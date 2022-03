DGAP-News: Enapter und VINCI Energies in Deutschland schließen Kooperationsvertrag (deutsch)

Enapter und VINCI Energies in Deutschland schließen Kooperationsvertrag

^ DGAP-News: Enapter AG / Schlagwort(e): Kooperation Enapter und VINCI Energies in Deutschland schließen Kooperationsvertrag

23.03.2022 / 09:12 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bildtitel: .

Presseinformation

Enapter und VINCI Energies in Deutschland schließen Kooperationsvertrag

- VINCI Energies Deutschland beabsichtigt Einsatz des AEM-Multicores in Produktionsanlagen zur Erzeugung grünen Wasserstoffs für industrielle Anwendungen und dezentrale Wasserstoffstrukturen

- Enapters Technologieansatz verspricht stärkste Kostensenkungen für grünen Wasserstoff

- Kooperationsvertrag mit VINCI Energies läuft über mindestens fünf Jahre

Die Enapter GmbH, eine 100%ige Tochter der börsennotierte Enapter AG (ISIN:DE000A255G02), hat eine Kooperation mit dem Systemintegrator VINCI Energies Deutschland Industry & Infrastructure GmbH (kurz: VINCI Energies) geschlossen. Die Unternehmenssparte von VINCI Energies als Teil des börsennotierten französischen Konzessions- und Baukonzerns VINCI ( ISIN: FR0000125486 ) beabsichtigt, die Wasserstoffgroßanlagen AEM-Multicore (AEM, Anion Exchange Membrane) einzusetzen und zu vertreiben. Die Kooperation hat eine Mindestlaufzeit von fünf Jahren. Eine Exklusivität und/oder Abnahmegarantie wurden aktuell nicht vereinbart.

Gemeinsames Ziel der Kooperation ist es, Wasserstoffanlagen zu errichten, die die Leistungs- und Kostenansprüche der Industrie erfüllen. Enapter wird im Rahmen dieser Zusammenarbeit Geräte des Typs AEM-Multicore zur Verfügung stellen, mit denen etwa 450 Kilogramm grüner Wasserstoff pro Tag produziert werden können. VINCI Energies beabsichtigt den AEM-Multicore in Produktionsanlagen für grünen Wasserstoff für Kunden zusammen mit der erforderlichen Infrastruktur und den dazugehörigen Nebenanlagen zu integrieren und diese gegebenenfalls vor Ort zu betreiben. Die direkte Umsetzung beim Kunden erfolgt über die VINCI Energies-Marken Actemium, ein Full-Service-Provider für industrielle Prozesslösungen, und Omexom, ein Spezialist für Energie-Infrastrukturen. Darüber hinaus ist auch die Nutzung des AEM-Multicore im VINCI Konzern geplant. Dem Entschluss zur Kooperation zwischen Enapter und VINCI Energies ging das Kennenlernen der beiden Partner über Startup Connect voraus. Es handelt sich dabei um ein VINCI Energies-eigenes Programm, über das der Systemintegrator innovative Unternehmen mit Experten aus den verschiedenen Business Units des Konzerns zusammenbringt, um den Aufbau nachhaltiger Geschäftsbeziehungen zu forcieren.

"Wir freuen uns sehr, mit solch einem renommierten und erfahrenen Partner im Anlagenbau für Industrie und Energie-Infrastruktur wie der VINCI Energies zusammen zu arbeiten. Gemeinsam werden wir so die Energiewende im industriellen Maßstab vorantreiben. Mit dem AEM-Multicore verfügen wir über das perfekte Produkt, um auf spezifische Kundenwünsche zur Gewinnung von grünem Wasserstoff einzugehen. Die Kunden von VED werden diese Flexibilität schätzen", so Sebastian-Justus Schmidt, Gründer und CEO von Enapter.

"Wir sehen sehr großes Potential bei der Gewinnung und Nutzung von grünem Wasserstoff. Enapter ist für uns der ideale Partner, um unsere Expansionsstrategie im Wasserstoffsektor zu unterstützen. Der modulare Aufbau und die hohe Flexibilität, gepaart mit dem hohen Standardisierungsgrad, haben uns überzeugt. So können wir die spezifischen Anforderungsprofile unserer Kunden und des sehr dynamisch wachsenden Marktes für regenerative Wasserstofflösungen optimal bedienen", kommentiert Frank Westphal, Vorsitzender der VINCI Energies Deutschland Industry & Infrastructure GmbH, die kommende Zusammenarbeit mit Enapter.

