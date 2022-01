DGAP-News: EcoGraf stellt erfolgreich erste GreenRECARB Produkte her (deutsch)

EcoGraf stellt erfolgreich erste GreenRECARB Produkte her

25. Januar 2022

EcoGraf stellt erfolgreich erste GreenRECARB Produkte her

Wichtiger Meilenstein für das weltweite Produktentwicklungsprogramm der australische Batterieanodenmaterial-Anlage

Das diversifizierte Unternehmen für Batterieanodenmaterialien EcoGraf Limited (EcoGraf oder das Unternehmen) (ASX: EGR, Frankfurt: FMK, OTCQX: ECGFF), freut sich, die Produktion der ersten GreenRECARB-Produkte als Teil des weltweiten Produktentwicklungsprogramms des Unternehmens für die neue EcoGraf(TM)-Batterieanodenmaterial-Anlage (BAM) in Westaustralien bekannt zu geben.

Wichtige Highlights

* GreenRECARB-Produkte erfüllen die Spezifikationen, die für die Verwendung als umweltfreundlicher Ersatz für Petrolkoks-Verbrennungszusatzstoffe bei globalen Stahlherstellern erforderlich sind.

* Die Hauptvorteile von GreenRECARB sind sein hoher Reinheitsgrad mit reduziertem Schwefel- und Stickstoffgehalt, eine verbesserte Kohlenstoffabsorption und ein emissionsarmer Herstellungsprozess im Vergleich zu bestehenden Koksprodukten.

* Potenziellen Kunden werden Produktmuster zur betrieblichen Bewertung zur Verfügung gestellt.

* Die Ergebnisse der Testarbeiten liefern Daten über das Flowsheet des Produktionsverfahren für die ersten Konstruktionsarbeiten.

EcoGraf(TM) GreenRECARB ist ein Aufkohlungszusatz für die Verwendung bei der Stahlherstellung in Lichtbogen- und Induktionsöfen. Stahlhersteller sind auf der Suche nach nachhaltiger produzierten Zusatzstoffen, um den Verbrauch von energieintensiven, auf fossilen Brennstoffen basierenden kalzinierten Petrolkoksprodukten zu ersetzen.

Dieses Aufkohlungsprogramm ist Teil des umfassenden internationalen Produktentwicklungsprogramms zur Wertsteigerung von Nebenprodukten, die bei der Herstellung von HF-freien EcoGraf(TM)-Batterieanodenmaterialprodukten mit hoher Dichte anfallen (siehe Meldung EcoGraf führt weltweite Programme zur Entwicklung von Nebenprodukten durch vom 5. November 2021).

Die erste Phase des GreenRECARB-Programms von EcoGraf(TM) bestand in der Ausarbeitung optimaler Bindungs-, Granulierungs- und Pelletierungsprozesse im Labormaßstab, um ein kostengünstiges und umweltfreundliches Aufkohlungsprodukt für Stahlhersteller zu produzieren.

Die Stahlproduktion im Elektrolichtbogenofen macht derzeit etwa 30 % des weltweiten Stahlmarktes aus und erfordert mindestens 3-4 % Aufkohlungszusatz, was eine Marktchance von bis zu 1.000.000 Tonnen Aufkohlungsmitteln pro Jahr bietet. Das GreenRECARB-Produkt des Unternehmens wird den Kunden einen hochreinen Zusatzstoff mit reduziertem Schwefel- und Stickstoffgehalt bieten, der im Vergleich zu den bestehenden kalzinierten Petrolkokszusätzen in einem emissionsärmeren Produktionsverfahren hergestellt wird, um den CO2-Fußabdruck der Stahlherstellungsverfahrens zu verringern.

Wichtig ist, dass die hohe Kohlenstoffabsorptionseffizienz von Naturgraphitzusätzen sowohl bei der Herstellung von Stahl im Elektrolichtbogen als auch im Induktionsofen die Betriebseffizienz dieser Öfen erhöhen und die Stahlproduktionskosten senken dürfte.

Die Daten, die aus dem Verfahrensfließbild und dem Herstellungsweg der Pelletieranlage für das GreenRECARB-Produktionsprogramm gewonnen wurden, werden für die ersten technischen Konstruktionsarbeiten parallel zum Testprogramm beim Kunden verwendet.

Diese Meldung ist von Andrew Spinks, Managing Director, für die Veröffentlichung autorisiert.

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich und enthält Abbildungen. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

Über EcoGraf

EcoGraf baut ein diversifiziertes Geschäft für Batterieanodenmaterialien zur Produktion von hochreinen Graphitprodukten für die Lithium-Ionen-Batteriemärkte und fortschrittliche Fertigungsmärkte. Bisher sind über 30 Millionen US-Dollar investiert worden, um zwei hochattraktive, entwicklungsbereite Geschäftsbereiche aufzubauen.

Die neue hochmoderne EcoGraf-Verarbeitungsanlage in Westaustralien wird sphärische Graphitprodukte für den Export nach Asien, Europa und Nordamerika herstellen. Dabei wird eine überlegene, ökologisch verantwortungsvolle HF-freie Reinigungstechnologie angewandt, so dass die Kunden mit einem nachhaltig produzierten, leistungsstarken Batterieanodengraphit beliefert werden. Die Produktionsbasis von Batteriegraphit wird rechtzeitig auch auf zusätzliche Anlagen in Europa und Nordamerika ausgeweitet werden, um den weltweiten Übergang zu sauberen, erneuerbaren Energien in diesem kommenden Jahrzehnt zu unterstützen.

Darüber hinaus wird die bahnbrechende Rückgewinnung von Graphit aus recycelten Batterien unter Anwendung des unternehmenseigenen EcoGraf(TM)-Reinigungsverfahrens der Recyclingindustrie ermöglichen, Batterieabfälle zu reduzieren und das recycelte Graphit wiederzuverwenden und damit die Lebenszyklus-Effizienz von Batterien zu verbessern.

Zur Ergänzung des Geschäftsbereichs Batteriegraphit entwickelt EcoGraf auch den Bereich TanzGraphite Naturflockengraphit, beginnend mit dem Epanko Graphitprojekt, welches zusätzliches Ausgangsmaterial für die Verarbeitungsanlagen für sphärischen Graphit liefern wird und den Kunden eine langfristig gesicherte Versorgung mit hochqualitativen Graphitprodukten für Industrieanwendungen wie zum Beispiel Feuerfestmaterialien, Aufkohlungsmittel und Schmierstoffen verspricht.

EcoGraf ist ein einzigartig vertikal integriertes Graphitunternehmen, bereit für die Zukunft sauberer Energie.

