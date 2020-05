DGAP-News: Elbstein AG: Elbstein AG schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab (deutsch)

Elbstein AG: Elbstein AG schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab

Hamburg, den 29. Mai 2020

Die am 20. April 2020 angekündigte Erhöhung des Grundkapitals der Elbstein AG (Freiverkehr Börse Hamburg ISIN: DE000A1YDGT7 ) durch Ausgabe von bis zu 1.000.000 auf den Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien - unter Gewährung des Bezugsrechts mit der Möglichkeit eines Überbezugs der Aktionäre - ist heute erfolgreich abgeschlossen worden.

Im Rahmen der Kapitalerhöhung wurden 1.126.962 neue Aktien gezeichnet, mithin eine Überzeichnung um 126.962 Aktien. Alle Aktionäre, die im Rahmen des Überbezugs maximal 17.500 neue Aktien gezeichnet haben, erhalten eine volle Zuteilung.

Die neuen Aktien sollen in der KW 23 zur Eintragung beim Handelsregister angemeldet werden. Im Anschluss an die Eintragung wird sich die Gesellschaft um eine zügige Einbuchung der neuen Aktien in die Depots der Zeichner bemühen.

Durch die Kapitalerhöhung erhöht sich das Grundkapital der Elbstein AG um 10 Mio. Euro auf 30 Mio. Euro. Der Mittelzufluss aus der Kapitalerhöhung beläuft sich auf 14,5 Mio. Euro (brutto). Das Eigenkapital der Gesellschaft erhöht sich damit auf mehr als 45 Mio. Euro.

Der Vorstand

Kontakt: Dr. Olaf Hein Vorstand Elbstein AG

