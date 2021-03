DGAP-News: ENCAVIS AG zeigt 2020 kräftiges Wachstum und prognostiziert noch stärkeres Wachstum für 2021e (deutsch)

ENCAVIS AG zeigt 2020 kräftiges Wachstum und prognostiziert noch stärkeres Wachstum für 2021e

^ DGAP-News: ENCAVIS AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis ENCAVIS AG zeigt 2020 kräftiges Wachstum und prognostiziert noch stärkeres Wachstum für 2021e

23.03.2021 / 20:43 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Corporate News

ENCAVIS zeigt 2020 kräftiges Wachstum und prognostiziert noch stärkeres Wachstum für 2021e

Umsatz steigt um 7% auf EUR 292,3 Mio. (2019: EUR 273,8 Mio.)

Operativer Cashflow legt um 12,5% auf EUR 212,9 Mio. zu (2019: EUR 189,3 Mio.)

Operatives Ergebnis je Aktie erneut auf Rekordhöhe des Vorjahres von EUR 0,43

Vorstand bestätigt erneut die Wachstumsstrategie >> Fast Forward 2025

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen erneut eine Erhöhung der Dividende für 2020 auf EUR 0,28 je Aktie vor (2019: EUR 0,26)

Hamburg, 23. März 2021 - Die im MDAX notierte Encavis AG ( ISIN: DE0006095003 , Prime Standard, Börsenkürzel: ECV) zeigte 2020 ein kräftiges operatives Wachstum und übertraf die Prognose in allen wesentlichen Kennzahlen (KPI) des Konzerns. Der, trotz COVID-19 und den damit verbundenen Turbulenzen und Verzögerungen, termingerechte Netzanschluss der beiden größten Solaranlagen La Cabrera und Talayuela in Spanien, mit einer Erzeugungs-leistung von insgesamt 500 Megawatt (MW), sichert dem Konzern ein noch stärkeres Umsatz- und Ergebniswachstum im laufenden Geschäftsjahr 2021.

Die Encavis AG übertraf 2020 ein weiteres Mal die Prognosewerte bei Umsatz und operativen Ergebnisgrößen. Zu dem Umsatzwachstum in Höhe von 18,5 Millionen Euro trugen im Wesentllichen die Windparks mit rund 14,4 Millionen Euro sowie das Asset Management mit rund 4,9 Millionen Euro bei. Die Solarparks des Konzerns verzeichneten einen nur leichten Umsatzrückgang von 1,6 Millionen Euro, da die zusätzliche Stromproduktion des spanischen Solarparks La Cabrera die im Vergleich zum Rekordvorjahr deutlich ungünstigeren Wetterbedingungen zum Teil ausgleichen konnte. Besonders erfreulich ist der starke Anstieg des operativen Cashflows, ebenfalls über Plan, um rund 23,6 Millionen Euro zu dem das Asset Management allein 10,3 Millionen Euro beisteuerte.

"Konsequenter Portfolioausbau und die hohe Verfügbarkeit unserer Anlagen haben erneut dazu beigetragen, dass wir unsere prognostizierten Ziele trotz der eher durchschnittlichen meteorologischen Bedingungen in vielen Teilen Europas erreicht haben," unterstrich Dr. Christoph Husmann, CFO der Encavis AG, die Zuverlässigkeit und Stabilität der mehrfach im Laufe des Jahres bestätigten Guidance des Konzerns.

Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) legte im Vorjahresvergleich um rund 3% auf 224,8 Millionen Euro zu, bei einer weiterhin über Plan liegenden EBITDA-Marge von rund 77% (Vorjahr: rund 79,5%). Die Wind- und Solarparks erzielten jeweils operative EBITDA-Margen in Höhe von 80% (Wind) und 81% (Solar). Der Anstieg des EBITDA profitierte insgesamt von dem konsequent voranschreitenden Portfolioausbau sowie den Erträgen aus der Veräußerung von Minderheitsanteilen an drei Windparks in Österreich. Das operative Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit (EBIT) stabilisierte sich trotz der ungünstigeren meteorologischen Bedingungen auf dem rekordhohen Niveau des Vorjahres von 132,2 Millionen Euro und einer voll im Plan liegenden EBIT-Marge von gut 45% (Vorjahr: gut 48%). Daraus resultiert ein operatives Ergebnis je Aktie (EPS) von 43 Eurocent wie im Rekordvorjahr trotz einer nun erhöhten Aktienanzahl. Diese erhöhte sich aufgrund der nun vollständig zu berücksichtigenden Kapitalerhöhung im Dezember 2019 (rund 5 Millionen Stück Aktien) sowie der erfreulich hohen Quote an Aktiendividende von 61,5% im abgelaufenen Geschäftsjahr um weitere rund 1,4 Millionen Aktien. Die derzeitige Eigenkapitalquote von 26,6% liegt deutlich über Plan und über Vorjahr (26,3%).

