DGAP-News: ecotel communication ag: ecotel erweitert den Vorstand und will mit eigenen Digitalisierungs- und Cloud-Angeboten stärker wachsen (deutsch)

ecotel communication ag: ecotel erweitert den Vorstand und will mit eigenen Digitalisierungs- und Cloud-Angeboten stärker wachsen

Düsseldorf, 20.05.2020

Das Düsseldorfer Telekommunikationsunternehmen ecotel communication ag plant nun - nach Abschluss des Transformationsprozesses hin zu einem vollwertigen Network Operator - den verstärkten Ausbau von digitalen sowie cloud-basierten Diensten, um zukünftig noch schneller und flexibler auf die Kommunikationsbedürfnisse seiner Kunden reagieren zu können.

Nachdem diverse Migrationsprojekte sowie der Umbau der Infrastruktur weitestgehend abgeschlossen sind, beabsichtigen Vorstand und Aufsichtsrat den Fokus auf ein noch schnelleres und nachhaltigeres Wachstum zu legen.

Der Aufsichtsrat hat daher entschieden, den Vorstand um ein drittes Mitglied zu erweitern und bestellt zum 01.07.2020 Markus Hendrich als Chief Digital Officer (CDO). Zeitgleich hat der Aufsichtsrat beschlossen, die Verträge des Vorstandsvorsitzenden und CEO, Peter Zils, sowie des Vertriebsvorstands und CCO, Achim Theis, bereits vorzeitig zum 01.07.2020 bis zum 30.06.2024 zu verlängern, so dass alle drei Vorstandsmitglieder gleichlaufende Amtszeiten haben.

Peter Zils wird weiterhin für Strategie, Wholesale, Finance, Investor Relations und HR verantwortlich sein. Achim Theis wird auch künftig den Vertrieb, das Marketing sowie das Key Account Management verantworten. Markus Hendrich wird zukünftig die Bereiche Technik und Operations übernehmen sowie das neue Ressort Digitalisierung verantworten und gestalten.

"Mit der Erweiterung des Vorstandes schaffen wir zusätzliche Kapazitäten und Know-how, um den erfolgreichen Wachstumskurs zu forcieren und zukünftig noch konsequenter weitere Marktchancen nutzen zu können.", erklärt Dr. Norbert Bensel, Vorsitzender des ecotel-Aufsichtsrates.

"Der Markt ist im Umbruch und wir sind davon überzeugt, dass ecotel - als mittelständisches Unternehmen - schneller als andere auf neue Trends reagieren kann. Indem wir das Ressort Digitalisierung schaffen und es zudem mit einem ausgewiesenen Marktexperten wie Markus Hendrich besetzen, können wir zukünftig noch besser auf die Bedürfnisse unserer Kunden eingehen", ergänzt Dr. Thorsten Reinhard, Vorsitzender des Nominierungsausschusses des Aufsichtsrates.

"Ich bedanke mich für das Vertrauen und freue mich, ecotel schon bald auf dem eingeschlagenen Kurs zu unterstützen", sagt Markus Hendrich, der noch bis zum 30.06.2020 bei der Kölner Plusnet GmbH, einem Unternehmen der EnBW, als Geschäftsführer und CTO tätig ist. "Der deutsche Telekommunikationsmarkt wandelt sich in nie dagewesenem Tempo. ecotel hat eine ideale Ausgangsposition - durch Innovationskraft und Schnelligkeit sowie Kreativität und Leidenschaft der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat ecotel ein besonderes Potenzial, um als einer der Gewinner aus diesen Zeiten des Umbruchs hervorzugehen. Ich bin stolz darauf, dies mitgestalten zu können."

"Achim Theis und ich freuen uns sehr, Markus Hendrich für unser Unternehmen gewonnen zu haben und natürlich noch mehr auf die zukünftige Zusammenarbeit", ergänzt Peter Zils. "Markus bringt viel Erfahrung aber vor allem viele frische Ideen und neue Impulse mit zu ecotel. Gemeinsam wollen wir jetzt Einiges bewegen."

