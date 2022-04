DGAP-News: Energiekontor AG: Weiteres Windparkprojekt in Schottland mit rund 34 MW an Capital Dynamics veräußert (deutsch)

Energiekontor AG: Weiteres Windparkprojekt in Schottland mit rund 34 MW an Capital Dynamics veräußert

* "Pines Burn" ist bereits das dritte Windparkprojekt in Schottland, welches Energiekontor an Capital Dynamics veräußert

* Nahezu 100 MW aus der Projektpipeline von Energiekontor in Schottland bereits erfolgreich veräußert

* Das Projekt wird die Treibhausgasemissionen während seiner Lebensdauer schätzungsweise um mehr als 0,5 Millionen Tonnen reduzieren und trägt damit zur Erreichung der geplanten Klimaneutralität Schottlands bis 2045 bei

Bremen/London, 5. April 2022 - Energiekontor ( ISIN DE0005313506 ), einer der führenden deutschen Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks, hat ein weiteres Windparkprojekt in Schottland an Capital Dynamics, einer weltweit tätigen Vermögensverwaltungsgesellschaft, veräußert. Bei dem Windpark handelt es sich um das subventionsfreie und sofort umsetzbare Projekt "Pines Burn" in den Scottish Borders, Schottland, mit einer Gesamterzeugungsleistung von rund 34 MW. Nach derzeitiger Planung soll der kommerzielle Betrieb in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 aufgenommen werden.

Die Veräußerung markiert bereits die dritte erfolgreiche Transaktion zwischen beiden Unternehmen. Bereits im vergangenen Jahr erwarb Capital Dynamics mit Longhill und Sorbie zwei Windparkprojekte von Energiekontor in Schottland. Damit wurden bis heute bereits nahezu 100 MW aus der schottischen Projektpipeline von Energiekontor erfolgreich veräußert.

"Die Realisierung unserer schottischen Projektpipeline nimmt weiter Fahrt auf. In nicht einmal einem Jahr konnten wir bereits nahezu 100 MW an Windprojekten veräußern. Dabei freuen wir uns besonders über die weitere Zusammenarbeit mit Capital Dynamics, als renommierten, zuverlässigem und starken Partner", so Peter Szabo, Vorstandsvorsitzender der Energiekontor AG. "Wir werden die erfolgreiche Realisierung unserer gut gefüllten Projektpipeline in Schottland auch in den kommenden Monaten weiter konsequent fortsetzen. Damit tragen wir zur weiteren Unabhängigkeit Schottlands von fossilen Energieträgern sowie der von Schottland bis 2045 angestrebten Klimaneutralität bei."

"Angesichts der zunehmenden Bedeutung der Energiesicherheit für Europa freuen wir uns, dass wir mit Pines Burn ein weiteres Windparkprojekt in unser umfangreiches Programm für Investitionen in den Ausbau erneuerbarer Stromerzeugungskapazitäten auf dem europäischen Kontinent aufnehmen können", so Barney Coles, Co-Head von Capital Dynamics Clean Energy. "Unsere langjährige Zusammenarbeit mit Energiekontor liefert dabei auch zukünftig Infrastrukturprojekte, die langfristig zur Senkung der Energiekosten der privaten Haushalten beitragen, die lokale und grüne Arbeitsplätze schaffen und die damit die politische Agenda und die ,Net Zero' Ambitionen des Vereinigten Königreichs unterstützen."

Von dem Windparkprojekt profitieren auch lokale Gemeinden. So werden während des Baus des Windparks mehr als 85 Arbeiter vor allem aus der Region beschäftigt. Darüber hinaus wird geschätzt, dass Pines Burn die Treibhausgasemissionen während seiner Lebensdauer um über 0,5 Millionen Tonnen reduziert und pro Jahr rechnerisch mehr als 23.300 britische Haushalte mit Strom versorgt (1).

