DGAP-News: Ekotechnika AG trennt sich von Forstmaschinen-Geschäft (deutsch)

Ekotechnika AG trennt sich von Forstmaschinen-Geschäft

^ DGAP-News: Ekotechnika AG / Schlagwort(e): Verkauf Ekotechnika AG trennt sich von Forstmaschinen-Geschäft

20.08.2021 / 17:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ekotechnika AG trennt sich von Forstmaschinen-Geschäft

Walldorf, 20. August 2021 - Die Ekotechnika AG (Primärmarkt; ISIN: DE000A161234 ), deutsche Holding des größten Händlers internationaler Landtechnik in Russland, gibt den Verkauf ihrer Tochtergesellschaft Ambitech, die den Vertrieb von Forstmaschinen des kanadischen Herstellers Tigercat Industries verantwortet, bekannt. Über die Konditionen der unterzeichneten Kaufverträge wurde Stillschweigen vereinbart.

Die operative Gesellschaft der Gruppe, EkoNiva-Technika, hatte im November 2018 eine Partnerschaft mit Tigercat geschlossen, um den Forstmaschinenhandel in den Regionen der Ekotechnika-Gruppe aufzubauen. Im Zuge der weiteren strategischen Planung hat der Vorstand nun entschieden, den Weg für einen weiteren Ausbau der Zusammenarbeit mit dem angestammten Hauptlieferanten, dem US-Konzern John Deere, zu ebnen und damit die langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit in der Landtechnik weiter auszubauen.

Der Bereich Forstmaschinen repräsentierte zuletzt lediglich rund 4 % des Gesamtumsatzes der Gruppe und lieferte bis dato keinen positiven Ergebnisbeitrag.

Über Ekotechnika Die Ekotechnika AG, Walldorf, ist die deutsche Holdinggesellschaft der EkoNiva-Technika Gruppe, des größten Händlers internationaler Landtechnik in Russland. Wichtigster Partner und Hauptlieferant ist der weltgrößte und marktführende Landmaschinenhersteller John Deere. Das Hauptgeschäftsfeld ist der Verkauf von Neumaschinen wie Traktoren und Mähdreschern, aber auch Bodenbearbeitungsmaschinen. Darüber hinaus ist die Gesellschaft im Ersatzteilverkauf sowie im Servicebereich aktiv und bietet ihren Kunden Smart Farming Technologien an. Gründer und Vorstandsvorsitzender der Ekotechnika AG ist Stefan Dürr, der seit Ende der 1980er Jahre in der russischen Landwirtschaft aktiv ist und deren Modernisierung in den vergangenen zwei Jahrzehnten entscheidend mitgeprägt hat. Heute ist Ekotechnika mit rund 730 Mitarbeitern an 23 Standorten in fünf attraktiven Agrarregionen Russlands vertreten und erwirtschaftete 2019/20 einen Jahresumsatz von rund 194 Mio. Euro. Die Ekotechnika-Aktie ist im Primärmarkt der Börse Düsseldorf (ISIN: DE000A161234) und darüber hinaus im Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

Kontakt Ekotechnika AG // Johann-Jakob-Astor-Str. 49 // 69190 Walldorf // T: +49 (0) 6227 3 58 59 60 // E: info@ekotechnika.de // www.ekotechnika.de

Presse / Investor Relations Fabian Kirchmann, Anna-Lena Mayer // IR.on AG // T: +49 (0) 221 9140 970 //

E: presse@ekotechnika.de

20.08.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Ekotechnika AG Johann-Jakob-Astor-Str. 49 69190 Walldorf Deutschland Telefon: +49 (0) 6227 3 58 59 60 E-Mail: info@ekotechnika.de Internet: www.ekotechnika.de

ISIN: DE000A161234

WKN: A16123 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München EQS News ID: 1227949

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1227949 20.08.2021

°