Bereits im Geschäftsjahr 2019 konnten wichtige Kennzahlen wie der Rohertrag um 5% und das EBITDA um 17% gesteigert werden. In Zukunft wird ecotel verstärkt in organisches Wachstum investieren, ohne dabei den finanziellen Stabilitätskurs der vergangenen Jahre zu verlassen.

Peter Zils, CEO (geb. 1963) ist Unternehmensgründer und Vorstandsvorsitzender der ecotel communication ag und zukünftig verantwortlich für die Bereiche Strategie, Wholesale, Finance, Investor Relations und HR. Er war bereits während seines Studiums an der FH Bochum, das er als Diplom-Ingenieur für Nachrichtentechnik abschloss, als selbstständiger Unternehmer tätig. Im Januar 1998 gründete Peter Zils die ecotel communication mit Hauptsitz in Düsseldorf, die sich inzwischen zu einer Unternehmensgruppe mit verschiedenen Tochtergesellschaften und Beteiligungen entwickelt hat. Seit Februar 2015 ist Peter Zils Mitglied des VATM-Präsidiums. In dem bedeutendsten deutschen TK-Wettbewerberverband haben mehr als einhundertfünfzig der im deutschen Markt aktiven Telekommunikations- und Dienstleistungsunternehmen ihre Kräfte gebündelt. Im Rahmen der Verbandsarbeit setzt sich Peter Zils im regulatorischen und politischen Umfeld intensiv für bessere Markt- und Wettbewerbsbedingungen für die TK-Branche ein. Dabei stehen insbesondere die Interessen der Geschäftskunden-Anbieter und deren Kunden im Fokus.

Achim Theis, CCO

(geb. 1964) ist bereits seit dem 1. Januar 1999 in der Gesellschaft tätig, zunächst als Geschäftsführer der ecotel communication GmbH und seit dem 1. Juni 2001 als Mitglied des Vorstandes. Zukünftig verantwortet er in seiner Funktion als Chief Commercial Officer die Bereiche Marketing, Vertrieb, und das Key Account Management. Nach erfolgreichem Studium zum Betriebswirt (VWA) war er zunächst in verschiedenen Managementpositionen im Vertrieb und Marketing unterschiedlicher Branchen tätig. Achim Theis verfügt über eine mehr als 20-jährige Erfahrung und damit über ein umfangreiches Netzwerk und Know-how im Telekommunikationsmarkt.

Markus Hendrich, CDO (geb. 1980) ist seit 2001 in der ITK-Industrie aktiv und hat zunächst verschiedene Stationen in Technik, Planung, Forschung und Entwicklung von bundesweiten Telekommunikationsnetzen durchlaufen. Nach dem berufsbegleitenden Studium der Wirtschaftspsychologie ist der zukünftige Chief Digital Officer (CDO) der ecotel seit über 10 Jahren in verschiedenen Management-Positionen bei der QSC AG und der Plusnet GmbH, einem Unternehmen der EnBW, tätig gewesen, bis 30.06.2020 als Geschäftsführer für Technologie, Produktmanagement und Marketing. Markus Hendrich ist seit rund 10 Jahren zudem im Regulierungsumfeld aktiv und hat den deutschen TK-Markt national sowie auf EU-Ebene mitgestaltet. Er ist Co-Autor mehrerer Breitbandstandards und Mitglied im erweiterten Präsidium des VATM.

Über die ecotel communication ag: Die ecotel Gruppe (nachfolgend »ecotel« genannt) ist eine seit 1998 bundesweit tätige Unternehmensgruppe, die sich auf die Vermarktung von Informations- und Telekommunikationslösungen in der jeweiligen Zielgruppe spezialisiert hat. Mutterunternehmen ist die ecotel communication ag mit Sitz in Düsseldorf (nachfolgend »ecotel ag« genannt). Inklusive ihrer Tochtergesellschaften und Beteiligungen beschäftigt die Unternehmensgruppe ca. 300 Mitarbeiter. Aktuell betreut die ecotel Gruppe bundesweit mehr als 50.000 Kunden und stellt 50.000 Datenanschlüssen und über 100.000 Sprachkanäle bereit.

