DGAP-News: Ekosem-Agrar AG verabschiedet Nachhaltigkeitsstrategie und bereitet Nachhaltigkeitsbericht gemäß GRI-Standards vor (deutsch)

Ekosem-Agrar AG verabschiedet Nachhaltigkeitsstrategie und bereitet Nachhaltigkeitsbericht gemäß GRI-Standards vor

^ DGAP-News: Ekosem-Agrar AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit Ekosem-Agrar AG verabschiedet Nachhaltigkeitsstrategie und bereitet Nachhaltigkeitsbericht gemäß GRI-Standards vor

19.01.2021 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ekosem-Agrar AG verabschiedet Nachhaltigkeitsstrategie und bereitet Nachhaltigkeitsbericht gemäß GRI-Standards vor

* Verantwortung wahrnehmen als Top 3-Milchproduzent weltweit

* Standards setzen für nachhaltiges Handeln in der Branche

* Vier Handlungsfelder und Roadmap mit Zielen bis 2026 definiert

Walldorf, 19. Januar 2021 - Die Ekosem-Agrar AG, deutsche Holdinggesellschaft der auf Milchproduktion in Russland ausgerichteten Unternehmensgruppe EkoNiva, hat die im Jahr 2020 initiierte Entwicklung einer Nachhaltigkeitsstrategie abgeschlossen. Als einer der weltweit größten Produzenten von Rohmilch möchte die Gruppe ihrer Verantwortung gerecht werden und ihren Beitrag dazu leisten, in der Herstellung von Milch und Milchprodukten Standards für nachhaltiges Handeln zu entwickeln. Basierend auf einer Wesentlichkeitsanalyse hat das Projektteam die bedeutendsten Nachhaltigkeitsthemen für die Gruppe identifiziert. Maßgebend dafür waren neben der Geschäftsrelevanz die Ergebnisse einer im Sommer 2020 durchgeführten Stakeholderbefragung sowie die Sustainable Development Goals (SDG) der Vereinten Nationen.

Unter dem neuen Unternehmens-Claim "The Responsible Way of Modern Farming" hat der Vorstand die folgenden vier Handlungsfelder für die Gruppe verabschiedet:

- Ein attraktiver ländlicher Raum ist unser Fundament

- Nur mit gesunden Tieren entstehen gesunde Lebensmittel

- Unsere Mitarbeiter machen Ekosem-Agrar erfolgreich

- Natürliche Ressourcen achtsam nutzen

Bis Ende des Jahres 2021 plant die Gesellschaft mit ihren rund 14.000 Mitarbeitern die Implementierung der entsprechenden Organisationsstrukturen für das Nachhaltigkeitsmanagement sowie die Erstellung einer Klima- und einer Wasserstrategie und verpflichtet sich freiwillig zu einer Berichterstattung gemäß den international anerkannten GRI-Standards. Die Veröffentlichung des ersten Nachhaltigkeitsberichts ist bereits für Juni 2021 geplant.

Stefan Dürr, Vorstandsvorsitzender der Ekosem-Agrar AG: "Als einer der bedeutendsten Produzenten von Nahrungsmitteln und einer der wichtigen Arbeitgeber im ländlichen Raum in unserem Heimatmarkt Russland wollen wir unseren Beitrag zur Verbesserung der Lebensverhältnisse für Menschen vor Ort leisten und nachteilige Auswirkungen unserer Geschäftsaktivitäten als großes Agrarunternehmen mit innovativen Maßnahmen schrittweise reduzieren. So werden wir beispielsweise einen besonderen Standard für unsere Milch entwickeln und eine definierte Anzahl an Bau- und Entwicklungsprojekten in den Dörfern um unsere Betriebe umsetzen."

Insgesamt hat sich die Gesellschaft 13 konkrete Nachhaltigkeitsziele gesetzt. Einzelheiten zur Nachhaltigkeitsstrategie, der anvisierten Roadmap und den Zielen finden sich auf www.ekosem-agrar.de/nachhaltigkeit/ und in der heute veröffentlichten Nachhaltigkeitsbroschüre.

Wolfgang Bläsi, Vorstandsmitglied und CFO der Ekosem-Agrar AG: "Ökonomischer Erfolg und vorausschauender Umgang mit den natürlichen Ressourcen sind längst kein Widerspruch mehr. Im Gegenteil, die Überprüfung unserer Strategie im Hinblick auf eine nachhaltige Entwicklung dient auch der Weiterentwicklung unseres Geschäftsmodells. Hieraus können sich neue unternehmerische Chancen ergeben, Risiken reduziert und damit die langfristige Wettbewerbsfähigkeit gesichert werden."

Über Ekosem-Agrar

Die Ekosem-Agrar AG, Walldorf, ist die deutsche Holdinggesellschaft der EkoNiva Gruppe, eines der größten russischen Agrarunternehmen. Mit einem Bestand von über 200.000 Rindern (davon ca. 104.700 Milchkühe) und einer Milchleistung von 2.900 Tonnen Rohmilch pro Tag ist die Gesellschaft größter Milchproduzent des Landes. Die Gruppe kontrolliert eine landwirtschaftliche Nutzfläche von über 630.000 Hektar und zählt darüber hinaus zu den führenden Saatgutherstellern Russlands. Gründer und Vorstand des Unternehmens ist Stefan Dürr, der seit Ende der 1980er Jahre in der russischen Landwirtschaft aktiv ist und deren Modernisierung in den letzten drei Jahrzehnten entscheidend mitgeprägt hat. Für seine Verdienste um den deutsch-russischen Agrar-Dialog wurde er 2009 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Die Unternehmensgruppe ist mit über 14.000 Mitarbeitern in neun Regionen in Russland vertreten. Ekosem-Agrar hat im Geschäftsjahr 2019 eine Betriebsleistung von 565 Mio. Euro und ein bereinigtes EBITDA von 167 Mio. Euro erwirtschaftet.

Ekosem-Agrar ist am deutschen Kapitalmarkt mit drei Unternehmensanleihen vertreten: Anleihe 2012/2021 ( ISIN: DE000A1MLSJ1 ), Anleihe 2012/2022 ( ISIN: DE000A1R0RZ5 ) und die Anleihe 2019/2024 ( ISIN: DE000A2YNR08 ).

Weitere Informationen unter: www.ekosem-agrar.de

Ekosem-Agrar Kontakt

Adrian Schairer // T: +49 (0) 6227 3585 936 // E: ir@ekosem-agrar.de

Irina Makey // Ekosem-Agrar AG // Johann-Jakob-Astor-Str. 49 // 69190 Walldorf // T: +49 (0) 6227 3585 919 // E: irina.makey@ekosem-agrar.de

Presse / Investor Relations

Fabian Kirchmann, Anna-Lena Mayer // IR.on AG // T: +49 (0) 221 9140 970 //

E: presse@ekosem-agrar.de

19.01.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Ekosem-Agrar AG Johann-Jakob-Astor-Str. 49 69190 Walldorf Deutschland Telefon: +49 (0)6227 358 59 33 Fax: +49 (0)6227 358 59 18 E-Mail: info@ekosem-agrar.de Internet: www.ekosem-agrar.de

ISIN: DE000A1MLSJ1, DE000A1R0RZ5

WKN: A1MLSJ, A1R0RZ Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1161569

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1161569 19.01.2021

°