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung eine wiederum erhöhte Dividende von EUR 0,28 je Aktie vor (Vorjahr EUR 0,26). Diese wird ebenfalls wieder als Wahldividende in Aktien oder zur Barausschüttung angeboten.

Das laufende Geschäftsjahr 2021 profitiert von dem konsequent voranschreitenden Portfolioausbau durch den erstmalig ganzjährigen Umsatz- und Ergebnisbeitrag der beiden spanischen Großprojekte. Der Vorstand erwartet für das laufende Geschäftsjahr 2021 eine stärkere Umsatzsteigerung auf mehr als 320 Millionen Euro. Geplant ist, ein operatives Ergebnis (EBITDA) von über 240 Millionen Euro zu erreichen sowie ein operatives EBIT von mehr als 138 Millionen Euro. Daraus würde ein operatives Ergebnis je Aktie (EPS) von 0,46 Euro resultieren. Der operative Cashflow soll einen Wert von über 210 Millionen Euro erreichen und damit erneut den deutlich über Plan liegenden Wert des Vorjahres erreichen.

Encavis verfolgt ihre Wachstumsstrategie >> Fast Forward 2025 trotz der Einschränkungen des täglichen Lebens durch COVID-19 konsequent weiter. Der Konzern sieht sich auch in diesen Zeiten gut gewappnet, seine langfristigen Ziele zu erreichen.

"Das organische Wachstum unseres Portfolios aus Wind- und Solarparks bildet die Grundlage bei der Umsetzung unserer Wachstumsstrategie ">> Fast Forward 2025". Zur Umsetzung unserer Wachstumsziele fokussieren wir uns auf Industriekunden mit langfristigen Stromabnahmeverträgen, den sogenannten Power Purchase Agreements (PPA). Hierfür haben wir ab diesem Jahr unser Know-how in einer eigenen Abteilung "PPA Origination" gebündelt," erläuterte Dr. Dierk Paskert, CEO der Encavis AG, die konzerninterne Ausrichtung auf die zukünftigen Absatzmärkte "Grüner Energie".

Die Hauptversammlung (HV) der Gesellschaft ist wie bisher für den 27. Mai 2021 geplant. Um die Gesundheit der Aktionäre und Mitarbeiter zu schützen und die Infektionskette zu verlangsamen, plant Encavis erneut von der Ausnahmeregelung der Bundesregierung Gebrauch zu machen und eine virtuelle HV ohne physische Präsenz der Aktionäre durchzuführen.

Bildlink:

https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=download2_file&code_str=dc16c6203f38e6e7b5e234790c1bf31a

Bildtitel: Encavis AG

Über ENCAVIS: Die Encavis AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003; Börsenkürzel: ECV) ist ein im MDAX der Deutsche Börse AG notierter Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt ENCAVIS Solarparks und (Onshore-)Windparks in zehn Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell rund 2,8 Gigawatt (GW), das entspricht einer Einsparung von insgesamt 1,26 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert.

ENCAVIS ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der ENCAVIS AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "AA"-Level, die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht ENCAVIS den "Prime"- Status.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com

Kontakt: ENCAVIS AG Jörg Peters Head of Corporate Communications & IR Tel.: + 49 (0)40 37 85 62 242 E-Mail: joerg.peters@encavis.com

23.03.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: ENCAVIS AG Große Elbstraße 59 22767 Hamburg Deutschland Telefon: +49 4037 85 62 -0 Fax: +49 4037 85 62 -129 E-Mail: info@encavis.com Internet: https://www.encavis.com

ISIN: DE0006095003

WKN: 609500 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1177767

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1177767 23.03.2021

°