DGAP-News: Engagement für Vielfalt und Inklusion: Delivery Hero gründet Diversity & Inclusion Advisory Board (deutsch)

Engagement für Vielfalt und Inklusion: Delivery Hero gründet Diversity & Inclusion Advisory Board

^ DGAP-News: Delivery Hero SE / Schlagwort(e): Sonstiges Engagement für Vielfalt und Inklusion: Delivery Hero gründet Diversity & Inclusion Advisory Board

22.04.2021 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

* Delivery Hero gehört zu den ersten DAX30-Unternehmen, die die Gründung eines Diversity & Inclusion Advisory Boards ankündigen

* Der Beirat wird seine Tätigkeit im Sommer 2021 aufnehmen und als strategischer Partner fungieren, um die bestehende D&I-Strategie von Delivery Hero zu unterstützen, wobei der Fokus auf Repräsentation und Intersektionalität liegen wird

* Delivery Hero gibt außerdem sein Ziel bekannt, im Aufsichtsrat eine ausgewogene Geschlechterrepräsentanz zu erreichen und die Diversität zu erhöhen

* Die Ambition des Unternehmens ist nicht nur, die interne D&I-Arbeit weiter voranzutreiben, sondern den Weg für die gesamte Branche zu ebnen

Berlin, 22. April 2021 - Delivery Hero SE ("Delivery Hero"), die weltweit führende lokale Lieferplattform, gibt heute die Gründung eines neuen Diversity & Inclusion Advisory Boards ("DAB") bekannt. Der Beirat für Diversität und Inklusion ("D&I") gehört zu den ersten seiner Art innerhalb der DAX30-Unternehmen und ist Teil eines ganzheitlichen Engagements zur Förderung einer vielfältigen Repräsentation und gerechter Strukturen, um Delivery Hero zu einem noch inklusiveren Arbeitsplatz zu machen.

Niklas Östberg, CEO und Mitgründer von Delivery Hero: "Unser neues D&I Advisory Board wird uns regelmäßig beraten und als strategischer Partner bei der Weiterentwicklung der D&I-Strategie von Delivery Hero fungieren. Wir sind dazu entschlossen, eine ausgewogene Repräsentation in unserer gesamten Organisation sicherzustellen, und ich bin ein stolzer Unterstützer der vor uns liegenden Arbeit. Diversität und Inklusion in den Fokus unseres Handelns zu stellen, ist nicht nur die richtige, sondern auch unternehmerisch eine kluge Entscheidung. Ich lade unsere Kollegen in der gesamten Branche dazu ein, das Gleiche zu tun."

Die internen und externen Mitglieder des Boards fungieren als Gremium mit Expertise und Erfahrung, um die D&I-Arbeit des Unternehmens zu beeinflussen und zu verbessern. Dies bezieht sich auf alle Aspekte von Vielfalt und Inklusion. Das DAB wird sich darauf konzentrieren, die Perspektiven von unterrepräsentierten Gruppen in Bezug auf sichtbare Identitäten wie Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit und körperliche Beeinträchtigung sowie nicht sichtbare Identitäten wie sexuelle Orientierung, Religion und Neurodiversität einzubringen. Der Beirat hat ein dreifaches Mandat: Er wird regelmäßig in Bezug auf das D&I-Programm beraten, die globale Inklusionsarbeit innerhalb des Konzerns stärken und als Botschafter für D&I innerhalb und außerhalb des Unternehmens agieren. Dies wird nicht nur durch den Ausbau der Bemühungen im Bereich von Vielfalt und Inklusion erreicht, sondern auch durch einen verstärkten Fokus auf Gleichberechtigung bei Unternehmensentscheidungen sowie im Tagesgeschäft.

Jeri Doris, Chief People Officer von Delivery Hero: "Wir bei Delivery Hero wissen, dass Vielfalt und Inklusion wichtig sind. Wir haben bis heute viel Arbeit zu diesem Thema geleistet, aber wir fragen uns weiterhin: Wie können wir noch ambitionierter sein? Deshalb freue ich mich, den Vorsitz in unserem neuen D&I Advisory Board zu übernehmen. Ich habe mich schon immer leidenschaftlich für Vielfalt und Inklusion am Arbeitsplatz eingesetzt und freue mich darauf, durch die Arbeit, die dieses Gremium ermöglichen wird, Veränderungen voranzutreiben und Menschen zu fördern."

