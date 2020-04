DGAP-News: Endor AG: FANATEC ist offizieller Partner von WRC eSports (deutsch)

Endor AG: FANATEC ist offizieller Partner von WRC eSports

FANATEC ist offizieller Partner von WRC eSports

Landshut, 22. April 2020

Der Endor AG ist mit ihrer Marke FANATEC ein weiterer wichtiger Schritt im boomenden Bereich eSports gelungen. FANATEC ist offizieller Partner der WRC eSports Aktivitäten. WRC ist die vom internationalen Automobildachverband FIA veranstaltete Rallye-Weltmeisterschaft. Sie hat große Tradition und ist weltbekannt. Nach den Lizenzverträgen mit der Formel 1 sowie der Nascar ist Endor mit der langjährig ausgelegten WRC-Partnerschaft nun auch im Rallye-SimRacing prominent vertreten.

"Rallye-Fahren ist eine der intensivsten und schwierigsten Motorsportarten. In enger Zusammenarbeit mit WRC entwickelt FANATEC Produkte, die perfekt für die realitätsnahe Simulation dieses aufregenden Sports geeignet sind", sagt Thomas Jackermeier, Vorstandsvorsitzender der Endor AG. Im Laufe des Jahres wird FANATEC einen kompletten WRC-Kit, bestehend aus Lenkrad, Schalthebel, Handbremse sowie Pedalen auf den Markt bringen.

Oliver Ciesla, Managing Director der WRC Promoter GmbH, ist von der Zusammenarbeit ebenfalls begeistert: "Wir freuen uns, FANATEC im Portfolio der Premium Partner der WRC Championships begrüßen zu dürfen. Es ist großartig zu sehen, mit welcher Leidenschaft und Engagement FANATEC maßgeschneiderte Produkte für WRC-SimRacer entwickelt." Zudem ist Ciesla zuversichtlich, "dass FANATEC mit seiner unheimlich großen Unterstützung des virtuellen Rallyesports dem ohnehin steigenden Interesse am eSport Motorsport zusätzlichen Schub verleihen wird."

Über die Endor AG www.endor.ag

Die Endor AG entwickelt und vermarktet hochwertige Eingabegeräte wie High-End-Lenkräder und Pedale für Rennsimulationen auf Spielkonsolen und PCs sowie Fahrschulsimulatoren. Als "Brainfactory" liegt der Fokus des Unternehmens im Kreativbereich. Produktentwicklung und Prototypenbau führt Endor in eigener Regie und gemeinsam mit spezialisierten Technologiepartnern vorwiegend in Deutschland durch ("Germaneering"). Produziert werden die Produkte hauptsächlich in Asien.

Endor verkauft seine Produkte unter der Marke FANATEC über e-Commerce in erster Linie an Endkunden in Europa, USA, Kanada, Australien und Japan. Weiterhin verkauft Endor in Kooperation mit dem Vogel Verlag Fahrschulsimulatoren. Die Endor AG, mit Sitz in Landshut, wurde 1997 gegründet und beschäftigt derzeit 79 Mitarbeiter. Im Konzern sind weltweit, inklusive freier Mitarbeiter, 118 Personen für Endor tätig. 2019 erwirtschaftete das Unternehmen einen Konzernumsatz von 39 Millionen Euro.

Über die WRC Promoter GmbH

Die WRC Promoter GmbH ist verantwortlich für alle kommerziellen Aspekte der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft, einschließlich der TV-Produktion und der Vermarktung globaler Medien- und Sponsorenrechte. WRC Promoter ist auch dafür verantwortlich, das Teilnehmerfeld zu vergrößern und die Veranstaltungsorte vorzuschlagen, die den FIA WRC-Kalender bilden.

Die Rallye-Weltmeisterschaft ist die Premium-Rallye-Serie der FIA. Die WRC präsentiert authentischen Motorsport, Hochleistungsautos und die weltbesten Fahrer, die in einer spektakulären Umgebung gegeneinander antreten, die vom Eis und Schnee Skandinaviens bis zur glühenden Hitze Mexikos reicht. Die WRC wurde 1973 in ihrer derzeitigen Form gegründet. Die Teilnehmer kämpfen bei 13 Rallyes in 15 Ländern und sechs Kontinenten um die Weltmeistertitel der Fahrer und Hersteller. Weitere Informationen zur Meisterschaft finden Sie unter www.wrc.com

Kontakt: Endor AG, Investor Relations, Tel.: +49(0)871-9221 222, E-Mail: ir@endor.ag

Endor AG E.ON-Allee 3 84036 Landshut Deutschland Telefon: +49-(0)871-9221-122 Fax: +49-(0)871-9221-221 E-Mail: ir@endor.ag Internet: www.endor.ag

ISIN: DE0005491666

WKN: 549166 Börsen: Freiverkehr in Hamburg, München, Stuttgart EQS News ID: 1027479

