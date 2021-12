Elmos Semiconductor SE: Verkauf der Waferfertigung in Dortmund an die MEMS-Foundry Silex Microsystems AB - Langfristige Liefervereinbarung bis mindestens 2027 abgeschlossen

Erweiterung auf MEMS und Transfer von neuen Wafer-Fertigungstechnologien bieten langfristige Perspektive für die Waferfertigung und ihre Mitarbeiter in Dortmund

Dortmund, 14. Dezember 2021: Die Elmos Semiconductor SE (FSE: ELG) und Silex Microsystems AB (Silex), eine weltweit führende MEMS-Foundry, haben heute einen Vertrag zum Verkauf und zur Übertragung der 200mm Waferfertigung von Elmos am Standort Dortmund (Fab) an Silex unterzeichnet. Elmos verkauft seine Waferfertigung in Dortmund zu einem Nettokaufpreis in Höhe von 77,5 Mio. Euro sowie zuzüglich rund 7 Mio. Euro für die unfertigen Erzeugnisse. Der Gesamtverkaufspreis beträgt somit rund 85 Mio. Euro.

Der Abschluss der Transaktion wird für das zweite Halbjahr 2022 erwartet und steht unter dem Vorbehalt üblicher Vollzugsbedingungen und behördlicher Genehmigungen.

Silex Microsystems AB hat seinen Sitz im schwedischen Järfälla (in der Nähe von Stockholm) und bietet weltweit führend Foundry-Lösungen für modernste MEMS-Produktion (Mikro-Elektronisch-Mechanische Systeme) von fortschrittlichen Sensoren und Aktoren an, im Wesentlichen für Anwendungen in den Bereichen Medizin, Consumer, Telekommunikation, Industrie und Automotive.

Im Rahmen der Übernahme überträgt Elmos alle relevanten Vermögenswerte und Verträge, die direkt mit der Waferfertigung zusammenhängen, in eine neu gegründete eigenständige Foundry. Nach dem Closing übernimmt Silex 100% der Anteile an dieser Gesellschaft einschließlich des direkten und indirekten Personals unter der Führung des bisherigen Managements der Elmos Fab. Elmos bleibt Eigentümer der Gebäude und vermietet den Reinraum auf Basis eines langfristigen Mietvertrags an Silex. Zusätzlich stellt Elmos Silex die notwendige Infrastruktur, Versorgungsleistungen, IT-Support und Lizenzen auf der Grundlage separater Leasing- und Serviceverträge zur Verfügung. Die Testaktivitäten für die Elmos Produkte verbleiben bei der Elmos Semiconductor SE.

Elmos und Silex haben zudem eine langfristige Liefervereinbarung bis mindestens 2027 abgeschlossen, nach der Elmos in der Fab gefertigte Wafer kaufen wird.

"Obwohl Elmos auf Wachstumskurs ist, geht die Kundennachfrage nach unseren 350-nm-Automotive-Produkten auf langfristige Sicht zurück, da zukünftig Produkte mit kleineren Technologien verwendet werden. Die heutige Vereinbarung mit Silex bietet für den Standort eine vielversprechende und langfristige Perspektive mit neuen Produkten und Technologien. Wir freuen uns sehr und sind davon überzeugt, dass wir eine sehr gute und nachhaltige Lösung für unsere Mitarbeiter, unsere Kunden und den Standort Dortmund gefunden haben", so Dr. Arne Schneider, Vorstandsvorsitzender der Elmos Semiconductor SE.

"Der Erwerb dieser Automotive-zertifizierten 8-Inch-Wafer-Fab ist ein wichtiger Meilenstein unserer erfolgreichen Wachstumsstrategie. Die Elmos-Fab mit ihrer effizienten und hochqualitativen Waferfertigung und einem äußerst erfahrenen Team passt perfekt zu unseren Anforderungen und eröffnet Silex neue Möglichkeiten. Diese Transaktion bringt uns unserem Ziel näher, die fortschrittlichste und effizienteste MEMS-Wafer-Foundry zu werden. Das Silex-Team ist sehr stolz darauf, die Waferfertigung an diesem Standort fortzuführen und auszubauen", erläutert Dr. Edvard Kälvesten, CEO, Board-Mitglied und Gründer von Silex Microsystems AB.

Bildtitel: Dr. Arne Schneider und Dr. Edvard Kälvesten

Über Elmos Elmos entwickelt, produziert und vertreibt Halbleiter vornehmlich für den Einsatz im Auto. Unsere Bausteine kommunizieren, messen, regeln sowie steuern Sicherheits-, Komfort-, Antriebs- und Netzwerkfunktionen. Seit über 30 Jahren ermöglichen Elmos-Innovationen neue Funktionen und machen die Mobilität weltweit sicherer, komfortabler und energieeffizienter. Mit unseren Lösungen sind wir in Applikationen mit großem Zukunftspotenzial, wie Ultraschall Distanzmessung, Ambiente Licht und intuitiver Bedienung, schon heute die weltweite #1.

Hinweis Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung von Elmos beruhen. Obwohl wir annehmen, dass die Erwartungen dieser vorausschauenden Aussagen realistisch sind, können wir nicht dafür garantieren, dass die Erwartungen sich auch als richtig erweisen. Die Annahmen können Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören u.a. Veränderungen im wirtschaftlichen und geschäftlichen Umfeld, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, Einführungen von Konkurrenzprodukten, mangelnde Akzeptanz neuer Produkte und Änderungen der Geschäftsstrategie. Eine Aktualisierung der vorausschauenden Aussagen durch Elmos ist weder geplant noch übernimmt Elmos die Verpflichtung dazu.

