Ed McCaffrey und CBD Global Sciences unterzeichnen einen Zwei-Jahres-Werbevertrag für Aethics(TM), die CBD-haltige Sport-Wellness-Produktreihe von CBDN

^ DGAP-News: CBD Global Sciences, Inc. / Schlagwort(e): Vereinbarung Ed McCaffrey und CBD Global Sciences unterzeichnen einen Zwei-Jahres-Werbevertrag für Aethics(TM), die CBD-haltige Sport-Wellness-Produktreihe von CBDN

13.01.2021 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ed McCaffrey und CBD Global Sciences unterzeichnen einen Zwei-Jahres-Werbevertrag für Aethics(TM), die CBD-haltige Sport-Wellness-Produktreihe von CBDN

Denver, Colorado, über NewMediaWire -- CBD Global Sciences, Inc. (OTC: CBDNF) (CSE: CBDN) (Frankfurt: GS3), ("CBD Global" oder das "Unternehmen") gab heute den Abschluss eines Werbevertrags mit dem dreifachen Superbowl-Champion and Pro Bowl-Teilnehmer Ed McCaffrey für Aethics(TM), die CBD-haltige Sport-Wellness-Produktreihe des Unternehmens ( www.aethics.com), bekannt.

Ed McCaffrey, ein ehemaliger NFL-Spieler, hat beschlossen, Aethics(TM), eine CBD haltige Sport-Wellness-Produktreihe zu unterstützen, die Full-Spectrum-Tinkturen, topische Mittel, Getränkeprodukte und Süßwaren umfasst. Ed war sehr erfreut darüber, eine auf Sportler ausgerichtete CBD-haltige Produktreihe zu finden, die sich auf die Linderung von Schmerzen und anderen Beschwerden des menschlichen Körpers auf ganz natürliche Weise konzentriert. Ed teilte mit: "Ich war neugierig und wollte mehr über die Aethics(TM)-Marke erfahren, vor allem weil der Schwerpunkt des Unternehmens auf der Wirksamkeit seiner Produktlinie liegt. Ich muss sehr vorsichtig sein, damit ich nur Produkte empfehle, bei denen ich mir sicher sein kann, dass sie den menschlichen Körper auf positive Weise beeinflussen - mein guter Ruf hängt schließlich davon ab. Nach sorgfältigen Nachforschungen, der Anwendung des Produkts und der Prüfung des Herstellungsprozesses war ich überzeugt, dass Aethics(TM) eine Produktreihe ist, die ich unterstützen kann." Er stellte außerdem fest, dass das in Colorado ansässige CBD-Unternehmen die Qualität des in die Produkte eingebrachten CBD kontrolliert und dass alles auf der Farm in Strasburg (Colorado) seinen Anfang nimmt. Nach all den Schrammen und Prellungen, die eine langjährige erfolgreiche NFL-Karriere mit sich bringt, verlässt sich Ed inzwischen auf Aethics(TM)-Produkte, um die Probleme zu behandeln, die alle ehemaligen Sportler erleben. "Es funktioniert wirklich und ich freue mich, dieses unglaubliche Produkt meinen Kollegen und Fans vorzustellen."

Brad Wyatt, CEO von CBD Global Sciences, teilte mit: "Ich freue mich sehr über die Gelegenheit, mit Ed an diesem CBD-Projekt zusammenarbeiten zu dürfen. Er ist so ein unglaublicher Sportler, ein Vorbild für die Gemeinschaft, Familienmensch und Fürsprecher für Gesundheit im Sport sowie Gesundheit im Allgemeinen - Ed und Aethics scheinen perfekt zusammenzupassen."

