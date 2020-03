DGAP-News: ElringKlinger verschiebt wegen Coronavirus Hauptversammlung (deutsch)

ElringKlinger verschiebt wegen Coronavirus Hauptversammlung

^ DGAP-News: ElringKlinger AG / Schlagwort(e): Sonstiges ElringKlinger verschiebt wegen Coronavirus Hauptversammlung

13.03.2020 / 15:50 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

ElringKlinger verschiebt wegen Coronavirus Hauptversammlung

Die Folgen der weltweiten Ausbreitung des Coronavirus haben ElringKlinger dazu veranlasst, die ursprünglich für den 19. Mai 2020 angesetzte Hauptversammlung auf den 7. Juli 2020 zu verschieben. Bei dieser Entscheidung stand im Mittelpunkt, die Gesundheit aller Beteiligten zu schützen.

Dettingen/Erms (Deutschland), 13. März 2020 +++ Das Coronavirus breitet sich weltweit aus. Täglich ändert sich derzeit die Nachrichtenlage und die Schutzmaßnahmen für die Bevölkerungen werden in den betroffenen Staaten immer umfassender. Sportveranstaltungen werden abgesagt, in einigen Bundesländern Kindertagesstätten und Schulen geschlossen. In Baden-Württemberg hat das Gesundheitsministerium diese Woche erlassen, dass Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern abzusagen sind. Es ist durchaus möglich, dass das Verbot auch auf Veranstaltungen mit weniger als 1.000 Teilnehmern ausgedehnt wird.

Vor diesem Hintergrund hat sich der Vorstand der ElringKlinger AG in Absprache mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden Klaus Eberhardt dazu entschlossen, die Hauptversammlung, die ursprünglich für den 19. Mai 2020 angesetzt war, auf den 7. Juli 2020 zu verschieben.

"Für uns bei ElringKlinger stehen Gesundheit und verantwortungsvolles Handeln an oberster Stelle. Daher haben wir uns für eine Verschiebung auf einen Termin entschieden, zu dem die Phase des erhöhten Infektionsrisikos nach heutigem Kenntnisstand vorüber ist", so der Vorstandsvorsitzende der ElringKlinger AG, Dr. Stefan Wolf. "Uns ist die Entscheidung nicht leicht gefallen, aber sie dient dem Schutz aller Beteiligten. Wir haben sie frühzeitig getroffen, damit unsere Aktionäre wie auch die Dienstleister und die Medien größtmögliche Planungssicherheit haben."

Auch am 7. Juli wird die Hauptversammlung im Internationalen Congresscenter Stuttgart in der Nähe des Flughafens stattfinden.

Weitere Informationen erhalten Sie von: ElringKlinger AG Dr. Jens Winter Strategic Communications Max-Eyth-Straße 2 | D-72581 Dettingen/Erms Fon: +49 7123 724-88335 | Fax: +49 7123 724-85 8335 E-Mail: jens.winter@elringklinger.com

Über die ElringKlinger AG Als Automobilzulieferer ist ElringKlinger ein verlässlicher Partner für seine Kunden, um die Mobilität der Zukunft zu gestalten. Ob optimierter Verbrennungsmotor, leistungsfähiger Hybridmotor oder umweltfreundliche Batterie- und Brennstoffzellentechnologie - ElringKlinger bietet für alle Antriebsarten innovative Lösungen. Unsere Leichtbaukonzepte reduzieren das Fahrzeuggewicht, wodurch sich entweder bei Verbrennungsmotoren der Kraftstoffverbrauch samt CO2-Ausstoß verringert oder bei alternativen Antrieben die Reichweite erhöht. Für die immer komplexeren Verbrennungsmotoren entwickelt der Konzern sein Leistungsspektrum rund um Dichtungen kontinuierlich weiter, um stets den höchsten Anforderungen gerecht zu werden. Lösungen der thermischen und akustischen Abschirmtechnik runden das Angebot ab. Produkte aus dem Hochleistungskunststoff PTFE - auch für Branchen außerhalb der Automobilindustrie - ergänzen das Portfolio. Insgesamt engagieren sich innerhalb des ElringKlinger-Konzerns über 10.000 Mitarbeiter an 45 Standorten weltweit.

13.03.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: ElringKlinger AG Max-Eyth-Straße 2 72581 Dettingen/Erms Deutschland Telefon: 071 23 / 724-0 Fax: 071 23 / 724-9006 E-Mail: jens.winter@elringklinger.com Internet: www.elringklinger.de

ISIN: DE0007856023

WKN: 785602 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Tradegate Exchange EQS News ID: 997189

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

997189 13.03.2020

°