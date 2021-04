DGAP-News: Eigentümerwechsel zum 1. Mai 2021: ACCUMULATA und Partner übernehmen Motorama Ladenstadt in München (deutsch)

Eigentümerwechsel zum 1. Mai 2021: ACCUMULATA und Partner übernehmen Motorama Ladenstadt in München

^ DGAP-News: Accumulata Real Estate Group GmbH / Schlagwort(e): Immobilien/Ankauf Eigentümerwechsel zum 1. Mai 2021: ACCUMULATA und Partner übernehmen Motorama Ladenstadt in München

30.04.2021 / 11:54 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

München, 30. April 2021. Der Münchner Immobilienentwickler und Asset-Manager ACCUMULATA erwirbt zum 1. Mai 2021 rechtsgültig in einem Joint Venture mit dem Investment-Manager Angelo Gordon & Co. L.P., der Schmülling Beteiligung GmbH und einem Unternehmen der L-REA GmbH die Motorama Ladenstadt. Rechtlich vertreten wurden die Käufer durch Clifford Chance LLP, die steuerliche Beratung erfolgte durch Ernst & Young. Vermittelt wurde die Immobilie von CBRE. Der rund 24.000 Quadratmeter große traditionsreiche Gebäudekomplex in der Rosenheimer Straße 30 soll neu positioniert werden. Geplant ist ein zeitgemäßer Nutzungsmix zur langfristigen Aufwertung des Standorts.

Gegenüber dem Gasteig gehört das Motorama für viele Münchner längst zum prägenden Stadtbild. Nahe der Isar gelegen und mit eigenem S-Bahn-Anschluss hat sich der Gebäudekomplex aus den 70ern vom zentralen innerstädtischen Autosalon zu einem Einzelhandelsstandort mit Schwerpunkt Nahversorgung und ergänzender Gastronomie hin verändert. "Zusammen mit der Generalsanierung des gegenüberliegenden Gasteigs sehen wir den richtigen Zeitpunkt gekommen, auch das Motorama in eine neue Zukunft zu führen. Mit dem Redevelopment der Motorama Ladenstadt wollen wir ein modernes, flexibles und drittverwendungsfähiges Mixed-Use-Gebäude schaffen und so einen Beitrag zur nachhaltigen Aufwertung des Standorts leisten", erklärt Markus Diegelmann, Managing Partner der ACCUMULATA Real Estate Group, anlässlich des Eigentumsübergangs.

In enger Abstimmung mit den Mietern, Nachbarn und Behörden erarbeitet das Käuferkonsortium derzeit verschiedene Entwicklungsoptionen. Marcel Hertig, Director bei Angelo Gordon ergänzt: "Wir freuen uns auf unser erstes Investment auf dem umkämpften Münchner Immobilienmarkt und sehen das große Potenzial der Liegenschaft. Die zentrale Innenstadtlage sowie die Größe des Gebäudekomplexes qualifizieren das Motorama für viele verschiedene Nutzungsarten. Gerne bringen wir im Zuge der geplanten Neupositionierung unsere Erfahrungen im aktiven Management urbaner Stadtquartiere, wie dem Chelsea Market in New York, mit ein."

Kord Schmülling, Geschäftsführer der Schmülling Beteiligung GmbH: "Durch die gezielte Zusammensetzung des Joint Ventures verfügt unser Team nicht nur über eine hohe Lokalkompetenz, sondern ebenso über interdisziplinäre Spezialisten. Das rüstet uns bestens für die anstehende Neupositionierung."

Über ACCUMULATA Real Estate Group Seit 1982 entwickelt und finanziert die ACCUMULATA Immobilienprojekte. Das Münchner Unternehmen plant, baut und managt State-of-the-ArtImmobilien mit gewerblicher und/oder wohnwirtschaftlicher Nutzung. Realisiert wurden bislang mehr als 3 Mrd. EUR Investitionsvolumen mit über 600.000 m² Geschossfläche. Das Leistungsspektrum und die Erfahrung der ACCUMULATA reichen von der Grundstücksentwicklung bis zur Vermarktung des fertigen Objekts. Kreativität und unternehmerisches Denken garantieren die Wertsteigerung der Immobilien. Dabei orientieren sich die langfristigen Perspektiven immer an Kunden, Partnern, Investoren und Anlegern - und selbstverständlich auch an den Menschen, die in diesen Gebäuden leben und arbeiten. Zu den Projekten der ACCUMULATA in München zählen DIE MACHEREI, die medienfabrik, das PALAIS AN DER OPER und das Stadtquartier AM SÜDPARK mit dem SÜDWINK sowie in Berlin das FORUM STEGLITZ. Für weitere Informationen siehe: www.accumulata.de

Pressekontakt Agentur SCRIVO Public Relations Ansprechpartner: Oguzhan Acay Elvirastraße 4, Rgb. D-80636 München tel: +49 89 45 23 508 21 e-mail: oguzhan.acay@scrivo-pr.de internet: https://scrivo-pr.de/

Pressekontakt Unternehmen ACCUMULATA Real Estate Group Ansprechpartnerin: Ramona Schellinger Rindermarkt 5 D-80331 München tel: +49 89 178035-0 e-mail: rschellinger@accumulata.de internet: https://www.accumulata.de/

30.04.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Accumulata Real Estate Group GmbH Rindermarkt 5 80331 München Deutschland Internet: www.accumulata.de EQS News ID: 1191248

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1191248 30.04.2021

°