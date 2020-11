Emerging Energy Corp. AG: Deutsches Private-Equity-Unternehmen Emerging Energy Corp. erwirbt strategische Beteiligung an der auf Afrika ausgerichteten SustainPower Group

Deutsches Private-Equity-Unternehmen Emerging Energy Corp. erwirbt strategische Beteiligung an der auf Afrika ausgerichteten SustainPower Group

Frankfurt, den 10. November 2020

Die Emerging Energy Corp. AG ('EEC'), ein in Deutschland ansässiges Private-Equity-Unternehmen, das sich auf Partnerschaften mit Energieunternehmen zur Schaffung von Wachstum im afrikanischen Energiesektor konzentriert, hat eine strategische Beteiligung an Sustainable Power Generation (Pty) ('SPG Group') erworben. Die SPG Group ist ein südafrikanisches Clean-Energy Unternehmen, das in ganz Afrika unter den Geschäftsnamen "SustainPower" ( https://www.sustainpower.co.za) und "SustainSolar" ( https://www.sustainsolar.co.za) tätig ist.

Das Management der SPG Group begrüßt den Einstieg. Durch die strategische Investition wird die EEC ihr Engagement in der Gas-to-Power-Industrie und im schnell wachsenden off-grid Solarbereich in den dynamischen Energiemärkten Subsahara-Afrikas weiter verstärken.

SustainPower und SustainSolar streben an, die führenden afrikanischen Hersteller von dezentralen und modularen Lösungen für eine Stromerzeugung aus nachhaltigen gasförmigen Brennstoffen, d. H. Biogas, Erdgas und anderen nachhaltigen Energiequellen wie Solar-PV, zu werden.

"Wir begrüßen EEC an Bord von Team Sustain und freuen uns, dieses internationale Team von Energieexperten an unserer Seite zu haben, um gemeinsam neue Möglichkeiten für Clean Energy in Afrika zu erkunden", sagt Tobias Hobbach, Gründer und CEO der SPG Group.

Die EEC sieht erhebliche Synergien mit bestehenden Aktivitäten im Energiesektor, beispielsweise durch die mögliche Ausweitung der SPG-Aktivitäten in Märkten, in denen die EEC traditionell tätig ist.

"Die SPG Group ist aufgrund ihres starken Wachstums und einer breiten regionalen Präsenz in Afrika eine hochinteressante Investition. Sie ist ein idealer Baustein im Kontext unserer stark wachsenden Energieholding in Afrika. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Management-Team von Sustain. Wir werden weiterhin in afrikanische Projekte in Ländern wie Senegal, Nigeria, Mosambik, Kenia, Sambia und anderen Ländern mit spannenden Projekten investieren," sagt Karl Rheinberger, Vorstand der EEC.

++ Über die EEC

Die Emerging Energy Corp. ist eine Investmentholding, die sich dem Wachstum des afrikanischen Energiesektors und damit verbundener Infrastruktur verschrieben hat. Die EEC zielt darauf ab, lokale Kapazitäten aufzubauen, Arbeitsplätze zu schaffen, die Energiewende in Afrika zu finanzieren, afrikanische Volkswirtschaften zu diversifizieren und Investoren eine überdurchschnittliche Rendite zu liefern. Die EEC konzentriert sich auf Investitionen in der gesamten afrikanischen Energie-Wertschöpfungskette. Die EEC arbeitet mit erfahrenen Managementteams zusammen, sodass die Kombination von Investitionen und Branchenexpertise einen nachhaltigen Einfluss auf den afrikanischen Kontinent hat.

++ Über SustainPower

Sustainable Power Generation bietet modulare Lösungen für eine nachhaltige Stromerzeugung an, die in ganz Afrika geliefert und betrieben werden können. SustainPower strebt an, der führende afrikanische Lösungsanbieter für nachhaltige Stromerzeugungslösungen aus Biogas, Erdgas und Flüssiggas für kontinuierliche Kraft-Wärme-Kopplungs-Kraftwerke, sowie Standby- und Peak-Shaving-Anwendungen zu werden. SustainSolar ist ein bedeutender Akteur auf dem schnell wachsenden afrikanischen Off-Grid-Solarmarkt, für den es containerisierte, modulare, schlüsselfertige Solar-PV-Lösungen für ländliche Elektrifizierungs-, Mini-Grids-, Diesel-Hybrid- und Rapid-Deployment-Anwendungen entwickelt und herstellt. Mit Engagement für Qualität, Leidenschaft für Effizienz und dem Wunsch, der Verantwortung gegenüber Menschen und dem Planeten gerecht zu werden, ist die SPG Group bestrebt, einen Unterschied in der Stromerzeugung von sich entwickelnden Volkswirtschaften zu machen.

Kontakt:

Karl Rheinberger Vorstand info@emenergycorp.com T +49 69 153 294 443

