DGAP-News: Engel & Völkers Capital: Crowd finanziert Rekordsumme für Neubau-Projekt in München (deutsch)

Engel & Völkers Capital: Crowd finanziert Rekordsumme für Neubau-Projekt in München

PRESSEMITTEILUNG

Fast 5 Mio. Euro für Neubau-Projekt in München Crowd finanziert Rekordsumme

- Engel & Völkers Capital sammelt 4.950.000 Euro Anlegerkapital für ein Mehrfamilienhaus in München ein

- Gesamtfinanzierung über Engel & Völkers Capital bei knapp 5,5 Mio. Euro

- Zinszahlungen aller laufenden Projekte pünktlich erfolgt

Berlin, 3. April 2020. Inmitten der herausfordernden Corona-Situation ist der Crowdinvesting-Plattform Engel & Völkers Capital ein Platzierungsrekord gelungen: Anfang April wurde das Projekt "Stadthaus 'Mozart'", ein klassisch-elegantes Mehrfamilienhaus im Münchner Stadtteil Neuhausen-Nymphenburg, erfolgreich finanziert.

Mit Mezzanine-Kapital in Höhe von 4.950.00 Euro, die überwiegend von privaten Anlegern eingesammelt wurden, handelt es sich um das mit Abstand größte Projekt der 2017 gegründeten Plattform. "Die Tatsache, dass uns das in der aktuell allgemein schwierigen Wirtschaftssituation gelungen ist, zeugt von dem enorm großen Vertrauen unserer Anleger und ebnet uns den Weg zur Finanzierung weiterer großer Projektentwicklungen", sagt Tobias Barten, Geschäftsführer der Crowdinvesting-Plattform. Wie bei jedem Projekt sind Engel & Völkers Capital und institutionelle Partner auch beim "Stadthaus 'Mozart'" mit 10 Prozent selbst investiert. Die Gesamtfinanzierung über Engel & Völkers Capital liegt damit bei knapp 5,5 Mio. Euro.

Zinszahlung aller laufenden Projekte pünktlich erfolgt Die Zinsauszahlungen aller laufenden Projekte an die Anleger sind für das erste Quartal 2020 pünktlich erfolgt. "Alle Crowdinvesting-Projekte von Engel & Völkers Capital erfüllen weiterhin vollständig ihre vertraglichen Pflichten", berichtet Barten. "In diesem Zusammenhang ist auch die stabile Entwicklung unserer Crowdinvestment-Plattform beachtenswert", ergänzt er. Demnach habe sich die Zinszahlung für die laufenden Projekte im ersten Quartal 2020 (413.577,51 Euro) gegenüber der Zinsauszahlung an die Anleger im ersten Quartal 2018 (49.599,75 Euro) mehr als verachtfacht.

Über die Crowdinvesting-Plattform Engel & Völkers Capital Die Crowdinvesting-Plattform Engel & Völkers Capital wurde 2017 als Tochter der der Engel & Völkers Capital AG, Hamburg, gegründet. Hauptsitz der Crowdinvesting-Plattform ist Berlin. Im Fokus der Plattform steht die Projektfinanzierung von Bauvorhaben und Grundstücken für Bauträger und Projektentwickler. Dabei setzt Engel & Völkers Capital auf Projekte mit einem Mezzanine-Anteil von 1 bis 50 Millionen Euro und einem Gesamtvolumen von bis zu 300 Millionen Euro.

Engel & Völkers Capital ist Lizenzpartner der Engel & Völkers Gruppe, einem weltweit führenden Dienstleistungsunternehmen in der Vermittlung von hochwertigen Wohn- und Gewerbeimmobilien sowie Yachten und Flugzeugen im Premium-Segment. An mehr als 800 Standorten bietet Engel & Völkers privaten und institutionellen Kunden eine professionell abgestimmte Dienstleistungspalette. Beratung, Vermietung, Verkauf oder Bewertungen rund um Immobilientransaktionen sind die Kernkompetenzen der über 11.000 Mitarbeiter/innen. Derzeit ist Engel & Völkers in über 30 Ländern auf vier Kontinenten präsent.