ÜBER ED MCCAFFREY

Ed McCaffrey wurde von den New York Giants beim NFL-Draft von 1991 in der dritten Runde (als 83. Spieler insgesamt) ausgewählt. Während seiner dreizehnjährigen Karriere gewann er dreimal den Super Bowl (Super Bowl XXIX mit den San Francisco 49ers und die Super Bowls XXXII und XXXIII mit den Denver Broncos) und nahm 1998 am Pro Bowl teil. McCaffrey lernte seine Frau Lisa (geborene Sime) kennen, als sie beide die Stanford University besuchten. Gemeinsam haben sie vier Söhne, die ebenfalls alle Football spielen. Ihr ältester Sohn, Max McCaffrey, ist ein Wide Receiver, der College Football an der Duke University spielte. Er stand von 2016-2018 im Kader verschiedener NFL-Teams und ist derzeit als Wide Receiver-Trainer unter seinem Vater an der University of Northern Colorado tätig. Christian McCaffrey war zwischen 2014, 2015 und 2016 ein Running Back für das College-Team der Stanford University und belegte 2015 bei der Wahl zum besten College-Footballspieler, der mit der Heisman Trophy ausgezeichnet wird, den zweiten Platz. Er ging nach der Saison 2016 ein Jahr früher vom College ab und wurde als achter Spieler in der ersten Runde des NFL-Drafts von 2017 von den Carolina Panthers ausgewählt. Dylan McCaffrey erhielt Stipendienangebote von der Duke University, der University of Colorado Boulder, der Rutgers University, der Louisiana State University, der University of Michigan, der University of Washington, der UCLA, der Colorado State University und der Pennsylvania State University. Er hat sich im Februar 2016 dazu verpflichtet, College Football an der University of Michigan zu spielen. Der jüngste Sohn, Luke McCaffrey, erhielt Angebote von der University of Michigan und der University of Nebraska-Lincoln. Er entschied sich im Juni 2018 für Nebraska.

ÜBER CBD GLOBAL SCIENCES INC.

Die CBD Global Sciences, Inc. ist ein vertikal integrierter Hersteller von hanfbasiertem CBD sowie ein Branding-Anlagevehikel mit derzeit zwei eigenen Produktkategorien, die unter den Namen Aethics(TM) ( www.aethics.com) bzw. CANNAOIL ( www.cannaoilshop.com) angeboten werden. Dazu gehören CBD-Öltinkturen (Flüssigprodukte), CBD-Kapseln, CBD zur äußeren Anwendung, Getränkeprodukte und Süßwaren. Die hanfbasierten CBD-Extrakte von CBD Global Sciences sind über ausgewählte Vertriebshändler, in Läden und online erhältlich.

CBD Global Sciences führt über seine 100%ige Tochter, Strasburg Pharms, einen Landwirtschaftsbetrieb in Colorado. Dort wird Hanf auf unbehandelten Böden mit natürlichen Nährstoffen angebaut und ausschließlich mit Wasser der Region sowie Sonne versorgt. Beim Anbau kommen KEINE Pestizide oder Chemikalien zum Einsatz. Unsere Pflanzen sind handverlesen und werden fortlaufend gepflegt, um das beste Cannaboidprofil und einen extrem hohen CBD-Gehalt zu garantieren.

Weitere Informationen erhalten Sie von Bruce Nurse, Investor Relations, unter der Telefonnummer (888) 401-2239 bzw. per E-Mail an: info@cbdglobalsciences.com

DIESE PRESSEMITTELUNG WURDE WEDER VON DER KANADISCHEN BÖRSE NOCH VON DEREN REGULIERUNGSBEHÖRDEN ÜBERPRÜFT UND DIESE ÜBERNEHMEN FOLGLICH KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DEREN RICHTIGKEIT ODER ANGEMESSENHEIT.

HINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN ANGABEN: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Angaben" gemäß der Wertpapiergesetzgebung Kanadas. Zu zukunftsgerichteten Angaben gehören u. a. Angaben über zukünftige Entwicklungen sowie über das Geschäft und den Betrieb der Gesellschaft nach deren Notierung an der CSE. Zukunftsgerichtete Angaben basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen die, obgleich sie als angemessen gelten, trotzdem bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass sich tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse wesentlich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Angaben ausdrücklich genannt oder impliziert sind. Zu solchen Faktoren gehören u. a. allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und gesellschaftliche Unwägbarkeiten und die Nichterteilung bzw. verzögerte Erteilung von Genehmigungen des Vorstands, der Gesellschafter oder Regulierungsbehörden. Das Publikum sollte sich nicht ausschließlich auf diese zukunftsgerichteten Angaben verlassen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Angaben, weder auf Grundlage neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder auf andere Weise, außer sofern dies gesetzlich erforderlich ist.

13.01.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: CBD Global Sciences, Inc. 225 Union Blvd., Suite 350 CO 80228 Denver Vereinigte Staaten von Amerika Internet: www.cbdglobalsciences.com

ISIN: CA12482U1057

WKN: A2PUK9 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, München, Stuttgart; Toronto EQS News ID: 1160147

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1160147 13.01.2021

°