AEM Multicore Der AEM-Multicore stellt eine kosteneffiziente Alternative zu den traditionellen Elektrolyseuren in der Megawatt-Klasse dar. Dazu kombiniert Enapter 420 Kernmodule - sogenannten AEM Stacks - zu einem Gesamtsystem, das im Megawattbereich grünen Wasserstoff produziert. Mit dieser Herangehensweise verfolgt Enapter ein klares Ziel: Die Kosten durch Skalierung vieler kleiner Einheiten zu einer großen Anlage für grünen Wasserstoff rapide zu senken. Somit kann der Kostenvorteil der AEM als günstigste Elektrolyse-Technologie hochskaliert werden.

Über VINCI Energies

Netzwerke, Performance, Energieeffizienz, Daten: In einer sich ständig verändernden Welt legt VINCI Energies den Fokus auf die Implementierung neuer Technologien. Zwei Entwicklungen werden besonders unterstützt: digitale Transformation und Energiewende. Die 1.800 regional verankerten, agilen und innovativen Business Units von VINCI Energies erhöhen jeden Tag die Zuverlässigkeit, Sicherheit, Nachhaltigkeit und Effizienz von Energie-, Verkehrs- und Kommunikationsinfrastrukturen, Fabriken, Gebäuden und Informationssystemen.

2021: 15,1 Milliarden Euro Umsatz // 85.700 Mitarbeitende // 1.800 Business Units // 57 Länder

Die VINCI Energies Deutschland Industry & Infrastructure ist im Bereich Industrie mit der Marke Actemium und im Bereich der Energie-Infrastrukturen mit der Marke Omexom tätig.

VED bietet Lösungen und Dienstleistungen im Bereich der Energietechnik von der Stromerzeugung über die -übertragung und -umwandlung bis hin zur -verteilung an und ist in den Gebieten Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik, Automatisierung- und Prozessleittechnik sowie Betriebsführungssysteme tätig. Die VED plant, baut und betreibt Infrastrukturen für Städte, Industrie, Gebäude und den Energiebereich. Zur Erfüllung der Verträge mit ihren Auftraggebern benötigt VED Elektrolyseure, die sie von Enapter beziehen möchte.

Weitere Informationen

Webseite: https://www.vinci-energies.de. Twitter: https://twitter.com/VINCIEnergiesD Linkedin: https://www.linkedin.com/company/vinci-energies-deutschland/ Facebook: https://www.facebook.com/karrieremitenergie

Über Enapter

Enapter ist ein innovatives Energietechnologieunternehmen, das hocheffiziente Wasserstoffgeneratoren - sogenannte Elektrolyseure - herstellt, um fossile Brennstoffe zu ersetzen und so die Energiewende global voranzutreiben. Die patentierte und bewährte Anion Exchange Membrane (AEM) Technologie ermöglicht die Massenproduktion von kostengünstigen Plug&Play-Elektrolyseuren für grünen Wasserstoff in jedem Maßstab. Die modularen Systeme werden bereits heute in 49 Ländern in den Bereichen Energie, Mobilität, Industrie, Heizung und Telekommunikation eingesetzt.

Die Enapter AG ist gelistet im regulierten Markt der Börsen Frankfurt und Hamburg, WKN: A255G0 .

Weitere Informationen:

Webseite: https://www.enapter.com Twitter: https://twitter.com/Enapter_ Linkedin: https://www.linkedin.com/company/enapter/ Facebook: https://www.facebook.com/enapterenergystorage

Kontakt:

Enapter AG info@enapterag.de www.enapterag.de

VINCI Energies in Deutschland Diana Plantade +49 69 50 05 15 82 diana.plantade@vinci-energies.com

Kontakt Finanz- und Wirtschaftspresse für die Enapter AG:

edicto GmbH Ralf Droz / Doron Kaufmann +49 (0) 69 90 55 05-54 enapter@edicto.de

23.03.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Enapter AG Reinhardtstr. 35 10117 Berlin Deutschland E-Mail: info@enapterag.de Internet: www.enapterag.de

ISIN: DE000A255G02

WKN: A255G0 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1309269

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1309269 23.03.2022

°