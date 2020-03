DGAP-News: Ekosem-Agrar AG: Ausbau des Geschäftsbereichs Ökologische Landwirtschaft (deutsch)

Ekosem-Agrar AG: Ausbau des Geschäftsbereichs Ökologische Landwirtschaft

^ DGAP-News: Ekosem-Agrar AG / Schlagwort(e): Sonstiges Ekosem-Agrar AG: Ausbau des Geschäftsbereichs Ökologische Landwirtschaft

06.03.2020 / 14:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ekosem-Agrar AG: Ausbau des Geschäftsbereichs Ökologische Landwirtschaft

* Umstellungsprozess von drei weiteren Betrieben in 2019 gestartet

* Erweiterung der Nutzfläche von 6.000 Hektar auf rund 27.000 Hektar geplant

* Ausbau der Milchviehherde von 320 auf bis zu 1.500 Milchkühe

Walldorf, 6. März 2020 - Die Ekosem-Agrar AG, deutsche Holdinggesellschaft der auf Milchproduktion in Russland ausgerichteten Unternehmensgruppe EkoNiva, baut ihren Geschäftsbereich Ökologische Landwirtschaft sukzessive aus. Neben dem bereits seit 2015 nach EU- und seit 2019 nach russischem Standard zertifizierten Öko-Betrieb Savinskaya Niva (Region Kaluga) werden derzeit drei weitere konventionelle Betriebe der Unternehmensgruppe in den Oblasten Orenburg, Nowosibirsk und Moskau auf ökologische Landwirtschaft umgestellt.

Vor allem in der Region Moskau schreitet die Umstellung zügig voran. Mit insgesamt 3.600 Hektar entspricht bereits ein Großteil der landwirtschaftlichen Nutzfläche des dortigen Betriebs den Anforderungen für den ökologischen Landbau. Weitere 2.000 Hektar könnten in den nächsten Monaten folgen. Der Betrieb in der Region Orenburg hat bereits für 7.000 der insgesamt 11.000 Hektar die EU-Zertifizierung für Ökolandbau erhalten. Die bisher konventionell bewirtschafteten Flächen befinden sich noch in der zweijährigen Umstellungsphase, die einer Vermarktung von zertifizierten Öko-Erzeugnissen vorangeht. In dieser Phase müssen bereits alle Richtlinien des Ökolandbaus eingehalten werden. Bei brachliegenden Flächen kann die Umstellung direkt abgeschlossen werden. Die Zertifizierung für den Betrieb im Oblast Nowosibirsk wird für das laufende Jahr erwartet.

Neben dem EU-Siegel von KIWA BCS sollen die drei neuen Öko-Betriebe in 2020 auch nach dem russischen GOST-Standard für "Produkte aus ökologischer Produktion" zertifiziert werden.

Anatolij Nakarjakov, Leiter des Geschäftsbereichs Ökologische Landwirtschaft: "Mit dem bisherigen Umstellungsprozess sind wir sehr zufrieden. Besonders was den Pflanzenbau angeht, haben wir in 2019 bereits deutliche Fortschritte erzielt und unsere ökologische Nutzfläche von ursprünglich 6.000 Hektar in der Region Kaluga auf mittlerweile über 16.000 Hektar in nunmehr vier Regionen ausgebaut. Insgesamt können wir unsere ökologische Nutzfläche mit der vollständigen Umstellung der drei hinzugekommenen Betriebe auf rund 27.000 Hektar ausbauen."

Neben dem Pflanzenbau sollen auch die Mutterkuhhaltung und die Milchviehhaltung an den neuen Öko-Standorten auf- bzw. ausgebaut werden. In den Betrieben in den Regionen Orenburg und Nowosibirsk sollen die bisher konventionellen Mutterkuhherden von rund 5.300 auf 10.000 Rinder in ökologischer Haltung erweitert werden. In der ökologischen Milchviehhaltung plant Ekosem-Agrar im Betrieb im Oblast Moskau einen deutlichen Ausbau der Milchviehherde zur Produktion von Bio-Rohmilch von derzeit rund 320 auf bis zu 1.500 Milchkühe. Diese könnten im Jahr bis zu 10.000 Tonnen Bio-Rohmilch produzieren.

Stefan Dürr, Hauptgesellschafter und Vorstandsvorsitzender der Ekosem-Agrar

AG: "Der Konsum von Bio-Produkten gewinnt auch in Russland immer mehr an Bedeutung. Mit der Umstellung ausgewählter Betriebe auf ökologische Landwirtschaft und dem Ausbau unserer Produktion von Bio-Milch und Bio-Fleisch sind wir in Russland Vorreiter in einem Markt, der durch qualitativ hochwertige Produkte und damit auch attraktive Margen geprägt ist."

Über Ekosem-Agrar

Die Ekosem-Agrar AG, Walldorf, ist die deutsche Holdinggesellschaft der EkoNiva Gruppe, eines der größten russischen Agrarunternehmen. Mit einem Bestand von ca. 190.000 Rindern in der Milchproduktion (davon rund 100.000 Milchkühe) und einer Milchleistung von ca. 2.500 Tonnen Rohmilch pro Tag ist die Gesellschaft größter Milchproduzent des Landes. Die Gruppe kontrolliert eine landwirtschaftliche Nutzfläche von rund 600.000 Hektar und zählt darüber hinaus zu den führenden Saatgutherstellern Russlands. Gründer und Vorstand des Unternehmens ist Stefan Dürr, der seit Ende der 1980er Jahre in der russischen Landwirtschaft aktiv ist und deren Modernisierung in den letzten drei Jahrzehnten entscheidend mitgeprägt hat. Für seine Verdienste um den deutsch-russischen Agrar-Dialog wurde er 2009 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Die Unternehmensgruppe ist mit rund 14.000 Mitarbeitern in neun Regionen in Russland vertreten. Ekosem-Agrar hat im Geschäftsjahr 2018 eine Betriebsleistung von 377 Mio. Euro und ein bereinigtes EBITDA von 116 Mio. Euro erwirtschaftet. Weitere Informationen unter: www.ekosem-agrar.de

Ekosem-Agrar Kontakt

Adrian Schairer // T: +49 (0) 6227 3585 936 // E: ir@ekosem-agrar.de

Irina Makey // Ekosem-Agrar AG // Johann-Jakob-Astor-Str. 49 // 69190 Walldorf // T: +49 (0) 6227 3585 919 // E: irina.makey@ekosem-agrar.de

Presse / Investor Relations

Fabian Kirchmann, Anna-Lena Mayer // IR.on AG // T: +49 (0) 221 9140 970 //

E: presse@ekosem-agrar.de

06.03.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Ekosem-Agrar AG Johann-Jakob-Astor-Str. 49 69190 Walldorf Deutschland Telefon: +49 (0)6227 358 59 33 Fax: +49 (0)6227 358 59 18 E-Mail: info@ekosem-agrar.de Internet: www.ekosem-agrar.de

ISIN: DE000A1MLSJ1 , DE000A1R0RZ5

WKN: A1MLSJ, A1R0RZ Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 991387

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

991387 06.03.2020

°