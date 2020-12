DGAP-News: ENCAVIS AG verpflichtet sich im Rahmen seiner Nachhaltigkeitsoffensive den zehn Prinzipien des UN Global Compact (deutsch)

ENCAVIS AG verpflichtet sich im Rahmen seiner Nachhaltigkeitsoffensive den zehn Prinzipien des UN Global Compact

Corporate News

ENCAVIS verpflichtet sich im Rahmen seiner Nachhaltigkeitsoffensive den zehn Prinzipien des UN Global Compact

Hamburg, 1. Dezember 2020 - Der SDAX-notierte Wind- und Solarparkbetreiber Encavis AG ( ISIN: DE0006095003 , Prime Standard) tritt dem Nachhaltigkeitsnetzwerk der Vereinten Nationen bei - dem United Nations Global Compact. Encavis treibt damit seine kürzlich gestartete Nachhaltigkeitsoffensive spürbar voran.

Als einer der größten, unabhängigen Solarparkbetreiber Europas ist Encavis bereits ein aktiver Gestalter der Energiewende. Das Unternehmen betreibt Wind- und Solarparks mit einer jährlichen Stromerzeugungskapazität von über 2,5 GW - damit können über 900.000 Tonnen CO2 eingespart werden.

Encavis bekennt sich mit dem Beitritt zum UN Global Compact nun auch formell zu den Werten der weltweit größten Initiative für verantwortungsvolle Unternehmensführung und verpflichtet sich damit den zehn universellen Prinzipien in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt und Klima sowie Korruptionsprävention. Der Nachhaltigkeitsinitiative der Vereinten Nationen haben sich weltweit bereits rund 15.000 Organisationen angeschlossen.

"Unser Geschäftsmodell, das seit jeher auf Nachhaltigkeit ausgerichtet ist, sowie mit unserer laufenden Nachhaltigkeitsoffensive verstärken wir nochmals unseren Einsatz als faires, soziales und ökologisch führendes Unternehmen. Dies dokumentieren wir nun auch formell mit dem Beitritt zum UN Global Compact", erläutert Dr. Dierk Paskert, CEO der Encavis AG, den Beitritt.

Die Encavis AG verfügt bereits über zwei positive, unabhängige ESG Ratings der Ratingagenturen ISS ESG sowie MSCI ESG Ratings. "Wir sind zuversichtlich, dass unsere Nachhaltigkeitsarbeit sowohl vom Arbeitsmarkt als auch von den Kapital- und Finanzmärkten honoriert wird und wir unsere ESG Ratingurteile weiter verbessern können", blickt Dr. Christoph Husmann, CFO der Encavis AG, zuversichtlich in die Zukunft.

Encavis hat sich auf den Weg gemacht, die eigenen Wertschöpfungsstrukturen ganzheitlich zu analysieren und weiter zu optimieren. Nachhaltigkeit soll in all ihren Facetten in die operativen und strategischen Unternehmensprozesse integriert werden. Gemäß den Anforderungen des UN Global Compact wird Encavis jährlich über den Fortschritt innerhalb der zehn Nachhaltigkeitsprinzipien berichten und sich dabei auch an weiteren wesentlichen nationalen und internationalen Nachhaltigkeitsstandards orientieren.

Die zehn Prinzipien des UN Global Compact im Überblick:

Menschenrechte 1. Unternehmen sollen den Schutz der internationalen Menschenrechte unterstützen und achten. 2. Unternehmen sollen sicherstellen, dass sie sich nicht an Menschenrechtsverletzungen mitschuldig machen.

Arbeitsnormen 3. Unternehmen sollen die Vereinigungsfreiheit und die wirksame Anerkennung des Rechts auf Kollektivverhandlungen wahren. 4. Unternehmen sollen für die Beseitigung aller Formen von Zwangsarbeit eintreten. 5. Unternehmen sollen für die Abschaffung von Kinderarbeit eintreten. 6. Unternehmen sollen für die Beseitigung von Diskriminierung bei Anstellung und Erwerbstätigkeit eintreten.

Umwelt 7. Unternehmen sollen im Umgang mit Umweltproblemen dem Vorsorgeprinzip folgen. 8. Unternehmen sollen Initiativen ergreifen, um größeres Umweltbewusstsein zu fördern. 9. Unternehmen sollen die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien beschleunigen.

Korruptionsprävention 10. Unternehmen sollen gegen alle Arten der Korruption eintreten, einschließlich Erpressung und Bestechung.

Mehr unter: www.globalcompact.de

Über ENCAVIS:

Die ENCAVIS AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003 / WKN: 609500) ist ein im SDAX der Deutsche Börse AG notierter Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt ENCAVIS Solarparks und (Onshore-)Windparks in zehn Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Innerhalb des ENCAVIS-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert.

Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der Encavis AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen MSCI ESG Ratings mit einem "A"-Level bewertet sowie von ISS ESG mit der Corporate ESG Performance "Prime" ausgezeichnet.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com

Kontakt: Encavis AG

Jörg Peters Leiter Investor Relations & Public Relations

Tel.: + 49 (0)40 37 85 62 242 E-Mail: joerg.peters@encavis.com http://www.encavis.com Twitter: https://twitter.com/encavis

Sprache: Deutsch Unternehmen: ENCAVIS AG Große Elbstraße 59 22767 Hamburg Deutschland Telefon: +49 4037 85 62 -0 Fax: +49 4037 85 62 -129 E-Mail: info@encavis.com Internet: https://www.encavis.com