Über die Energiekontor AG:

Eine solide Geschäftspolitik und viel Erfahrung in Sachen Erneuerbare Energien: Dafür steht Energiekontor seit über 30 Jahren. 1990 in Bremerhaven gegründet, zählt das Unternehmen zu den Pionieren der Branche und ist heute einer der führenden deutschen Projektentwickler. Das Kerngeschäft erstreckt sich von der Planung über den Bau bis hin zur Betriebsführung von Windparks im In- und Ausland und wurde 2010 um den Bereich Solarenergie erweitert. Darüber hinaus betreibt Energiekontor Wind- und Solarparks mit einer Nennleistung von rund 330 Megawatt im eigenen Bestand. Auch wirtschaftlich möchte die Energiekontor AG eine Pionierrolle einnehmen und in allen Zielmärkten schnellstmöglich die ersten Wind- und Solarparks unabhängig von staatlichen Förderungen zu Marktpreisen realisieren.

Neben dem Firmensitz in Bremen unterhält Energiekontor Büros in Bremerhaven, Hagen im Bremischen, Aachen, Augsburg, Bernau bei Berlin, Potsdam, Berlin-Spandau und Hildesheim. Außerdem ist das Unternehmen mit Niederlassungen in England (Leeds), Schottland (Edinburgh, Glasgow), Portugal (Lissabon), USA (Houston/Texas und Rapid City/South Dakota) und Frankreich (Toulouse, Rouen) vertreten.

Die stolze Bilanz seit Firmengründung: 130 realisierte Windparks und 12 Solarparks mit einer Gesamtleistung von deutlich über 1 Gigawatt. Das entspricht einem Investitionsvolumen von ca. 1,8 Mrd. Euro.

Das Unternehmen ging am 25. Mai 2000 an die Börse. Die Aktie der Energiekontor AG (WKN 531350 / ISIN DE0005313506) ist im General Standard der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet und kann an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt werden.

Kontakt: Investor Relations / Presse Till Gießmann Tel.: +49 421 3304-126 E-Mail: till.giessmann@energiekontor.com www.energiekontor.de

Über Capital Dynamics

Capital Dynamics ist eine unabhängige globale Vermögensverwaltungsgesellschaft, die sich auf private Vermögenswerte einschließlich Private Equity, Private Credit und Clean Energy Infrastructure konzentriert.

Die Clean-Energy-Plattform des Unternehmens tätigt direkte Eigenkapitalinvestitionen in die kohlenstoffreduzierende Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien von der späten Entwicklungsphase bis zum kommerziellen Betrieb. Als nachhaltiger Vermögensverwalter sind wir über die Standard-ESG-Anforderungen hinausgegangen, indem wir das Capital Dynamics R-Eye(TM) Rating System entwickelt, implementiert und zum Markenzeichen gemacht haben - ein einzigartiger und klassenbester Ansatz für die Sorgfalt und Bewertung jeder Investition auf der Grundlage der PRI-Prinzipien und der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung.

Seit der Gründung der Clean Energy Infrastructure-Plattform von Capital Dynamics im Jahr 2010 wurden durch die Investitionen des Unternehmens in erneuerbare Energien über 25 Millionen Tonnen Treibhausgasemissionen vermieden . Dies entspricht den Emissionen des Strombedarfs von über vier Millionen Haushalten für ein Jahr oder vier Millionen PKWs, die ein Jahr lang gefahren werden (2). Im Jahr 2021 erhielt die Clean Energy Strategie von GRESB (dem ESG-Benchmark für Real Assets) eine Top-Bewertung für ihr Nachhaltigkeitsengagement. Weitere Informationen finden Sie unter: www.capdyn.com.

Contact Capital Dynamics Rebecca Hart Prosek Partners E-Mail: pro-capdyn@prosek.com Tel.: +44 (0) 7903 256182 (1)Basiert auf Daten des UK Department for Business, Energy & Industrial Strategy) (2) Basiert auf Daten des US Environmental Protection Agency Greenhouse Gas Equivalencies Calculators)

Sprache: Deutsch Unternehmen: Energiekontor AG Mary-Somerville-Straße 5 28359 Bremen Deutschland Telefon: 04 21/33 04-126 Fax: 04 21/33 04-4 44 E-Mail: ir@energiekontor.de Internet: www.energiekontor.de

ISIN: DE0005313506

WKN: 531350 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1319795

