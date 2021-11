DGAP-News: ecotel communication ag: ecotel legt Q3-Zahlen vor: Profitabilität weiter gesteigert und Prognose erhöht (deutsch)

ecotel communication ag: ecotel legt Q3-Zahlen vor: Profitabilität weiter gesteigert und Prognose erhöht

* Nachhaltiges Wachstum in den Segmenten B2B und easybell

* Q3-EBITDA wächst um 60 % auf 4,8 Mio. EUR (Vj. 3,0 Mio. EUR)

* 9M-EBITDA wächst um 62 % auf 12,8 Mio. EUR (Vj. 7,9 Mio. EUR)

* Anhebung der EBITDA-Prognose für 2021 auf 17,5 - 18,5 Mio. EUR

* 9M-Free Cashflow um 185 % auf 7,7 Mio. EUR gesteigert (Vj. 2,7 Mio. EUR)

* Nettofinanzvermögen auf 7,0 Mio. EUR angewachsen (31.12.2020: 2,3 Mio. EUR)

* 9M-Konzernüberschuss auf 3,2 Mio. EUR (Vj. 0,2 Mio. EUR) und EPS auf 0,91 EUR je Aktie (Vj. 0,06 EUR) signifikant gesteigert

Düsseldorf, 9. November 2021

Auch das dritte Quartal 2021 konnte die ecotel Gruppe deutlich oberhalb der Erwartungen abschließen. Die nachhaltige Verbesserung der Profitabilität in den Segmenten »ecotel Geschäftskunden« und »easybell« setzte sich fort. Mit einem Rohertrag von 11,4 Mio. EUR (Vj. 9,8 Mio. EUR) erzielte der Konzern ein EBITDA in Höhe von 4,8 Mio. EUR (Vj. 3,0 Mio. EUR). Dies entspricht einer Steigerung von 60 % im Vergleich zum dritten Quartal 2020.

In den ersten neun Monaten des Jahres 2021 konnte die ecotel Gruppe sowohl den Umsatz in den Segmenten »ecotel Geschäftskunden« (+4 %) und »easybell« (+18 %), als auch die Rohertragsmarge (+22 %), weiter steigern. Im Ergebnis konnte ein Rohertrag von 33,2 Mio. EUR (Vj. 27,2 Mio. EUR) sowie ein EBITDA in Höhe von 12,8 Mio. EUR (Vj. 7,9 Mio. EUR) erzielt werden. Aufgrund der weiterhin sehr guten Geschäftsaussichten für das vierte Quartal 2021 hat der Vorstand die Prognose für das EBITDA nun auf 17,5 bis 18,5 Mio. EUR nach oben angepasst.

Konzernergebnis: 3,2 Mio. EUR / 0,91 EUR je Aktie Das Segment »ecotel Geschäftskunden« zeigte auch im dritten Quartal ein nachhaltiges Umsatzwachstum und trägt zunehmend stärker zum Konzernergebnis bei. Im Segment »easybell« wurde das starke Wachstum der Vorjahre ungebrochen fortgeführt. Somit konnte ecotel in den ersten drei Quartalen sowohl das Konzernergebnis (3,2 Mio. EUR) als auch das Ergebnis je Aktie (0,91 EUR) signifikant steigern und bereits nach neun Monaten ein Vielfaches des gesamten Geschäftsjahres 2020 (1,0 Mio. EUR; 0,28 EUR je Aktie) erwirtschaften.

Finanz- und Bilanzkennzahlen: Free Cashflow und Nettofinanzvermögen steigen deutlich Das Wachstum und die weitere Steigerung der Profitabilität haben auch den Free Cashflow auf 7,7 Mio. EUR (Vj. 2,7 Mio. EUR) ansteigen lassen. Darlehen wurden in Höhe von 1,8 Mio. EUR (Vj. 1,3 Mio. EUR) in den ersten neun Monaten planmäßig zurückgeführt. Im Saldo konnte das Nettofinanzvermögen von 2,3 Mio. EUR zum Jahresbeginn auf 7,0 Mio. EUR zum 30. September 2021 ausgebaut werden.

Entwicklung der Segmente im Einzelnen

Segment ecotel Geschäftskunden: Wachstum im Umsatz, Rohertrag und EBITDA Im Segment »ecotel Geschäftskunden« setzt sich die erfreuliche Entwicklung nach dem erfolgreich abgeschlossenen Transformationsprozess der letzten Jahre deutlich fort. Die Profitabilität steigt weiter an. Neben dem geänderten Produktmix mit höherer Wertschöpfung und damit einhergehenden höheren Margen sowie dem weiteren Ausbau des Datengeschäfts in den letzten Jahren, wirken nun auch Einkaufsvorteile, die sich aus Änderungen im Vorleistungsmix, neu abgeschlossene Einkaufsverträge und teilweise auch aus regulatorischen Entscheidungen ergeben, positiv und nachhaltig auf die Profitabilität aus.

