DGAP-News: Einhell Germany AG: Einhell steigert Umsatz um 14%: Bestes Ergebnis der Firmengeschichte (deutsch)

Einhell steigert Umsatz um 14%: Bestes Ergebnis der Firmengeschichte

Landau a. d. Isar, 16.11.2020 - Der Einhell Konzern erzielte von Januar bis September 2020 einen Umsatz in Höhe von 529,6 Mio. Euro. Im Vorjahr lag der Wert zum gleichen Zeitpunkt bei 463 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Steuern beträgt 37,4 Mio. Euro (i. Vj. 26,6 Mio. Euro) und liegt damit deutlich über dem Vorjahresniveau. Die gute Ertragslage lässt sich sowohl auf den Boom in der DIY-Industrie zurückführen, als auch auf die positive Entwicklung der Marke Einhell selbst.

Einhell weiter auf Wachstumskurs

Der Einhell Konzern konnte den Aufwärtstrend der letzten Monate beibehalten und erwirtschaftete in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres einen Rekordumsatz von 529,6 Mio. Euro (i. Vj. 463 Mio. Euro). Dies entspricht einer Steigerung von 14% zum Vorjahr. Der Konzern hatte zuletzt Anfang Oktober seine Prognose zum Jahresende erhöht und rechnet mit einem Jahresumsatz von 670 Mio. Euro, sowie einer Rendite vor Steuern von ca. 6,5 %.

"Der Geschäftsverlauf in diesem Jahr hat unsere Erwartungen mehr als übertroffen. Einhell hat sich schnell und flexibel an die gegebenen Rahmenbedingungen angepasst. Die Corona Krise hat der gesamten Belegschaft viel abverlangt, aber wir haben diese Herausforderung gemeinsam im Team mit Bravour gemeistert ", so Andreas Kroiss, der Vorstandsvorsitzende der Einhell Germany AG.

Power X-Change im Fokus

Ausschlaggebend für die positive Entwicklung war die starke Nachfrage nach DIY Produkten für Haus und Garten. Viele Kunden haben begonnen unterschiedliche Projekte umzusetzen, für die sie bisher keine Zeit hatten. Räume wurden renoviert, aufgeschobene Reparaturen wurden umgesetzt und Außenbereiche verschönert. Das kurbelte die Nachfrage, sowohl im Baumarkt als auch im Onlinehandel an. Bei Einhell äußerte sich dies vor allem in gestiegenen Absatzzahlen der Power X-Change Akku-Geräte. Die Plattform umfasst bereits jetzt 170 Akku-Werkzeuge und -Gartengeräte und unterstützt den Anwender überall dort, wo er sich kabellose Freiheit wünscht.

"Wir fokussieren uns seit einigen Jahren voll auf unsere Akku-Plattform Power X-Change. Dass dies der richtige Weg ist, zeigt neben der stark gestiegenen Nachfrage auch der kürzlich veröffentlichte Vergleichstest der Stiftung Warentest, in dem wir als Akku-Sieger hervorgegangen sind. Der Einhell Akku überzeugte durch Haltbarkeit, Handhabung und Sicherheit und konnte sich so erfolgreich gegen namhafte Wettbewerber durchsetzen. Wir sind sehr stolz auf dieses Ergebnis und werden den Bereich Akku-Technologie konsequent weiterentwickeln." so Kroiss weiter.

Um die zukünftige Geschäftsentwicklung nachhaltig zu stärken, konzentriert sich Einhell weiterhin auf die Fokus-Produktgruppen und investiert zielgerichtet in relevante Marketingkanäle. Im kommenden Jahr ist beispielweise neben einer großen Printkampagne auch wieder eine TV-Kampagne mit zwei neuen Spots im Frühjahr und Herbst geplant.

Der Vorstand geht davon aus, dass die aktuelle Jahresprognose eintreffen wird, setzt jedoch voraus, dass es in den maßgeblichen Absatzmärkten aufgrund der Corona-Pandemie zu keinen Marktschließungen kommt. Sie beruhen auf Annahmen und Prognosen derzeit zur Verfügung stehender Informationen. Die künftige Entwicklung ist jedoch abhängig von zahlreichen Faktoren, insbesondere von der Entwicklung in den Krisenregionen sowie der Entwicklung auf den Devisenmärkten.

Über Einhell

Die Einhell Germany AG ist führender Hersteller hochmoderner Werkzeuge rund um Haus und Garten. Durch den stetigen Ausbau unserer innovativen Akku-Plattform Power X-Change sind wir bereits heute Vorreiter im Bereich akkubetriebener Werkzeuge und Gartengeräte. Wir setzen Standards in puncto Ausdauer, Leistungsstärke und Sicherheit unserer Produkte und begeistern unsere Kunden mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis, erstklassigen Kundenservice sowie kabelloser Freiheit bei allen Do-It-Yourself-Projekten.