Das Advisory Board wird ein breites Spektrum an internen Perspektiven und externen Experten im Bereich D&I umfassen. Jeri Doris, Chief People Officer von Delivery Hero, wird den Vorsitz im Board einnehmen, und Sigrid Dalberg-Krajewski, Senior Director of Communications, Diversity & Inclusion wird als Co-Vorsitzende fungieren. Im Jahr 2021 hat Delivery Hero sein D&I-Team weiter ausgebaut und Dalberg-Krajewski zum ersten Senior Director mit Fokus auf die D&I-Arbeit ernannt. Die Ambition des Unternehmens ist nicht nur, die interne Arbeit im Bereich Vielfalt und Inklusion weiter voranzutreiben, sondern den Weg für die gesamte Branche zu ebnen.

Sigrid Dalberg-Krajewski, Senior Director Communications, Diversity & Inclusion bei Delivery Hero: "Bei Delivery Hero haben wir eine ehrgeizige und datengestützte D&I-Strategie entwickelt. Diese konzentriert sich auf die Schaffung einer inklusiven Kultur, in der alle Heroes zu 100% sie selbst sein, wirklich dazugehören und sich entfalten können - egal wer und wo sie sind. Ich bin unglaublich stolz, das zukünftige Diversity & Inclusion Advisory Board anzukündigen. Als Co-Vorsitzende freue ich mich darauf, mit unseren Beiratsmitgliedern zusammenzuarbeiten und unsere D&I-Arbeit noch besser zu machen."

Delivery Hero gibt außerdem sein Ziel bekannt, im Aufsichtsrat eine ausgewogene Geschlechterrepräsentanz zu erreichen und die Diversität langfristig zu erhöhen. Das aktuelle Ziel sind 30% weibliche Mitglieder, die das Unternehmen in den nächsten fünf Jahren auf 50% erhöhen will. Dies ist ein weiterer Schritt zur Verwirklichung gleicher Chancen und vielfältiger Perspektiven, in der Überzeugung, dass eine ausgewogene Repräsentation zu einer besseren Entscheidungsfindung, Teamleistung und Unternehmenskultur führt.

Zu Delivery Hero's weiteren Initiativen im Bereich Vielfalt und Inklusion gehören die erste und jährliche D&I-Umfrage im Jahr 2020, die Formalisierung der HeroCommunities (ERG-Gruppen) sowie des Inclusion-Champions-Netzwerks (eine Community, welche die D&I-Implementierung unterstützt), Richtlinien zur inklusiven Sprache und obligatorische Schulungen zu unbewusster Voreingenommenheit für Manager, offizielle Mentoring-Strukturen sowie ein Programm für Frauen in Führungspositionen, das später im Jahr 2021 starten wird.

Delivery Hero freut sich darauf, in Kürze weitere Informationen zu dieser Initiative zu veröffentlichen und die vollständige Zusammensetzung des Beirats zu erläutern. Für weitere Nachrichten von Delivery Hero besuchen Sie bitte unseren Newsroom.

ÜBER DELIVERY HERO Delivery Hero ist die weltweit führende lokale Lieferplattform, die ihren Dienst in mehr als 40 Ländern in Asien, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Nordafrika anbietet. Das Unternehmen startete 2011 als Lieferdienst für Essen und betreibt heute seine eigene Logistik auf vier Kontinenten. Darüber hinaus leistet Delivery Hero Pionierarbeit im Bereich des Quick-Commerce, der nächsten Generation des E-Commerce, mit dem Ziel, Lebensmittel und Haushaltswaren in weniger als einer Stunde - häufig in 10 bis 15 Minuten - zum Kunden zu bringen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin, Deutschland, ist seit 2017 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und wurde 2020 in den Leitindex DAX (Deutscher Aktienindex) aufgenommen. Weitere Informationen: www.deliveryhero.com.

PRESSEKONTAKT Sigrid Dalberg-Krajewski Senior Director, Communications +49 170 56 35 160 press@deliveryhero.com

HAFTUNGSAUSSCHLUSS Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen, Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage der Delivery Hero SE enthalten ("zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "glauben", "schätzen", "antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "werden", oder "sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der Delivery Hero SE. Wir übernehmen keine Verantwortung in irgendeiner Weise dafür, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten werden.

22.04.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Delivery Hero SE Oranienburger Straße 70 10117 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 5444 59 105 Fax: +49 (0)30 5444 59 024 E-Mail: ir@deliveryhero.com Internet: www.deliveryhero.com

ISIN: DE000A2E4K43

WKN: A2E4K4 Indizes: DAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London, OTC QB, OTC QX, SIX, Wiener Börse EQS News ID: 1187421

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1187421 22.04.2021

°