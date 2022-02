Encavis Asset Management AG: Hohes Akquisitionstempo steigert die installierte Leistung aus Wind- und Solarkraft der Encavis Asset Management AG um mehr als 50 Prozent

Hohes Akquisitionstempo steigert die installierte Leistung aus Wind- und Solarkraft der Encavis Asset Management AG um mehr als 50 Prozent

Neubiberg, 2. Februar 2022. Die Encavis Asset Management AG (Encavis AM), Tochterunternehmen des im SDAX notierten Wind- und Solarparkbetreibers Encavis AG (Prime Standard, ISIN: DE0006095003 , Börsenkürzel: ECV), baute ihr Portfolio für institutionelle Investoren im Jahr 2021 erheblich aus.

Die Encavis AM steigerte die installierte Leistung aus Erneuerbaren Energien im abgelaufenen Geschäftsjahr um deutliche 50 Prozent auf nun 1,2 Gigawatt (GW). Der herausragende Erfolg basierte auf Inbetriebnahmen von Wind- und Solarparks in Frankreich, Deutschland und den Niederlanden mit einer Kapazität von insgesamt 413 Megawatt (MW).

Darüber hinaus wurden im vergangenen Jahr weitere Wind- und Solarparks mit einer Kapazität von mehr als 100 MW in Frankreich, Deutschland und Spanien für institutionelle Investoren akquiriert. Diese Erneuerbare-Energien-Anlagen befinden sich derzeit im Bau und werden im Laufe des Jahres ebenfalls ans Netz angeschlossen. Insgesamt prüfte und erwarb die Encavis AM im Jahr 2021 ein Projektvolumen von rund 540 Mio. Euro für ihre institutionellen Investoren.

"Dank den klima- und umweltpolitischen Beschlüssen der Europäischen Union (EU) zur künftigen Energiepolitik und den lukrativen Renditen dieser Assetklasse erwarten wir auch im Jahr 2022 erhebliche Mittelzuflüsse von institutionellen Investoren insbesondere von Kreditinstituten, Versicherern und Pensionskassen. Dies wird es uns auch künftig erlauben, unsere Projektpipeline mit zahlreichen nationalen und internationalen Projektentwicklern auszubauen und in weitere Kooperationen einzusteigen", blickt Karsten Mieth, Vorstandssprecher der Encavis Asset Management AG, optimistisch auf das laufende Geschäftsjahr.

Über Encavis Asset Management AG:

Die Encavis Asset Management AG bietet institutionellen Investoren maßgeschneiderte Portfolios und Fondslösungen für Investitionen in dem Wachstumsmarkt Erneuerbare Energien. Das Unternehmen investiert bereits seit 2006 erfolgreich in diesem Bereich und deckt dabei die gesamte Wertschöpfungskette vom Asset Sourcing bis hin zum operativen Management der Anlagen ab.

Die Encavis Asset Management AG ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der im SDAX notierten Encavis AG (ISIN: DE0006095003, Prime Standard, Börsenkürzel: ECV) und profitiert als Teil des Encavis-Konzerns von deren langjährigen Erfahrungen und einem breiten Branchennetzwerk.

Die Encavis AG ist einer der führenden konzernunabhängigen und börsennotierten Stromanbieter (IPPs) im Bereich der Erneuerbaren Energien in Europa. Das Unternehmen erwirbt und betreibt Solaranlagen und (Onshore-)Windparks in Deutschland sowie in neun weiteren europäischen Ländern. Die Gesamterzeugungskapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell rund 3,1 Gigawatt (GW), was einer Gesamteinsparung von jährlich rund 1,3 Millionen Tonnen CO2 entspricht.

Encavis ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der Encavis AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "AA"-Level, die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht Encavis den "Prime"- Status

