DGAP-News: Energiekontor veräußert Windpark Heinsberg (deutsch)

- Projektverkauf an Commerz Real für Impact-Fonds Klimavest

- Leistung reicht umgerechnet für rund 4.600 Haushalte

Die Energiekontor AG gibt den Verkauf des Windparks Heinsberg im gleichnamigen Landkreis in Nordrhein-Westfalen bekannt. Erworben wurde er von der Commerz Real, ein Tochterunternehmen der Commerzbank AG, für den unlängst gestarteten Fonds Klimavest. Erst kürzlich hatte der Vermögensverwalter für Sachwertinvestments von Energiekontor den Windpark Beckum erworben; ein Repowering-Projekt mit zwei Windenergieanlagen.

Der Windpark in Heinsberg umfasst drei 2017 in Betrieb genommene Windenergieanlagen von Nordex Die Laufzeit der gesicherten Einspeisevergütung gemäß Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (EEG 2017) beträgt 20 Jahre und endet 2037. Mit einer Nennleistung von 7,3 Megawatt und einer jährlich erzeugten Strommenge von etwa 18,7 Millionen Kilowattstunden kann der Park den Strombedarf von knapp 4.600 deutschen Haushalten decken.

Peter Szabo, Vorstandsvorsitzender der Energiekontor AG, ist zufrieden: "Innerhalb von kürzester Zeit haben wir nun den zweiten Windpark an Commerz Real verkauft. Das spricht für die hohe Professionalität der beteiligten Parteien und das Vertrauen, welches wir uns gegenseitig entgegenbringen."

"Klimavest investiert in Assets, die einen messbaren und damit nachweisbaren Beitrag - also Impact - zur Senkung des CO2-Ausstoßes leisten", erläutert Jan-Peter Müller, Head of Infrastructure Investments bei der Commerz Real. "Windparks wie Heinsberg gehören für uns und unsere Anleger auf jeden Fall dazu."

Über die Energiekontor AG:

Eine solide Geschäftspolitik und viel Erfahrung in Sachen Erneuerbare Energien: Dafür steht Energiekontor seit 30 Jahren. 1990 in Bremerhaven gegründet, zählt das Unternehmen zu den Pionieren der Branche und ist heute einer der führenden deutschen Projektentwickler. Das Kerngeschäft erstreckt sich von der Planung über den Bau bis hin zur Betriebsführung von Windparks im In- und Ausland und wurde 2010 um den Bereich Solarenergie erweitert. Darüber hinaus betreibt Energiekontor Wind- und Solarparks mit einer Nennleistung von knapp 287 Megawatt im eigenen Bestand.

Auch in wirtschaftlicher Hinsicht nimmt Energiekontor AG eine Pionierrolle ein und will in allen Zielmärkten schnellstmöglich die ersten Wind- und Solarparks unabhängig von staatlichen Förderungen zu Marktpreisen realisieren. Neben dem Firmensitz in Bremen unterhält Energiekontor Büros in Bremerhaven, Hagen im Bremischen, Aachen, Bernau bei Berlin, Potsdam und Augsburg. Außerdem ist das Unternehmen mit Niederlassungen in England (Leeds), Schottland (Edinburgh, Glasgow), Portugal (Lissabon), USA (Austin / Texas, Rapid City / South Dakota) und Frankreich (Toulouse, Rouen) vertreten.

Die stolze Bilanz seit Firmengründung: 126 realisierte Windparks und zehn Solarparks mit einer Gesamtleistung von über 1 Gigawatt. Das entspricht einem Investitionsvolumen von ca. EUR 1,7 Mrd. Das Unternehmen ging am 25. Mai 2000 an die Börse. Die Aktie der Energiekontor AG ( WKN 531350 / ISIN DE0005313506) ist im General Standard der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet und kann an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt werden.

Kontakt:

Investor Relations / Presse Peter Alex Tel.: +49 421 3304-126 E-Mail: .Peter.Alex@energiekontor.com www.energiekontor.de

