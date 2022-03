DGAP-News: edding Aktiengesellschaft: Vorstand um viertes Ressort erweitert (deutsch)

edding Aktiengesellschaft: Vorstand um viertes Ressort erweitert

Die edding AG benennt zwei neue Vorstandsmitglieder: Digitalexpert:innen Fränzi Kühne und Boontham Temaismithi teilen sich als Führungs-Tandem neu geschaffenes Ressort des Chief Digital Officer (CDO)

- edding mit erstem Führungs-Tandem auf Vorstandsebene in Deutschland

- Gründer:innen der Digitalagentur TLGG wichtige Impulsgeber für eddings Transformation und "Strategie 2025+"

- Consumer Centricity, Diversity und New Work im Fokus

Die Digitalexpert:innen Fränzi Kühne und Boontham Temaismithi übernehmen mit Wirkung zum 01.03.2022 gemeinsam die neu geschaffene Vorstandsposition des Chief Digital Officers (CDO) bei der edding AG. Kühne (38) und Temaismithi (50) bewerkstelligen diese Aufgabe als Führungs-Tandem. Ein Modell, das auf Vorstandsebene einer börsennotierten Aktiengesellschaft so in Deutschland bisher einzigartig ist.

Der Aufsichtsrat der edding AG hatte sich bereits im Jahr 2020 auf die Erweiterung des Vorstands um ein viertes Ressort verständigt; da für die Berufung zweier weiterer Vorstandsmitglieder noch eine Satzungsänderung erforderlich ist, soll die formale Bestellung des CDO-Tandems im Nachgang zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung erfolgen. Dennoch nehmen beide die Aufgabe bereits ab dem 1. März 2022 inhaltlich wahr.

Aufsichtsrat und Vorstand stärken mit der Berufung von Kühne und Temaismithi die Expertise der edding Group in den Bereichen Diversity, Consumer Centricity und Digitalkompetenz. Bereits im Jahr 2021 hat edding mit der Strategie 2025+ einen tiefgreifenden Transformationsprozess angestoßen. Die Berliner Digital-Agenturgründer:innen werden dank ihrer langjährigen Change-Management-Erfahrung maßgeblichen Anteil an dem weiteren Unternehmenswandel und der Umsetzung von eddings "Strategie 2025+" haben. Das neue Vorstands-Tandem verantwortet bei edding ab sofort die Unternehmensbereiche IT, Data Management und Consumer Centricity. Im Jahr 2008 haben Kühne und Temaismithi mit TLGG eine von Deutschlands führenden Digitalagenturen gegründet und die Kommunikationsaktivitäten namhafter Konzerne wie u.a. Lufthansa, BMW und E.ON geprägt.

Chehab Wahby, Vorsitzender des Aufsichtsrats der edding AG: "Die Berufung der renommierten Digitalexpert:innen Fränzi Kühne und Boontham Temaismithi zum CDO-Tandem der edding AG ist ein klares Bekenntnis zur Transformation auf allen Ebenen, im Bereich Konsumentenzentrierung, beim Ausbau digitaler Kompetenzen und der Gestaltung der Zukunft der Arbeit. Gemeinsam mit dem bestehenden Vorstandsteam sieht der Aufsichtsrat die Unternehmensleitung zur Umsetzung der Strategie 2025+ optimal aufgestellt."

Per Ledermann, Vorstandsvorsitzender der edding AG: "Wir sind stolz, dass wir mit Fränzi Kühne und Boontham Temaismithi zwei Vorreiter:innen der digitalen Transformation gewinnen konnten. Im Tandem ergänzen sie unser Vorstandsteam nicht nur mit ihrem Digital-Know-how, sondern auch mit einem Mindset, das unsere Transformation maßgeblich voranbringen wird. Dafür wollen wir auch bei den Themen Diversity und New Work Vorreiter sein. Wirtschaftlicher Erfolg bildet die Grundlage für ökonomische Nachhaltigkeit und die dafür notwendigen Digitalkompetenzen bauen wir nun auch auf Vorstandsebene aus."

Fränzi Kühne, CDO edding AG: "Die nachhaltige digitale Transformation ist eine der wesentlichen Aufgaben des Mittelstandes. Ich freue mich auf die Aufgabe und Chance, als Teil des Vorstands von edding und damit eines stark wertegetriebenen Familienunternehmens unser Wissen und unsere Erfahrungen im Vorstands-Tandem mit Boontham einzubringen und von den eddings zu lernen. Führung im Tandem, auch und gerade auf Vorstandsebene ist dabei ein wichtiger Hebel: Unsere gemeinsamen Entscheidungen schließen zukünftig zwei Sichtweisen ein und ermöglichen dadurch immer eine diverse Perspektive. Meine Überzeugung ist, dass wir dadurch in dieser besonderen Phase des Unternehmenswandels einen wichtigen Beitrag leisten können."

Über die edding AG:

Das Unternehmen edding wurde 1960 in Hamburg gegründet und besitzt über sechs Jahrzehnte Expertise in Entwicklung, Produktion und Vertrieb von zuverlässigen und hochwertigen Markenprodukten. Zu den grundlegenden Werten des Unternehmens zählt die Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und der Umwelt. Faires und nachhaltiges Handeln hat oberste Priorität. Aber nicht nur das - überall wo edding als Unternehmen aktiv wird, möchte es Menschen bestärken, ihre Persönlichkeit, Ideen, Gedanken und Gefühle auszudrücken und sichtbar zu machen.

Mit den Marken edding, Legamaster und Playroom bietet das Unternehmen hochwertige Produkte und Lösungen für den privaten und gewerblichen Bedarf. Bekannt geworden durch seine Permanentmarker, umfasst das Sortiment der Produktmarke edding Marker und Schreibgeräte für Zuhause, das Büro und die industrielle Anwendung sowie Produkte für die Umsetzung kreativer Ideen bis hin zu Tätowiertinte und Nagellack. Innovative digitale Anwendungen ergänzen das Portfolio. Legamaster entwickelt und vertreibt Produkte im Bereich der visuellen Kommunikation, die neue Formen der Zusammenarbeit ermöglichen und dadurch zu mehr Interaktion, Kreativität und Produktivität führen. Zum Sortiment zählen klassische Produkte wie Flipcharts und Whiteboards, aber auch elektronische Lösungen wie interaktive e-Screens. Die Marke Playroom, die seit 2021 zum edding Konzern gehört, bietet innovative Konzepte und Dienstleistungen zur Förderung von Innovationskultur für Unternehmen und Organisationen.

Als international ausgerichtetes Unternehmen, mit Firmensitz in Ahrensburg bei Hamburg, hat edding Niederlassungen und Vertriebspartner in der ganzen Welt. Im Jahr 2020 wurde ein Konzernumsatz in Höhe von 125,7 Mio. EUR mit im Jahresdurchschnitt 679 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erwirtschaftet.

