DGAP-News: Einreichungsfrist beginnt: Der Interessenverband Kapitalmarkt KMU schreibt den Journalistenpreis kumU 2022 aus (deutsch)

Frankfurt, 31. März 2022 - Der Interessenverband kapitalmarktorientierter kleiner und mittlerer Unternehmen e.V. (Kapitalmarkt KMU) verleiht 2022 zum vierten Mal den Journalistenpreis kumU. Ausgezeichnet werden publizierte Beiträge, die sich im Jahr 2021 intensiv mit dem Thema Kapitalmarkt rund um den Mittelstand beschäftigten. Einsendeschluss ist der 30. Juni 2022. Investigative Artikel sind von der Ausschreibung ausgeschlossen.

Die auszuzeichnenden Beiträge sollen die Zusammenhänge von KMU und Kapitalmarkt anschaulich vermitteln und transparent darstellen. Die Artikel sollten zudem ein Höchstmaß an Kapitalmarkt Know-how und didaktisch-journalistischer Kompetenz vermitteln - und darüber hinaus den Mittelstand und Kapitalmarkt auch anhand von Beispielen miteinander verbinden.

"Es ist uns als Verband ein besonderes Anliegen, dass der kapitalmarktorientierte Mittelstand noch mehr im Fokus der journalistischen Berichterstattung auftaucht und dass mit hoher journalistischer und fachlicher Kompetenz hierüber berichtet wird. Mehr und mehr Mittelständer finanzieren sich über den Kapitalmarkt. Der Journalistenpreis kumU wurde in den vergangenen Jahren sehr gut von den Journalisten angenommen und wir haben viele Einsendungen erhalten. Wir freuen uns auf die diesjährigen Zusendungen", sagt Ingo Wegerich, Präsident des Interessenverbandes Kapitalmarkt KMU.

Details zum kumU

Ausschrei- Prämierung 2022 bung Zielgruppe Journalisten deutschlandweit Medien Print/ Online/ Crossmedial Dotierung Platz 2.500 Euro Platz 1.000 Euro Platz 500 Euro Einsende- 30. Juni 2022 schluss Stifter Interessenverband Kapitalmarkt KMU e.V. Ansprech- Ingo Wegerich bei Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH partner Adresse An der Welle 10, 60322 Frankfurt am Main Telefon T +49 69 27229 24875 E-Mail [1]ingo.wegerich@luther-lawfirm.com 1. mailto:ingo.wegerich@luther-lawfirm.com [1]www.kapitalmarkt-kmu.de 1. http://www.kapitalmarkt-kmu.de/ Uber den Interessenverband kapitalmarktorientierter kleiner und mittlerer Unternehmen e.V.

Der am 30. August 2017 gegrundete Verband mit Sitz in Frankfurt am Main setzt sich insbesondere fur die Verbesserung der maßgeblichen Rahmenbedingungen fur kleinere und mittlere Unternehmen bei der Kapitalmarktfinanzierung ein und tritt aktiv fur die Belange des kapitalmarktorientierten Mittelstandes im Dialog mit der Politik, den Gesetzgebungsorganen, den Aufsichtsbehorden, den Institutionen des Kapitalmarkts, den Interessenverbanden und der Offentlichkeit ein. Mitglieder sind KMUs, Dienstleister, Finanzinstitute und Medien. Zum Vorstand gehoren Ingo Wegerich (Luther Rechtsanwaltsgesellschaft), Hans-Jurgen Friedrich (KFM Deutsche Mittelstand AG), Dr. Marc Feiler (Bayerische Borse AG) sowie Holger Clemens Hinz (Quirin Privatbank AG).

Kontakt: Interessenverband kapitalmarktorientierter KMU e.V. z. H. Ingo Wegerich bei Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH An der Welle 10 60322 Frankfurt am Main T +49 69 27229 24875 ingo.wegerich@luther-lawfirm.com www.kapitalmarkt-kmu.de

Medienkontakt: newskontor - Agentur für Kommunikation Marco Cabras T +49 211 / 863 949-22 marco.cabras@newskontor.de

