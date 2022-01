DGAP-News: Ekosem-Agrar AG entwickelt Geschäftsbereich Milchverarbeitung erfolgreich weiter (deutsch)

Ekosem-Agrar AG entwickelt Geschäftsbereich Milchverarbeitung erfolgreich weiter

^ DGAP-News: Ekosem-Agrar AG / Schlagwort(e): Expansion Ekosem-Agrar AG entwickelt Geschäftsbereich Milchverarbeitung erfolgreich weiter

17.01.2022 / 13:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ekosem-Agrar AG entwickelt Geschäftsbereich Milchverarbeitung erfolgreich weiter

* Absatz verkaufter Milchprodukte steigt um 76 % auf über 131.000 Tonnen

* Überproportionaler Umsatzanstieg um mehr als 75 % auf knapp 80 Mio. Euro

* Präsenz in Supermärkten, im Segment HoReCa und im Online-Handel ausgebaut

* Premium Hartkäse "Dürr" seit Oktober 2021 im Handel

Walldorf, 17. Januar 2022 - Die Ekosem-Agrar AG, deutsche Holdinggesellschaft der auf Milchproduktion in Russland ausgerichteten Unternehmensgruppe EkoNiva, hat ihren noch jungen Geschäftsbereich Milchverarbeitung im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 erfolgreich weiterentwickelt. Das Volumen der verkauften Milchprodukte stieg im Vergleich zum Vorjahr um 76 % auf über 131.000 Tonnen und auch der Umsatz verbuchte auf Basis der letzten Prognose eine überproportionale Steigerung um mehr als 75 % auf knapp 80 Mio. Euro.

Das Portfolio umfasst mittlerweile 71 Produkte, darunter Frischmilch in verschiedenen Fettstufen, Bio-Milch, H-Milch, Trink- und Bio-Joghurts, Desserts, Kefir, Sauerrahm, Quark, Butter, Eis und Käse. Diese werden unter der Dachmarke EkoNiva oder als Handelsmarken vor allem im europäischen Teil Russlands sowie in Sibirien vertrieben. Dabei ist der Umsatzanteil mit der Marke EkoNiva in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen und liegt mittlerweile bei 77 %.

Mit den größten föderalen Handelsketten Russlands konnte die Unternehmensgruppe ihren Umsatz mit Milchprodukten fast verdoppeln. Der Umsatz mit der Handelskette Magnit, einem der führenden Einzelhändler des Landes, stieg um das Sechsfache, dank der Erweiterung des Produktportfolios und der erhöhten geografischen Präsenz. Positiv entwickelte sich auch der Absatz in den Supermarktketten Lenta, Perekrjostok (Teil der X5 Retail Group) und Auchan. Darüber hinaus sind die EkoNiva-Milchprodukte in 37 eigenen Brand Stores erhältlich.

Im Segment HoReCa (Hotel/Restaurant/Café) hat die Ekosem-Agrar Gruppe die Gesamtzahl ihrer Partner im Jahr 2021 verdoppelt, der Umsatz legte deutlich um ca. 330 % zu. Einer der wichtigsten HoReCa-Partner ist seit Frühjahr 2021 die Fast-Food-Kette McDonald's, die führende Systemgastronomiekette in Russland. Weitere wichtige Partner sind die Catering-Einrichtungen der Flughäfen Scheremetjewo und Wnukowo (beide Moskau) sowie die größte Fluggesellschaft Russlands, Aeroflot.

Ein weiterer wichtiger Absatzkanal für die Unternehmensgruppe ist der Online-Handel, wo in den letzten zwei Jahren sukzessive weitere Plattformen als Kunden gewonnen wurden. Produkte der Marke EkoNiva können mittlerweile über die Lieferdienste Sbermarket und Sbermegamarket, Samokat, Delivery Club, igooods.ru, den Online-Supermarkt Perekrestok vprok (vprok.ru), Ozon und Ozon Express sowie Utkonos bestellt werden. Insgesamt wurde der Umsatz über die Online-Kanäle im Jahr 2021 mehr als verdreifacht.

Stefan Dürr, Vorstandsvorsitzender der Ekosem-Agrar AG: "In der Milchverarbeitung sind wir inzwischen an dem Punkt angelangt, dass dank der hohen Nachfrage nach unseren Produkten unsere Produktionskapazitäten voll ausgelastet sind und wir uns auf die weitere Steigerung der Rentabilität mit unserer eigenen Marke und ausgewählten Handelsmarken konzentrieren können."

Verkauf von Premium-Hartkäse "Dürr" im Herbst gestartet

Im vierten Quartal 2021 wurde das Portfolio der Dachmarke EkoNiva um zwei Hartkäse-Varianten ergänzt. Seit Oktober 2021 ist der sechs Monate gereifte Hartkäse, der nach Gründer Stefan Dürr benannt wurde, am Markt erhältlich. Der hochwertige Premium-Käse wird in der unternehmenseigenen Käserei im Gebiet Woronesch hergestellt. In der Käserei können täglich 6 Tonnen produziert werden, davon 2 Tonnen Hartkäse.

Über Ekosem-Agrar

Die Ekosem-Agrar AG, Walldorf, ist die deutsche Holdinggesellschaft der EkoNiva Gruppe, eines der größten russischen Agrarunternehmen. Mit einem Bestand von mehr als 216.000 Rindern (davon über 112.000 Milchkühe) und einer Milchleistung von rund 3.100 Tonnen Rohmilch pro Tag ist die Gesellschaft größter Milchproduzent des Landes. Die Gruppe kontrolliert eine landwirtschaftliche Nutzfläche von ca. 630.000 Hektar und zählt darüber hinaus zu den führenden Saatgutherstellern Russlands. Gründer und Vorstand des Unternehmens ist Stefan Dürr, der seit Ende der 1980er Jahre in der russischen Landwirtschaft aktiv ist und deren Modernisierung in den letzten drei Jahrzehnten entscheidend mitgeprägt hat. Für seine Verdienste um den deutsch-russischen Agrar-Dialog wurde er 2009 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Die Unternehmensgruppe ist mit ca. 12.000 Mitarbeitern in neun Verwaltungsgebieten in Russland vertreten. Ekosem-Agrar hat im Geschäftsjahr 2019 eine Betriebsleistung von 565 Mio. Euro und ein bereinigtes EBITDA von 167 Mio. Euro erwirtschaftet.

Ekosem-Agrar ist am deutschen Kapitalmarkt mit zwei Unternehmensanleihen vertreten: Anleihe 2012/2022 ( ISIN: DE000A1R0RZ5 ) und Anleihe 2019/2024 ( ISIN: DE000A2YNR08 ).

Weitere Informationen unter: www.ekosem-agrar.de

Ekosem-Agrar Kontakt

Irina Makey // Ekosem-Agrar AG // Johann-Jakob-Astor-Str. 49 // 69190 Walldorf // T: +49 (0) 6227 3585 919 // E: irina.makey@ekosem-agrar.de

Presse / Investor Relations

Fabian Kirchmann, Anna-Lena Mayer // IR.on AG // T: +49 (0) 221 9140 970 //

E: presse@ekosem-agrar.de

17.01.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Ekosem-Agrar AG Johann-Jakob-Astor-Str. 49 69190 Walldorf Deutschland Telefon: +49 (0)6227 358 59 33 Fax: +49 (0)6227 358 59 18 E-Mail: info@ekosem-agrar.de Internet: www.ekosem-agrar.de

ISIN: DE000A1MLSJ1, DE000A1R0RZ5

WKN: A1MLSJ, A1R0RZ Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1269517

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1269517 17.01.2022

°