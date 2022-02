DGAP-News: Enapter AG: Erwartungen an erstes 'Integration Partner Training' deutlich übererfüllt (deutsch)

Enapter AG: Erwartungen an erstes 'Integration Partner Training' deutlich übererfüllt

- Mehr als 300 Teilnehmer aus über 30 Ländern

- Exklusive Einblicke in die Zukunft der AEM-Elektrolyseure

Berlin (10. Februar 2022); Die Enapter AG (ISIN:DE000A255G02) hat Anfang Februar 2022 erfolgreich ihr erstes dreitägiges virtuelles "Integration Partner Training" durchgeführt. Die Veranstaltungsreihe zählte insgesamt mehr als 300 Teilnehmer, davon eine Reihe neuer Interessenten aus insgesamt über 30 Ländern. Die Integrationspartner von Enapter unterstützen Kunden bei der reibungslosen Realisierung ihrer Wasserstoffprojekte mit Hilfe der Enapter-Lösungen zur Herstellung von grünem Wasserstoff. In mehreren Workshops erhielten die Teilnehmer umfassende Trainings, um die patentierten AEM-Elektrolyseure nach aktuellen Standards in verschiedenen Anwendungen beim Kunden integrieren zu können. Inzwischen arbeiten weltweit insgesamt rund 100 Partner mit Enapter zusammen.

Ein thematischer Schwerpunkt der Veranstaltungsreihe lag auf aktuellen Entwicklungen im Unternehmen, der Modularität und Sicherheit der AEM-Elektrolyseure von Enapter. Neben einem exklusiven Ausblick auf die nächste Generation Elektrolyseure erhielten die Teilnehmer umfangreiche Integrationstipps für Enapter-Produkte, Erläuterungen zu neuen Entwicklungen rund um Software, Hardware und die Enapter-App sowie ausführliche Informationen zum Partnerprogramm der Gesellschaft.

Die Integrationspartner schaffen mit Ihren Kunden auf Basis der Enapter-Technologie Wasserstoffanwendungen in vielfältigen Bereichen wie beispielsweise Aviation, Verkehr, Industrie, Lebensmittelerzeugung, Notstromversorgung sowie Nutzung in Forschung und Entwicklung . Insgesamt waren Integrationspartner von fast hundert unterschiedlichen Anwendungsbeispielen für grünen Wasserstoff bei der Veranstaltungsreihe vertreten.

"Unser erstes Online-Trainingsprogramm war super. Mit über 300 Teilnehmern wurden unsere Erwartungen sehr deutlich übertroffen. Wir konnten in den vergangenen Jahren die Zahl unserer Integrationspartner signifikant ausbauen und verzeichnen eine stetig wachsende Nachfrage nach unseren Elektrolyseuren, auch in der Megawatt-Klasse. Mit der Einführung der nächsten Gerätegeneration, die noch kompakter, leichter und günstiger sein wird, werden wir die nächste Stufe bei der Herstellung von grünem Wasserstoff zünden", so Sebastian-Justus Schmidt, Gründer und CEO von Enapter.

Nähere Informationen zum Partnerprogramm von Enapter erhalten Interessierte unter folgendem Link: www.enapter.com/partners

Über die Enapter AG Enapter ist ein innovatives Energietechnologieunternehmen, das hocheffiziente Wasserstoffgeneratoren - sogenannte Elektrolyseure - herstellt, um fossile Brennstoffe zu ersetzen und so die Energiewende global voranzutreiben. Die patentierte und bewährte Anion Exchange Membrane (AEM) Technologie ermöglicht die Massenproduktion von kostengünstigen Plug&Play-Elektrolyseuren für grünen Wasserstoff in jedem Maßstab. Die modularen Systeme werden bereits heute in 44 Ländern in Bereichen Energie, Mobilität, Industrie, Heizung und Telekommunikation eingesetzt. Enapter hat Niederlassungen in Italien, Deutschland, Thailand und Russland.

Die Enapter AG ist gelistet im regulierten Markt der Börsen Frankfurt und Hamburg, WKN: A255G0

Sprache: Deutsch

