DGAP-News: Elbstein AG: Verkauf Aktienpaket - positiver Einfluss auf Kapitalausstattung (deutsch)

Elbstein AG: Verkauf Aktienpaket - positiver Einfluss auf Kapitalausstattung

^ DGAP-News: Elbstein AG / Schlagwort(e): Sonstiges Elbstein AG: Verkauf Aktienpaket - positiver Einfluss auf Kapitalausstattung

14.02.2020 / 12:53 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

- Elbstein verkauft rd. 1,5 Mio. Aktien der Godewind AG an Covivo-Gruppe

- Transaktionsvolumen rund 9,5 Mio. Euro

- Bruttoertrag rund 4 Mio. Euro

Die Elbstein AG ( ISIN: DE000A1YDGT7 ) hat gemeinsam mit ihrer Tochtergesellschaft HCK GmbH am 13. Februar 2020 als Teil eines Verkäufer-Konsortiums rund 1,5 Mio. Aktien der Godewind AG (ISIN DE000A2GXX3) an die CONVIVO X-Trend AG im Rahmen eines Share Sale and Purchase Agreement (SPA) verkauft.

Die Elbstein AG wird aus der Transaktion einen Liquiditätszufluss von rund 9,5 Mio. Euro erzielen. Der Bruttoertrag beläuft sich auf rund 4 Mio. Euro, die Rendite auf das eingesetzte Kapital auf rund 65% bei einer durchschnittlichen Kapitalbindung von rund 18 Monaten.

Die Elbstein AG ist u.a. auf Beteiligungen an börsennotierten Immobilienunternehmen fokussiert und verfügt über eigenen Grundbesitz. Das (zum erheblichen Teil liquide) Eigenkapital der Gesellschaft liegt oberhalb von 30 Mio. Euro - die Zahl der ausstehenden Aktien beträgt 2,0 Millionen.

Der Vorstand

Kontakt: Dr. Olaf Hein Vorstand Elbstein AG Telefon 040 30032350 Telefax 040 30032351 E-Mail: o.hein@elbstein.com

14.02.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Elbstein AG Brook 1 20457 Hamburg Deutschland Telefon: 040 3003 2350 E-Mail: info@elbstein.com Internet: www.elbstein.com

ISIN: DE000A1YDGT7

WKN: A1YDGT Börsen: Freiverkehr in Hamburg EQS News ID: 975839

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

975839 14.02.2020

°