DGAP-News: Elop Technology baut globales Vertriebsnetz weiter aus - Vertriebsstart in acht asiatischen Ländern (deutsch)

- Weltweit große Nachfrage nach Elop Insight-Geräten für Inspektion von Betoninfrastruktur

- Elop schließt Vertriebspartnerschaft mit dem führenden asiatischen Anbieter von Ausrüstung für zerstörungsfreie Prüfverfahren

- Zahl der Vertriebsmärkte steigt auf 27, darunter die wichtigsten großvolumigen Absatzmärkte in Europa, Nordamerika und Asien

10. März 2022; Oslo - Der norwegische Technologiekonzern ELOP AS verzeichnet weiterhin ein großes weltweites Interesse für die ultraschallbasierte Inspektion großer Betoninfrastrukturen. Jüngster Beleg ist die Vertriebspartnerschaft von Elop Technology mit dem führenden asiatischen Anbieter von Ausrüstung für zerstörungsfreie Prüfverfahren (nondestructive testing, kurz NDT), NDT Instruments, für acht asiatische Länder, darunter Indonesien, Malaysia, Vietnam, Thailand und Singapur.

"Elop Technology verfolgt die Strategie, seine Vertriebskanäle in den wichtigsten Märkten weltweit auszubauen. Deshalb ist diese Vereinbarung ein wichtiger Teil dieser Strategie und bietet uns die Möglichkeit, in acht großen asiatischen Märkten zeitnah Fuß fassen zu können. Die Gespräche laufen bereits seit einigen Monaten und wir haben NDT Instruments während dieser Zeit als ein hochprofessionelles und kompetentes Unternehmen kennengelernt. Ich bin überzeugt, dass wir in diesen sehr attraktiven Märkten gemeinsam erfolgreich sein werden", sagt Øivind Horpestad, Vorstandsvorsitzender von Elop.

Sechs neue Partnerschaften für großvolumige Absatzmärkte in den vergangenen Wochen

Damit verfügt Elop Technology über ein Vertriebsnetz - im Direktvertrieb oder mit Partnern - in allen großvolumigen Absatzmärkten. Die jüngste Vertriebspartnerschaft ist der sechste bedeutende Vertrag, den Elop Technology in den letzten Monaten unterzeichnet hat. In der vergangenen Woche gab das Unternehmen ähnliche Partnerschaftsvereinbarungen unter anderem in China, Großbritannien, Frankreich und fünf afrikanischen Ländern bekannt. Im Januar dieses Jahres hatte Elop eine deutsche Niederlassung eröffnet. Sie spielt eine wichtige Rolle, um in Deutschland und in Europa neue Kundengruppen für Elop Insight-Ultraschallscanner zu erschließen. "Es waren aufregende Wochen für uns, in denen wir nun die Möglichkeit zum Verkauf und dem Vertrieb in insgesamt 27 Ländern auf der ganzen Welt gesichert haben", fügt Niklas Persson, Head of Global Sales, hinzu.

Der asiatische Vertriebspartner NDT Instruments wurde 1993 mit dem Ziel gegründet, im Bereich der zerstörungsfreien Prüfung und der Qualitätssicherung und -kontrolle hochwertige Prüfinstrumente zu identifizieren und zu beschaffen sowie für diese Instrumente Kundendienst, Reparatur und Kalibrierung für seine Kunden anbieten zu können. NDT Instruments hat sich zum Ziel gesetzt, der führende Anbieter in der ASEAN-Region zu sein, der seinen Kunden zuverlässige und dennoch kosteneffiziente Prüf-, Qualitätssicherungs- und Kontrollgeräte und -lösungen bietet.