Mit der skalierbaren Produktionsplattform ist nun die Grundlage für weiteres Wachstum geschaffen. Der Fokus liegt dabei auf der Gewinnung von Neukunden, sowohl im Produkt- als auch im Lösungsgeschäft.

Der Umsatz in diesem Segment wuchs in den ersten 9 Monaten um 4 % auf 36,0 Mio. EUR und der Rohertrag um 17 % auf 20,7 Mio. EUR. Die Rohertragsmarge konnte auf 57,5 % (Vj. 51,3 %) gesteigert werden.

Nach Abzug der operativen Aufwendungen, allen voran die Personal- und sonstigen betrieblichen Aufwände, konnte das Segment ein EBITDA von 6,0 Mio. EUR erwirtschaften und damit im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verdoppeln (Vj. 3,0 Mio. EUR).

Segment easybell: Weiterhin deutliches Wachstum und weitere Steigerung der Profitabilität Das Segment »easybell« setzte seinen Wachstumskurs in den ersten 3 Quartalen unvermindert fort; im Umsatz um 18 % auf 18,5 Mio. EUR und im Rohertrag um 34 % auf 10,7 Mio. EUR. Die hohe Skalierbarkeit des Geschäftsmodells und das anhaltende Kundenwachstum sorgen für diese positive Entwicklung, die zu einem EBITDA-Wachstum von 43 % auf ebenfalls 6,0 Mio. EUR (Vj. 4,2 Mio. EUR) geführt hat.

Segment nacamar und ecotel Wholesale: Planmäßige Entwicklungen Die Segmente »nacamar« und »ecotel Wholesale« entwickelten sich planmäßig. Im Segment »nacamar« wurden Umsätze in Höhe von 1,8 Mio. EUR (Vj. 1,6 Mio. EUR) und ein EBITDA von 0,5 Mio. EUR (Vj. 0,4 Mio. EUR) in den ersten drei Quartalen 2021 erzielt. Insgesamt tragen diese beiden Segmente mit 0,8 Mio. EUR zum EBITDA des Konzerns bei.

Anhebung der Prognose: Aufgrund der anhaltend positiven Entwicklung im bisherigen Geschäftsverlauf und der weiterhin guten Aussichten für das vierte Quartal erhöht ecotel die Prognose für das Gesamtjahr 2021:

Für das Segment »ecotel Geschäftskunden« wird ein Umsatz in einem Korridor 47 bis 50 Mio. EUR, bei weiterhin leicht steigenden Rohertragsmargen und damit einhergehenden Roherträgen, prognostiziert. Für das Segment »easybell« wird ein Umsatz von 24 bis 26 Mio. EUR und für das Segment »nacamar« ein Umsatz von 2,0 bis 2,5 Mio. EUR erwartet.

Das EBITDA wird voraussichtlich in einem Korridor von 17,5 bis 18,5 Mio. EUR liegen. Dabei erwartet der Vorstand für das Segment »ecotel Geschäftskunden« ein EBITDA in einem Korridor von 7,5 bis 8,5 Mio. EUR, im Segment »easybell« in einem Korridor von 7,5 bis 8,5 Mio. EUR und für das Segment »nacamar« von rund 1,0 Mio. EUR. Im Rahmen der Berichterstattung für das erste Halbjahr 2021 ging der Vorstand noch von einem EBITDA in einem Korridor von 15 bis 16 Mio. EUR für das Geschäftsjahr 2021 aus.

Die Risiken, die sich aus der Covid-19 Pandemie und aus der Hochwasserkatastrophe hätten ergeben können, haben sich erfreulicherweise nicht bewahrheitet. Darüber hinaus konnte das Segment »ecotel Geschäftskunden« einen weiteren Anstieg der Rohertragsmarge erzielen, der höher ausfiel als zuletzt erwartet. Im Segment »easybell« konnte die überplanmäßige Entwicklung auch im dritten Quartal nachhaltig fortgesetzt werden.

Über die ecotel communication ag: Die ecotel Gruppe (nachfolgend »ecotel« genannt) ist seit 1998 bundesweit tätig und auf die Vermarktung von Informations- und Telekommunikationslösungen in verschiedenen Segmenten spezialisiert. Mutterunternehmen ist die ecotel communication ag mit Sitz in Düsseldorf. Inklusive ihrer Tochtergesellschaften und Beteiligungen beschäftigt ecotel ca. 300 Mitarbeiter. Aktuell betreut ecotel bundesweit mehr als 50.000 Kunden und stellt 50.000 Datenanschlüsse und über 360.000 Sprachkanäle bereit.

