranzubringen.

Mit dem Großprojektstatus wird anerkannt, wie wichtig diese Entwicklung ist und dass sie die Rohstoffstrategie der australischen Regierung und die Strategie Westaustraliens für die Batterieindustrie der Zukunft unterstützt.

Der Geschäftsführer von EcoGraf, Andrew Spinks, erklärte: "Wir freuen uns über diese Unterstützung durch die australische Regierung, da unsere Entwicklung sich als integraler Bestandteil der nachgelagerten modernen Herstellung von Batterien und wichtigen mineralischen Rohstoffe in Australien versteht."

"EcoGrafs Entwicklung steht in engem Zusammenhang mit den jüngsten Gesetzesänderungen in Europa, die höhere Standards für ökologische und soziale Unternehmensführung (ESG) in den Lieferketten für Batterien fordern."

"Derzeit werden noch nie dagewesene Investitionen getätigt, um autarke und nachhaltige Lieferketten für die Batterieherstellung zur Unterstützung der Elektrofahrzeugindustrie aufzubauen."

Diese Meldung ist von Andrew Spinks, Managing Director, für die Veröffentlichung autorisiert.

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

Über EcoGraf

EcoGraf baut ein vertikal integriertes Unternehmen zur Produktion von hochreinem Graphit für den Lithium-Ionen-Batteriemarkt und ist gegründet auf einem Bekenntnis zu Innovation und Nachhaltigkeit.

Die neue hochmoderne Verarbeitungsanlage in Westaustralien wird sphärische Graphitprodukte für den Export nach Asien, Europa und Nordamerika herstellen. Dabei wird eine überlegene, ökologisch verantwortungsvolle Reinigungstechnologie angewandt, so dass die Kunden mit einem nachhaltig produzierten, leistungsstarken Batterieanodengraphit beliefert werden. Die Produktionsbasis von Batteriegraphit wird rechtzeitig auch auf zusätzliche Anlagen in Europa und Nordamerika ausgeweitet werden, um den weltweiten Übergang zu sauberen, erneuerbaren Energien in diesem kommenden Jahrzehnt zu unterstützen.

Darüber hinaus wird die bahnbrechende Rückgewinnung von Graphit aus recycelten Batterien unter Anwendung des unternehmenseigenen EcoGraf(TM)-Reinigungsverfahrens der Recyclingindustrie ermöglichen, Batterieabfälle zu reduzieren und das recycelte Graphit wiederzuverwenden und damit die Lebenszyklus-Effizienz von Batterien zu verbessern.

Zur Ergänzung des Geschäftsbereichs Batteriegraphit entwickelt EcoGraf auch den Bereich TanzGraphite Naturflockengraphit, beginnend mit dem Epanko Graphitprojekt, welches zusätzliches Ausgangsmaterial für die Verarbeitungsanlagen für sphärischen Graphit liefern wird und den Kunden eine langfristig gesicherte Versorgung mit hochqualitativen Graphitprodukten für Industrieanwendungen wie zum Beispiel Feuerfestmaterialien, Aufkohlungsmittel und Schmierstoffen verspricht.

EcoGraf ist ein einzigartig vertikal integriertes Graphitunternehmen, bereit für die Zukunft sauberer Energie.

Ein Video, das die geplante Anlage in einer Modellanimation vorstellt, ist über folgenden Link online abrufbar: https://www.ecograf.com.au/#home-video