Neue Vertriebspartnerschaft in Asien umfasst auch Wartung und Reparaturen

Die jetzt getroffene Partnerschaft erlaubt es NDT Instruments, den Elop Insight-Scanner in Singapur, Malaysia, Indonesien, Thailand, Vietnam, den Philippinen, Myanmar und Laos zu verkaufen. Die Vereinbarung beinhaltet darüber hinaus einen Partnerstatus, bei dem NDT Instruments ebenfalls die Wartung, Reparaturen und Produktschulungen für die Elop Insight-Kunden in den Gebieten des Unternehmens übernehmen wird.

Der patentierte rollende Elop Insight-Ultraschallscanner hilft bei der frühzeitigen Identifizierung von Schwach- und Schadstellen, die Eigentümer von Betoninfrastrukturen angehen müssen. Er ist für die schnelle Inspektion und Bewertung großer Flächen ausgelegt. Die Live-3D-Visualisierung der Betonstruktur auf dem Bildschirm des Scanners liefert eine Echtzeit-Interpretation des inneren Zustands des Betons, einschließlich Elemente und Defekte wie Risse, Lufteinschlüsse, Hohlräume und Delamination.

"Wir freuen uns sehr, diese revolutionäre neue rollende Ultraschalltechnik auf den ASEAN-Markt zu bringen, und wir sind davon überzeugt, dass unsere Kunden von der Genauigkeit und Effizienz des Insight-Scannersystems sehr beeindruckt sein werden. Wir freuen uns auf eine sehr fruchtbare Partnerschaft mit Elop über viele Jahre hinweg", sagt Venkat Ananthanarayanan, Geschäftsführer von NDT Instruments.

Weitere Informationen über Elop finden Sie unter: https://elop.no/de/

Für Anfragen wenden Sie sich bitte an:

Joachim Althof Mobil: +49 (0)152 0205 1413 E-Mail: althof@gfd-finanzkommunikation.de

Globales Vertriebsnetzwerk der Elop SA:

Nordamerika Afrika USA Vertriebspartner Algerien Vertriebspartner Kanada Vertriebspartner Tunesien Vertriebspartner Mexiko Vertriebspartner Kamerun Vertriebspartner Karibik Vertriebspartner Marokko Vertriebspartner Europa Senegal Vertriebspartner Norwegen Direktvertrieb Asien Schweden Direktvertrieb China Vertriebspartner Deutschland Direktvertrieb Thailand Vertriebspartner Frankreich Vertriebspartner Singapur Vertriebspartner England Vertriebspartner Malaysia Vertriebspartner Schottland Vertriebspartner Indonesien Vertriebspartner Wales Vertriebspartner Vietnam Vertriebspartner Nordirland Vertriebspartner Philippines Vertriebspartner Irland Vertriebspartner Myanmar Vertriebspartner Über Elop

Elop ist eine norwegische Holding mit zwei operative Einheiten: Elop Technology und Simplifai. Elop Technology entwickelt Geräte und digitale Lösungen zur Prüfung, Überwachung und Management von Infrastruktur-Objekten weltweit unter Verwendung einer eigenentwickelten, patentierten Ultraschall-Technologie. Durch die datengesteuerte und KI-basierte Lösungen für die Inspektion und vorausschauende Wartung von Betoninfrastrukturen von Elop Technology können Besitzer von Infrastruktur-Objekten die Sicherheit der Beton-Bauwerke verlängern, die Lebensdauer verlängern, die Erhaltungskosen und den ökologischen Fußabdruck über den gesamten Zyklus deutlich zu verringern. Simplifai, die zweite operative Einheit von Elop, bietet automatisierte Lösungen unter Verwendung künstlicher Intelligenz. Die "Digital Employee" Lösungen von Simplifai automatisieren arbeitsintensive Prozesse, in denen menschliche Sprache, inklusive Email, Chat oder Dokumente, eine zentrale Rolle spielen.

Elop AS
Telefon: +47 416 41 300
E-Mail: post@elop.no
Internet: www.elop.no
ISIN: NO0010864036
WKN: A2P86S
Börsen: Frankfurt, München, Stuttgart, Berlin Freiverkehr, Oslo Euronext Growth, Tradegate Exchange, gettex

