DGAP-News: Ekotechnika AG: SMC-Research startet Coverage mit Buy-Rating (deutsch)

Ekotechnika AG: SMC-Research startet Coverage mit Buy-Rating

* Bewährtes Geschäftsmodell, starke Positionierung im russischen Landtechnikmarkt und attraktive Wachstumschancen als Werttreiber

Walldorf, 25. Oktober 2021 - Die auf Small und Mid Cap Aktien spezialisierten Analysten von SMC-Research haben die Coverage der Aktie der Ekotechnika AG (Primärmarkt; ISIN: DE000A161234 ) aufgenommen. In dem am Freitag veröffentlichten Analystenbericht heben sie vor allem die Attraktivität des bewährten Geschäftsmodells des größten Händlers internationaler Landtechnik in Russland hervor und weisen zugleich auf die vielfältigen Wachstumschancen hin. Zudem behaupte sich Ekotechnika in einem wettbewerbsintensiven Marktumfeld mit seiner Innovations- und Qualitätsführerschaft sehr erfolgreich und verbuche in den letzten Jahren erhebliche Umsatzzuwächse bei anhaltender Profitabilität.

Als Wachstumstreiber der Ekotechnika Equity Story sehen die Analysten insbesondere den Nachholbedarf an moderner Landtechnik in einem der größten Agrarmärkte der Welt. Hinzu kommt die Aussicht auf weiter wachsende Vertriebsgebiete in Russland mit John Deere als zuverlässigem Partner an der Seite sowie das hohe Potenzial intelligenter Smart Farming Lösungen zur Steigerung von Nachhaltigkeit und Effizienz im Ackerbau, bei denen Ekotechnika eine Vorreiterrolle in dem noch jungen Marktsegment einnimmt.

Auf Basis ihres Bewertungsmodells empfehlen die SMC-Research-Analysten die Ekotechnika-Aktie zum Kauf und taxieren das erste Kursziel auf 39,00 Euro.

Über Ekotechnika Die Ekotechnika AG, Walldorf, ist die deutsche Holdinggesellschaft der EkoNiva-Technika Gruppe, des größten Händlers internationaler Landtechnik in Russland. Wichtigster Partner und Hauptlieferant ist der weltgrößte und marktführende Landmaschinenhersteller John Deere. Das Hauptgeschäftsfeld ist der Verkauf von Neumaschinen wie Traktoren und Mähdreschern, aber auch Bodenbearbeitungsmaschinen. Darüber hinaus ist die Gesellschaft im Ersatzteilverkauf sowie im Servicebereich aktiv und bietet ihren Kunden Smart Farming Technologien an. Gründer und Vorstandsvorsitzender der Ekotechnika AG ist Stefan Dürr, der seit Ende der 1980er Jahre in der russischen Landwirtschaft aktiv ist und deren Modernisierung in den vergangenen zwei Jahrzehnten entscheidend mitgeprägt hat. Heute ist Ekotechnika mit rund 730 Mitarbeitern an 23 Standorten in fünf attraktiven Agrarregionen Russlands vertreten und erwirtschaftete 2019/20 einen Jahresumsatz von rund 194 Mio. Euro. Die Ekotechnika-Aktie ist im Primärmarkt der Börse Düsseldorf (ISIN: DE000A161234) und darüber hinaus im Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

Kontakt Ekotechnika AG // Johann-Jakob-Astor-Str. 49 // 69190 Walldorf // T: +49 (0) 6227 3 58 59 60 // E: info@ekotechnika.de // www.ekotechnika.de

Presse / Investor Relations Fabian Kirchmann, Anna-Lena Mayer // IR.on AG // T: +49 (0) 221 9140 970 //

E: presse@ekotechnika.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Ekotechnika AG Johann-Jakob-Astor-Str. 49 69190 Walldorf Deutschland Telefon: +49 (0) 6227 3 58 59 60 E-Mail: info@ekotechnika.de Internet: www.ekotechnika.de

ISIN: DE000A161234

WKN: A16123 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München EQS News ID: 1243193

