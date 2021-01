DGAP-News: Einladung zur D&R Asset Manager Presentation &

Einladung zur D&R Asset Manager Presentation „Goldige Zeiten'

Der D&R Vermögensverwalter HUB betreut unabhängige Vermögensverwalter sowohl auf der strategischen als auch auf der operativen Seite. Diese Spezialisten setzen ihre innovativen Anlagestrategien vielfach in eigenen Private Label Fonds um, für die Donner & Reuschel die Verwahrstellenfunktion ausübt. In diesem Zusammenhang lädt die Bank zur digital durchgeführten Donner & Reuschel Asset Manager Presentation ein, die sich an professionelle Anleger richtet.

Titel: "Goldige Zeiten" Termin: Donnerstag, den 21. Januar 2021 von 09:30 - 11:00 Uhr.

Profitieren Sie von dem Fachwissen der drei Spezialisten zu den "goldigen Assetklassen": "Physisches Gold", "Goldminen-Aktien" und "Bitcoin". Verdienen diese Assets das Attribut: "Store of Value"?

Eine abschließende Podiumsdiskussion soll hierüber Aufschluss geben. Beteiligen Sie sich sehr gern mit Ihrer persönlichen Einschätzung an der Diskussion.

Ihre Referenten:

- Dr. Joachim Berlenbach ist Geologe, Bergbauingenieur und Firmengründer der Earth Resource Investment Group (ERIG).

- Nico Baumbach, Teamleiter Dachfonds bei SIGNAL IDUNA Asset Management, managt Deutschlands ersten Goldfonds.

- Prof. Dr. Philipp Sandner leitet das Frankfurt School Blockchain Center (FSBC) an der Frankfurt School of Finance & Management.

Für Sie moderiert Andreas Franik, unter anderem bekannt aus n-tv.

